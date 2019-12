Burić je pri dolasku u Hajduk imao otegotnih okolnosti, ali to ga ne amnestira od činjenice da mu je momčad igrala bezidejno. Umjesto opravdanja i zazivanja sreće morao je stvoriti barem obrise suvisle ideje u igri

Bijeli će prezimiti na drugom mjestu prvenstvene ljestvice ako Dinamo pobijedi Rijeku, što znači da su na dobrom putu da ispune cilj koji je postavljen na početku sezone. No, neuvjerljive predstave koje momčad pruža od početka sezone i veliki bodovni zaostatak za Dinamom doveli su do toga da trener Burić vjerojatno neće dočekati proljetni dio sezone na klupi Hajduka.

Marin Brbić je u nekoliko navrata svojim izjavama dao do znanja da zapravo nema bezuvjetno povjerenje u Burića na duge staze, već da ga je jednostavno drži na klupi dok ide. To se moglo iščitati još u predsjednikovim izjavama nakon debakla u Gorici, kada je dao samo uvjetnu podršku Hajdukovom strategu, kao i nakon remija s Interom.

Samo jedna pobjeda s devet gostovanja stalno je šaputala iz prikrajka da nešto ozbiljno ne štima na Poljudu, a Burićeve česte tvrdnje kako će analizirati utakmicu i proklinjanje sreće, s vremenom je postalo najobičniji klišej čak i njegovim najvećim zagovornicima.

Preuzimanje momčadi u teškom trenutku, kadar koji on sam nije birao, ozljede, manjak sreće... Iz utakmice u utakmicu nizala su se opravdanja, ali sve te stvari su očekivane, pogotovo u Hajduku koji se gotovo uvijek nalazi u teškoj situaciji. Burić je dobro znao u kakvo okruženje dolazi i kakvu će momčad imati na raspolaganju, a na pressici pred utakmicu s Istrom, Hajdukov trener rekao je da je imao samo dvije molbe prema klubu - da mu se pribavi napadač i da prođe pripreme. I zaista, Hajduk nije imao klasičnog napadača, već su to sve bili igrači prostora koji su se najbolje osjećali na krilnim pozicijama. No, kada je dao ostavku, Saša Bjelanović je progovorio o situaciji u napadu.

- Svi zajedno smo imali sastanak u finišu prijelaznog roka na kojem smo odlučili angažirati Filipa Bradarića. Treneru Damiru Buriću je prezentirana situacija jer je Bradarićev angažman isključivao dovođenje napadača, s obzirom na trošak. Zaključak je bio da nam Bradarić može donijeti više, a ionako imamo dovoljno opcija za napad, izjavio je bivši sportski direktor Bijelih.

Dakle, ako je vjerovati njemu, Burić si je možda mogao pribaviti kvalitetnijeg napadača, ali se odlučio za drugi put. Je li to stvarno istina, vjerojatno nikada nećemo saznati, ali ako uzmemo u obzir koliko je puta ove sezone Hajduk startao s četiri veznjaka primarno defenzivnih karakteristika, moguće je da ima istine u Bjelanovićevim tvrdnjama.

Bulos je došao ozlijeđen i pušten je prije nego što je uopće debitirao, Eduok je krilni igrač, a Jakoliš isto. To je zaključak Damira Burića o situaciji u napadu, koji izaziva pitanje ako je već sve tako zašto je uopće inzistirao na Jakolišu. Zar je zaista mislio da će on podići kvalitetu momčadi? Ako jest, njegova sposobnost procjene dolazi u pitanje, a ako ga je htio dovesti isključivo da poveća broj napadača, zašto se odlučio na to ako je jasno da ga vidi na poziciji koja je već poprilično okupirana.

Postoje i oni koji će reći da igrači nisu dovoljno kvalitetni za ciljeve koji su pred njih postavljeni, ali takav stav teško se može opravdati kada se sve činjenice stave u kontekst. Dinamo je bio opterećen Europom, a Osijek i Rijeka su slabiji nego što je to bio slučaj proteklih nekoliko godina. Ako tu dodamo i činjenicu da Hajduk troši na plaće mnogo više nego primjerice prošle sezone, drugo mjesto čini se kao minimum koji se očekuje. Igrači možda zaista nisu posebno kvalitetni i Burić nije s njima prošao pripreme, ali zar se u više od četiri mjeseca ne bi trebali uspostaviti barem obrisi ikakve suvisle ideje?

Analiziranja i učenje na greškama Hajdukovog trenera u nijednom trenutku nisu donijeli ništa opipljivo, Bijeli su igrali jednako bezidejno od njegovog prvog dana na klupi.

