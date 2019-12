Trener Burić sam je sebi zapeo nogu; Što je sve krenulo po krivu u Jadranskom derbiju?

Bio je to pravi harakiri, a Damir Burić je ajmo reć’ najviše naštetio samom sebi, makar je to ružno reći jer Hajdukov je poraz i lupa svima po glavi.

No, naštetio je trener ponajprije sebi, jer je u trenutku odlučio bit – hrabar. Ma, di baš sad, hrabar nakon što to nije bio u Puli protiv Istre, ni u Velikoj Gorici protiv Gorice kad se Hajduk nije do kraja razmahao, ni riskirao.

U Puli je nakon pogotka Lončara za 1:1 ostao kao da čuva i taj jedan bod, a u dvostrukom sudaru s Goricom u oba poraza (posebno je bolno ispadanje iz kupa), izostala je prava, što bi rekli Francuzi “va banque” taktika. Na sve ili ništa.

Sad, kad je protiv Rijeke, a imao je vlastiti sastav u rasutom stanju (izostanak Juranovića, Ismajlija, Simića, te Filipa Bradarića) trebao pokazat mudrost i smanjit štetu makar na 0:1, najmanje je bila potrebna ishitrena reakcija da izvadi i Svatoka iz igre, od stopera ostavi malog Radića na vjetrometini, dodao mu je Barryja uz njega i krenuo vratolomno po izjednačenje?!

Nakon 0:4 svi će uprijet prstom u trenera, malo tko će reći je, ali do 83. minute je bilo samo 0:1 i jadranski derbi se tek lomio... Sad se u obranu Burića, da ga pokušamo shvatiti, može reći:

- pokazao je crtu hrabrosti;

- na kraju su svi krivi, a ne samo trener;

- da se dalo gol iz akcije kod dvaput pogođene stative u 21. minuti (Eduok, pa Jradi), možda bi do kraja bilo i 3:0 za Hajduk, nikad ne znaš;

- mi smo takvi, od euforije do katastrofe, a niti je 1:1 s Dinamom bilo za euforiju, premda je ovo sad s Rijekom doista katastrofalno. Ali, ni to nije realno.

- nisu stvari crno-bijele, skoro je cijeli zadnji red obrane nedostajao.

I to je sve točno, ali nemojte mislit kako sastavljamo obranu za trenera. Sam je Burić priznao krivicu, “ovaj poraz ide pod moju kapu”, pa kao Gibonni u onoj pjesmi vjerojatno bi kazao “drugi puta ću pametnije”.

Priznajmo sami sebi: koliko smo puta rekli, ako je 0:1, pa ajde probajmo na sve ili ništa, ionako gubimo, bacimo se na glavu naprijed, makar do kraja izgubili 0:4.

Sad, kad je na sve ili ništa doista ostalo – ništa i dogodila se 0:4 katastrofa, lako (nam) je pametovati.

Međutim, ima tu i procjena koje bismo nazvali pogreškama i o kojima će sigurno razglabati sa svojim momcima, svjestan kako se sve to izrodilo u težak poraz. Evo nekoliko točaka:

1. Osjetili smo da će povjerenje dati malom Radiću, a ne Vučuru, a zar nije bilo logičnije, lakše, da u vatru stavi Vučura, a ne debitanta? Išao je težim putem, preuzeo odgovornost;

2. Nije toliko Radić ni kriv usred nesigurne obrane koja je zaigrala valjda prvi i zadnji put u tom sastavu. Međutim, krimen broj dva: kakav je to bio potez izvaditi Svatoka i u obranu stavit – Barryja? Protrljali smo oči, sebi ne vjerujući da to vidimo.

3. Na suprotnoj strani kolega Rožman je mogao samo reći hvala. On je čekao i dočekao. Posebno što je Jurić počeo na klupi, hajduk Stanko je razorio Rijeku sa 4:0 u proljeće, Oreščanin protiv Bišćana, pa je čisto radi špurijusa Jurić trebao biti opet biti u prvih 11, a ne ulaziti kasnije, kad je voda ionako krenula na mlin Rijeke.

Hrabrost ludost, govore danas generali poslije bitke, Burić se poigrao hrabrošću kad je bilo najmanje logike. Burić je najmanje mislio na sebe. Nije bio lukav. Taman se izvukao iz rizika smjene, sa sjevera reakcija na 0:2 bila je spontana “i kad gube i kad tuku uvijek vjerni svom Hajduku”, a kad je harakiri brzometno zaokružen na 0:4 s one strane gdje je unaprijed izvješen transparent kontra trenera, krenulo je “Buriću, odlazi”.

Svjestan je Burić da živi u neobičnom okruženju gdje ga od prvog koraka prati fama da i ono što dobro uradi, ne vrijedi mnogo, ne žele cijeniti:

- Nije valjalo kad smo pobjeđivali zaredom u Poljudu s nulom, nije valjalo ni kad smo tukli Dinamo i čak izbili na prvo mjesto.

Rekao je to s mirom, nadajući se da će izdržati i ovo kad je, rekli bismo, sam sebi zapeo nogu, rastvorio već postojeće rupe u brodu i potonuo.