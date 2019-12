Damir Burić preuzeo krivicu na sebe, ali ne razmišlja o ostavci: Ako sam ja problem, onda je to najmanji problem

Težak poraz Hajduka, ali trener Damir Burić govorio je mirno i staloženo:

- Mi smo jako dobro otvorili utakmicu. Morali smo te šanse u početku realizirati, ali nam to danas ništa nije ulazilo. Takav dan, ponekad nemaš objašnjenja za neke stvari. Puno toga negativnog se dogodilo. Iz akcije koju je sasvim jednostavno branit, mi primamo gol. Rijeka se svo vrijeme postavila iza centra, mi smo stalno morali branit velik dio terena, organizacija igre nam je bila ok, ali sam ja onda riskirao tih deset minuta. I ja sam kriv za ovaj, ovakav poraz! Jer sam riskirao i ovoliki poraz ide pod moju kapu, možete to slobodno napisat! Pokušali smo okrenit u finišu, riskirali, nismo uspili.

Poentirao je potom:

- Držat ćemo mi svoj plan. Kako se u pobjedama nismo uzvisili, sad se u porazu nećemo ponizit. Idemo sad dalje u iduću utakmicu sve ovo popravit! - čvrsto je najavio.

Priznali ste sad da ste krivac, a publika je vikala "Buriću odlazi". Jeste li opet zatresli sami sebi svoju stolicu?

- Ja sam koncentriran na svoj rad, a za to što su vikali, to može odgovorit predsjednik kluba. Ako sam ja problem, onda je to najmanji problem.

Izvadili ste Svatoka, ostavili Radića na širokom prostoru, Hamza je činio greške, nisu mu pomagali, jednostavno ste mladogn Radića utopili. Zašto ste dolje postavili Hamzu?

- Trebalo nam je bolje otvaranje iz zadnje linije, a pokušali smo ubacit Stanka Jurića zbog prekida. Danas smo imali bezbroj prekida i kornera i niti jedan nije bio opasan! Teško je to reć, ali nije bilo Juranovića. Ako nam netko fali, očito ga ne možemo tek tako zamijenit, nismo još došli u tu fazu i to je pokazatelj gdje smo. Ne možemo zamijenit tek tako, da uđe netko drugi umjesto standardnog i da sve štima.

Uz svo uvažavanje i prihvaćanje krivice, nije li malo falilo agresije i pritisika tamo oko 70. minute dok je još bilo 0:1?

- Ma nije, nego bi Rijeka izbila balun i igrala na drugi balun, čekali bi. Oni su bili dobro organizirani i u tranziciji opasni, igrali su najjednostavniji nogomet šta može bit i očitali su nam lekciju kako doć do pobjede. Mi smo riskirali i u tom finišu rizika nismo uspili, primili smo golove.

Kaže se, bolje je izgubit jednu 4:0, nego četiri po 1:0, ali psihološki kako se sad izvuć, zanima nas?

- Ovih 0:4 nije objektivno stanje na terenu. Naše htijenje i želja je bila da damo gol. I imali smo velike šanse i nesreću. A Rijeka zadnjih minuta sve što je zapucala, ušlo je u naš gol. Takvih dana ima. Ajmo se mi skupit, reći jedan drugome šta jesmo, a šta nismo uradili kako treba. Ovako visok poraz dogodi se, žao mi je navijača, došli su u velikom broju, nismo ispunili šta smo htjeli, ali htijenje je bilo tu. Ma, samo ona situacija gdje pogodiš dvije stative u jednom napadu, a primiš gol u zadnjoj minuti prvog poluvremena, čudno je to. Stalno se na nju vraćam. Sve ćemo u Zaprešiću sad provat popravit.

A žuti kartoni su opet protiv vas, Caktaš, Nejašmić i Barry sad ne mogu igrat u Zaprešiću?

- A šta ću vam reć na to, uvik su neki problemi... Na nama je nać prava rješenja. A vidimo i di smo kad nam neko fali. Analiza ove utakmice bit će za nas jako važna. Znate kako je s nama ove sezone: dobijali smo s nulom, nije valjalo. Bili smo prvi na tablici i to nakon pobjede protiv Dinama, opet nije valjalo. Ma, mi dobro znamo di smo. I svaki put kad ne bi bilo dobro, mi bismo se digli. Bit ćemo mi na pravom putu, samo je pitanje vremena – poručio je Burić stoički mirno.

Trener Rijeke Simon Rožman nije bio euforičan:

- Imali smo puno sreće u prvih dvadeset minuta kad nas je Hajduk napao, jedva smo izdržali, a onda je polako utakmica išla na naš mlin, dali smo gol u pravo vrijeme, u finišu prvog poluvremena.

Je li vam pomagao Matjaž Kek savjetima prije utakmice, vi se čujete povremeno?

- Ma čujemo se i pričamo, ali o svemu, o treningu, ne o taktici za pojedinu utakmicu. Kek je sad izbornik Slovenije, a s njim pričam i to je definitvno točno. Hoće li me ova pobjeda učvrstiti? Ma nije bitan trener, nego da Rijeka ide u dobrom smjeru.

Kao da ste kopirali trenera Gorice Sergeja Jakirovića koji se suprotstavio Hajduku tako da ga je pustio da se razmaše, pa kad okopio, onda preuzme sve u svoje ruke?

- Mi gledamo Hajduka kao i sve protivnike, sve utakmice, pa onda slažemo taktiku. Hajduk nas je stisnuo, jedva smo došli do daha. Mijenjao sam po potrebama ekipe, umorili su se i Acosty i Capan, išli smo logikom što momčadi treba. Dinamo izgleda daleko najjače, a mi ostali pri vrhu borit ćemo se za drugo mjesto.