U ukupno 21 utakmici u prvenstvu i kupu Hajduk je postigao 33 pogotka, a primio ih 19. Čak 14 golova došlo je iz kaznenog udarca, prekida ili kao direktna posljedica kardinalne pogreške protivničke obrane ili vratara, pet pogodaka bilo je rezultat udarca iz daljine, a šest ih je došlo nakon kontre. Od ostalih osam golova, tri su došla nakon ubačaja, dok je samo kod pet pogodaka prethodila smislena akcija, a posebno se mora naglasiti gol u prvenstvenoj utakmici s Goricom koji je došao kao rezultat taktički i tehnički sjajno izvedenog napada na postavljenu obranu, ali koji je, nažalost, bio iznimka.

Iz toga je jako teško steći dojam o ideji o kojoj Burić priča, ali sama činjenica da ona nije vidljiva "prostim okom" postavlja pitanje ima li ju on uopće.

Burić se, čim je Hajduk izgubio prvo mjesto, počeo pravdati i ponavljati iste stvari kao svojevrsnu mantru. Nismo imali sreće, stvarali smo šanse, borili smo se... Neke tvrdnje su imale podlogu u stvarnosti, Hajduk zaista jest znao stvoriti šansu koju nije iskoristio, ali isto tako je znao često postići pogodak gotovo iz ničega, dok su se i njegovi protivnici znali propisno ispromašivati.

Zalaganje igrača i borbenost gotovo nikada nije došla u pitanje, ali zar se treba očekivati išta manje od profesionalaca koji su plaćeni koliko jesu? Trka i borbenost? Pobogu, uskoro ulazimo u 2020. godinu, nogomet je odavno evoluirao i odmaknuo se od čiste borbenosti i želje.

Problemi s ozljedama i suspenzijama u profesionalnom su sportu svakodnevica i nemoguće ih je izbjeći. No, adekvatnom metodologijom treninga ozljede se mogu svesti na minimum, a razlog velike količine kartona kojima je momčad stalno bila opterećena jest stil igre. Na službenoj ljestvici HNL-a, koja žute i druge žute kartone vrednuje jednim bodom, a direktni crveni s dva, Hajduk drži drugo mjesto sa 62 boda i dva izravna crvena kartona, a ispred Bijelih je samo Gorica sa 67 bodova i samo jednim direktnim crvenim. Iz toga je jasno da su suspenzije direktna posljedica stila nogometa (kako ga god hoćete nazvati), a ne nekakva nesreća.

A o predstavljanjima svake momčadi kao "izuzetno jake", dok se liga čini najslabija u dugo vremena ne treba previše trošiti riječi. Dovoljno je naglasiti da tri posljednje momčadi lige nakon 19 utakmica imaju po dvije pobjede.

Drugo mjesto Hajduka na polusezoni ponajprije je splet okolnosti, a tek onda uspjeh. Jer kada momčad u devet gostujućih utakmica pobijedi samo jednom, i to jednu od najslabijih momčadi lige, postaje očigledno da nešto ne štima. Igra ugodna oku sporedni je dio nogometa, jer igra se za rezultat, a ne za ljepotu. No, ključ opravdanosti negativnog nogometa leži u postizanju boljeg rezultata od onoga kojeg "objektivno" možeš. Da pojednostavimo, ako Hajduk ima momčad od koje se očekuje da završi druga, onda drugo mjesto i nije neko postignuće, ono bi trebalo doći sa stilom. Jer, kada nemaš opipljivih rezultata već duže vrijeme, a mnogobrojni gledatelji i navijači tretiraju klub kao svetinju, trebaš im dati barem nešto vrijedno njihove strasti.

No, čak i ako se ne složimo s tom tvrdnjom, postoji nešto u čemu negativni, nefokusirani i nedovoljno razrađeni stil nogometa može zasjati, a to je Kup. "Nokaut" sustav natjecanja idealna je prilika da momčad postigne uspjeh koji možda ne može na uzorku od 36 utakmica, ali Hajduk je i tu podbacio. Bijeli su poraženi od Gorice već u osmini finala. Utakmica jest mogla otići i na drugu stranu, ali ne može se reći da je trebala. Dakle, ako je Kup bio "kontrolno" natjecanje opravdanosti Burićevog stila, onda je upravo neuspjeh u tom natjecanju bilo ono što je razočaralo one koji su u njega vjerovali.

Burić je imao otegotnih okolnosti i zasjeo je za kormilo momčadi u iznimno teškom trenutku, ali to je jednostavno sastavni dio posla kojim se bavi. Ipak, ako zaista bude primoran napustiti klupu Bijelih, otići će uzdignute glave jer je svoj posao obavljao časno, odgovorno i najbolje što je znao. Ali isto tako, poslužit će kao jedan od primjera da iskustvo nije sve u nogometu i da je mnogo bolja ideja biti samokritičan i stalno se truditi biti bolji, nego tražiti opravdanja.