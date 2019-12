Rezultat je i dalje samo trend: tako je to s (vječnim) turbulencijama u Hajduku

Ukoliko se novi sportski direktor odluči za promjenu, Damira Burića na koncu posla neće stajati rezultat, ma koliko zadnjih tjedana poprilično izostao i on jer je Hajduk tek jednom slavio u zadnjih šest utakmica. Platit će zbog neuvjerljivih igara te toga što je – "potrošen". Zbog povijesti kluba koja priznaje samo najbolje, većina simpatizera "bijelih" i dalje živi u filmu kako bi dolazak jednog novog čovjeka mogao sve preokrenuti. Bio to predsjednik, sportski direktor, igrač...

U ovom slučaju trener. Svi uporno čekaju tog "spasitelja". Pa će se par mjeseci opet živjeti na krilima euforije bez prave podloge. Dok balun opet ne izduši. I ponovno ne krenemo od početka, tražiti nova lica, nadu.

Uporno se odbijaju ljudi suočiti s realnošću da je ovakvom Hajduku mjesto tu gdje se i nalazi. Dinamo je financijski, kvalitetom igrača, organizacijski, logistički... osjetno ispred. Hajduk je u tim segmentima recimo al pari s Rijekom, Osijekom koji mu još gledaju leđa. A što bi značilo da je Burić čak i uz sva blijeda zadnja izdanja u okvirima zacrtanog glavnog cilja, prva dva mjesta koje vode u kvalifikacije LP.

U prethodnih pet sezona u samo jednoj je Hajduk nakon 18 kola, na pola prvenstva bio drugi. Doduše, dvaput je imao više bodova. No, Burićeve dionice jasno je ipak sve slabije stoje. Kako se jesen bliži kraju, momčad i igra izgledaju sve lošije. Međutim, za ukupno nešto više klub mora imati posložene glavne segmente, sustav koji bez većih potresa premosti kadrovske promjene na vrhu piramide. A i da ga ima, koji bi to sustav izdržao da iste godine klub promijeni predsjednika, sportskog direktora, voditelja Akademije, dopredsjednika Uprave, barem jednog trenera...

Od lani je tu samo NO, a niti on još nije tu godinu dana! A traži se uvijek kompletan paket i to odmah, rezultat, igra i igrači.

Iz proljeća 2016., za Burićevog prvog mandata, pamti se transparent "Rezultat je trend, ideal je vječan". Rezultat je očito i dalje samo trend. Važniji bi trebao biti sustav i povjerenje ljudima koji se izaberu na neku od funkcija. Ali i dalje ih nema. Ako je nekakav putokaz ljetos bio Boro Primorac, zato je valjda tipovan i Mario Stanić. A o treneru potom.