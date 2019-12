Hajdučka potraga za sportskim direktorom: tercet je izdvojenih kandidata, ali prvi pick je svakako legendarni Vatreni, Brbić čeka odgovor

Da bi bila uspješna sezona, trebalo bi osvojit svih šest bodova do kraja i u tom slučaju bi i trener Hajduka Damir Burić ostao u sedlu. To bi bio izvrstan uspjeh budući da Burić nije slagao momčad i biti drugi uz prednost pred ostalima, ostavilo bi mu kormilo u ruke.

Ako ne osvoji svih šest, a u subotu igra u Zaprešiću, onda mu je pozicija – poljuljana. Upitna.

Kroz tu prizmu treba gledati i na izbor sportskog direktora "bijelih" koji po svemu, a nikad ne valja puno unaprijed tvrdit, neće biti izabran prije utakmice u Zaprešiću.

Trojicu smo kandidata detektirali, svatko nudi svoju priču, međutim s njima priča nije iscrpljena, popis nije dovršen.

U Hajduku ne vole da im imena izlaze na vidjelo i da se stvara – kako jednom rekoše – "Big brother" od izbora, na bilo koju funkciju, pa tako je sad i s pozicijom sportskog direktora koja je upražnjenaodlaskom Saše Bjelanovića. Međutim, kad se izbor otegne onda i vašar nastane. Vašar imena. Kako ga izbjeć?

S Marijom Stanićem Marin Brbić na kavi u Zagrebu, nije bila tajna. S Mindaugasom Nikoličiusom na stadionu u Poljudu, prilikom Jadranskog derbija i još na ručku. I još da je obavio razgovore i upoznavanje i s Borom Primorcem. Više nije tajna. Ne da se sakrit.

Kombinacija s Ivanom Kepčijom najmanje će smetat odgovornima u Poljudu i najbolje da se u novinama odvija priča u tom smjeru, bezbolno bi bilo, ali bi time skrenuli s prave teme...

A 37-godišnji Kepčija sa svojim afinitetima mogao bi popuniti "organigram" i na ostalim pozicijama u klubu: na primjer pozna Andru Fistonića i radio je poput njega u SAD (u San Franciscu), on je vrstan nogometni analitičar, bio je desna ruka Romeu Jozaku (zajedno su pisali Razvojni put HNS-a) i tu plejadu mladih zagrebačkih stručnjaka koji su zaronili u lap-top i dodirnuli Dinamo (mada mu ne pripadaju nužno) već smo upoznali kroz Gojuna, Oreščanina, Despotovića...

Zamišljamo kombinaciju da Fistonić i Kepčija zajednički preuzmu Akademiju i rasterete Boru Primorca koji bi zakoračio skalinu-dvije iznad. Vrlo izgledno.

Dapače, u slaganju kadrovske križaljke bitno je napomenuti ulogu Bore Primorca koji s pozicije šefa Akademije od dolaska praktično – šuti. Šuti, ali sve zapisuje. Ima debeli libar u koji marljivo zapisuje, bilježnica puna opservacija. O trenerima i igračima. Gleda što god može više treninga i čeka se njegov – pravorijek. I prvi potezi.

U to ime bi mogao poskočiti na vrh stručne piramide, a da ispod njega budu i trener i sportski direktor.

No, mi tražimo sad sportskog direktora.

Ako dođe Stanić, onda neće Nikoličius, tako razumijemo. I obratno. Kepčija kao dodana vrijednost ne bi smetao nikome, ako se dogovore.

Ne zaboravimo, popis s njima nije dovršen, ali drž'mo se zasad njih.

Stanić: povezuju ga s Tudorom, onda ni Pletikosa nije daleko

1. Mario Stanić – po imenu svakako prvi pick, pitanje je smetaju li mu kombinacije i špekulacije oko Goričina Litavca Nikoličiusa... Nakon prve kave u Zagrebu, nakon čega je Brbić poručio kako nije bila tajna i da s mnogima ionako pije kavu, pa di neće sa Stanićem, očekuje se idući susret, Brbić sa Stanićem na domaćem polju, u Splitu. Međutim, za vikend se nije dogodilo, a moguće je da se sad i negdje skriju... Moramo se vratit u bližu prošlost i reći kako je Mario Stanić zakoračio već u Poljud kao želja Igora Tudora da bude s njim u paketu ako bi Tudor kao trener mijenjao Željka Kopića. Tadašnji predsjednik Jasmin Huljaj bio je pristao na paket-aranžman, onda se predomislio. Stanića je to pogodilo. No, sad je u Stanić u kontaktima s Brbićem. Stanić kao da je odlučio da neće izlaziti u javnost bilo kakvim izjavama, pa i to pokazuje da se nešto kuha. A bliskost s Tudorom koji je otišao iz Udinesea dovoljno je da raspiri maštu, pa se ide i korak dalje da se uz njih dvojicu spominje i Stipe Pletikosa, recimo na poziciji dopredsjednika kluba (mjesto upražnjeno odlaskom Lukše Jakobušića) što je pak još sasvim na dugom štapu. Ali i ta opcija je sve samo ne nemoguća, pa legitimno može naći mjesta u medijima. Makar se realizirala tek sutra-prekosutra. Pratit ćemo.

Nikoličius: Što je bilo na jelovniku ćakule?

2. Mindaugas Nikoličius – bio je u Poljudu, voli gledat utakmice, pozvan je na ručak, jedna od tema bio je transfer Kristijana Lovrića iz Gorice u Hajduk, Hajduk je zainteresiran, trebalo bi Lovriću dignut cijenu i preprodat ga. Međutim, Hajdukov je interes i Nikoličius,kako je on to izveo malo čudo u Gorici, našao prave igrače uz objektivno puno manji budžet/proračun od Hajdukova. Puno tema na stolu, a bi li ti Mindaugas, došao u Hajduk? Gintaras Staniulis, gazda cijelog projekta Gorice, koji jepostavio Nikoličiusa u Goricu mogao bi biti prepreka, jer računaju na njega, on je predstavnik ulagača u Goricu, koja sada čeka i dokapitalizaciju, tako da je ta pozicija pepava. To što izlazi u medijima nije problem, jer Nikoličius je odmah nazvao u Goricu Nenada Črnka i rekao "ovdje su me zadržali na pregovorima, imaju razne planove".

Kepčija, desna ruka Jozaka

3. Ivan Kepčija je magistar kineziologije, predstavili smo ga jučer u kratkim crtama, a treba reći da je završio studij ekonomije u Zagrebu, sociologije na Holy Names Universityju, te magisterij na Sport scienca na Saint Mary's College of California, da bi u povratku u Europu radio u Legiji iz Varšave, ušavši kroz Jozakov stožer. Kolege ga opisuju kao dobrog tipa i nadasve – organiziranog. Vrlo cijenjen u naraštaju mladih trenera, ponosan na uradak Razvojnog puta HNS-a.