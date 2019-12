Legenda Hajduka i reprezentacije rado bi vidjela Stanića u Splitu: Volio bih da dođe, jer vjerujem da bi svojim idejama i iskustvom podigao struku kluba

Može li Mario Stanić preporoditi Hajduk? Jasno je da ne može sam, ali s grupom ljudi sličnih razmišljanja, s posloženom strukom...

U trenucima kada je Hajduk došao na još jedno veliko kadrovsko raskrižje gdje bi uskoro sve što je danas moglo postati jučer, uvijek se traže spasitelji. Ali “spasitelja” nema preko noći. Stručnost, rad i vrijeme, to su tri komponente koje Hajduku trebaju već godinama s tim da je treća komponenta, vrijeme, zapravo kontinuitet rada. Arsene Wenger je u Arsenalu proveo 22 godine i ne očekujemo pritom da se nešto slično dogodi u Hajduku, pišu Sportske novosti.

S obzirom na sve viđeno protekla dva desetljeća bili bismo zadovoljni i sa 22 mjeseca kontinuiteta struke. Ali, činjenica je da ćemo nasljednika Bjelanovića pričekati još neko vrijeme, barem do kraja tjedna, ako ne i do zimskih praznika, odnosno druge polovice prosinca. Za siječanjski mercato Hajduk bi trebao imati sportskog direktora, to je u ovom trenutku jedino što bi se s nekom većom sigurnošću moglo reći.

Sergije Krešić bio je prvi izbor za sportskog direktora u mandatu Brbića. Izdržao je devet mjeseci, do travnja 2013. Naslijedio ga je Jens Anderson, Šveđanin koji je na Poljudu bio četiri mjeseca. Goran Vučević bio je treći i posljednji sportski direktor u mandatu Brbića koji je zaključen 1. travnja 2016. U nešto manje od četiri godine imao je tri sportska direktora. U drugom mandatu krenuo je s Bjelanovićem kojem traži nasljednika. Kakva je sličnost između svih nabrojanih sportskih direktora Hajduka koje je dovodio Brbić? Apsolutno nemaju zajedničku crtu, nemaju zajednički profil.

Mario Stanić se uklapa u tu priču. Bivši Vatreni, veliko igračko ime hrvatskog nogometa i čovjek koji još traži svoje određenje u postigračkoj karijeri. Traži prvi pravi angažman gdje bi dokazao potencijal. Jer, nema sumnje da potencijal posjeduje. Iza njega je ostao igrački trag u Benfici, Bruggeu, Parmi i na kraju u Chelseaju gdje je dolaskom Mourinha završio igračku karijeru 2004.

Od tada je “stand by”. Nema značajniji angažman u nogometnom svijetu. Veći angažman imao je tek u kampanji Darija Šimića za predsjednika HNS-a. I to je zasad sve. Neiskorišteni potencijal definitivno. Kako razmišljaju njegovi nekadašnji suigrači, danas prijatelji i poslovni partneri.

- Ne znam vam ja koji su njegovi planovi - u startu će nam kazati Boris Živković, jedan od ljudi koji je često bio sa Stanićem zadnjih godina.

Stipe Pletikosa je bio širi po pitanju što bi Stanić donio Hajduku u ulozi sportskog direktora.

- Teško je precizno kazati što bi donio, međutim, jasno je da bi dobro došao Bijelima. Volio bih da dođe, jer vjerujem da bi svojim idejama i iskustvom proizašlim iz godina igranja i brojnih poznanstava podigao struku kluba. Pritom ipak ne bih ulazio u teme bi li Stanić došao na mjesto sportskog direktora ili na neku drugu poziciju - poručio je Pletikosa.

Je li Igor Tudor čovjek kojeg bi Stanić sa sobom povukao u Hajduk?

- S kim bi došao u klub, pitanja su s kojima se ne bih bavio. Nisu to pitanja za mene - kazao je Pletikosa. Kako god, možda nije isključeno da Stanić sa sobom u Hajduk povuče baš samog Pletikosu!?

Upravo smo Igora Tudora zatekli u društvu s Pletikosom, ali suzdržao se ikakvog komentara na temu “Stanić u Hajduku”.

Puno je pitanja oko Stanića, ali jedna činjenica nije dvojbena. Jakih nogometnih imena, koji su na europskoj sceni stekli ugled, takvih nikada nije viška. Dapače, dugo ih manjka na Poljudu. Ljudi prepoznatljivih i na svjetskim meridijanima i paralelama.

Stanić je definitivno jedan iz te najviše kategorije. A koliko će pomoći Hajduku... kada dođe ocjenjivat ćemo rad i doprinos, zaključuju Sportske novosti.