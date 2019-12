Predsjednik Gorice progovorio o interesu Hajduka za sportskog direktora i igrača svog kluba: 'Otvoreni smo za suradnju, Hajduk je institucija za primjer'

Nenad Črnko, predsjednik Gorice, nije iznenađen s kontaktima Nikoličiusa s "bijelima". Htjeli su Lovrića, alitoje bio samo detalj. Črnko nam je kazao:

- Mi smo otvoreni za suradnju, nemamo ograničanje ni prema zapadu, ni jugu. Ni istoku, ni zapadu. Što se tiče Nikoličiusa, ja sam znao za taj ručak i on je meni to odmah rekao i nazvao me, da ga je Brbić pozvao na ručak. Godi mu interes Hajduka, to je sigurno. Hajduk je institucija za primjer, kakvu samo ima tradiciju izvan okvira Hrvatske. Mi sebe smatramo malim klubom, a kad nas netko pozove, to nam izaziva čast i respekt. U ovom trenutku Nikoličius ima čvrst ugovor, a Gorica ima i druge planove s njim. On je došao po projektu investitora i nisam siguran da može tek tako izaći iz te situacije.

Črnko je nastavio bez krzmanja:

- Gorica je još u krugu kandidata za Europu, a to nam znači povećanje vrijednosti igrača i jako je bitno. Znam da Hajduka zanima Kristijan Lovrić, ali mogu li oni dati koliko bi trebalo? A koliko bi trebalo? Teško mi je o tome u novinama, u milijunima eura. Osobno je naš stav i voljeli bismo da Lovrić do ljeta bude u Gorici bez obzira na Hajduk, Celtic ili turske klubove. Ima prostora za napredak i kod nas.

Zar ne bi bolje podigao cijenu u Poljudu? Što su sve oni pričali za ručkom?

- Mi smo razgovarali odmah telefonski, po ručku, Lovrić je bio dio teme, a kad netko traži našeg igrača, mora napravit prvi korak. Neću vam govorit u rukavicama, nego realno. S obzirom na vrijednost Lovrića za Hajduk bi bila preskupa investicija. Moraju znati da i Lokomotiva ima svoj postotak u Lovriću. Nemojte da vas čudi što je Nikoličius bio u Poljudu, on gleda utakmice po HNL-u kad god može, najavio se u Split, Brbić ga pozvao na ručak. I on se javio meni. Rekao mi je da mu godi i da mu je čast što je došao na metu i interes tako velikog kluba za sportskog direktora.

A za suradnju Hajduka s vama, s Goricom, da im budete kao Dinamu Lokomotiva, ne možda u toj mjeri, ali suradnja...?

- Imamo dvije opcije s Lovrićem, naš rizik, da igra kod nas, uz činjenicu da mi imamo šest puta manji proračun od ostalih konkurenata. Sad valja vidjet što bi Hajduk rekao. Neka napravi prvi korak. I prije smo surađivali s Hajdukom, posudili su nam Kiša i bio je najbolji strijelac druge lige, Kiš je buknuo u Gorici i vratili su ga. Naš interes je ostvarit kontakte s Hajdukom, nama je zanimljiv Dario Špikić, iz Velike Gorice je, tu preko puta stadiona. Htjeli smo ga ljetos, ali ne možemo podnijet teret njegova ugovora kojeg ima u Hajduku, pa se nismo dogovorili. Ali, želimo razgovore i suradnju. I bolje bi bilo Špikiću da igra prvu ligu nego drugu – rekao je Črnko.

Sve Črnko na bijelom.