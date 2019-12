Hoće li Burić ukazati povjerenje 19-godišnjem mladiću koji obećava, ili će se odlučiti za njegovog iskusnijeg imenjaka?

Generacija 2000., kad oni zakorače na scenu, Hajduk će ubrzo biti prvak. Bilo je to proročanstvo iz rujna 2016. godine kad smo predstavljali šestoricu budućih asova Hajduka: Jurica Bajić, Ante Palaversa, Vice Baždarić, Michele Šego i Stipe Radić uslikali su se, a Leon Kreković je tada u trenutku bio nešto ozlijeđen i nije bio pozvan za “do 17” selekciju, što je bio povod da ih predstavimo široj javnosti.

Svatko ide svojom brzinom, Ante Palaversa je sprintao, već je zgrnuo Hajduku milijune i kao igrač Manchester Cityja na posudbi je u Belgiji.

Ostatak nisu sprinteri, dugoprugaši su. U drugoj su momčadi. U Poljudu tek kucaju na vrata prve ekipe. Devetnaest im je tek, a danas bi se publici u Poljudu, sva je prilika, mogao predstaviti – Stipe Radić. Hajdukov Raphael Varane.

Visoki stoper, dešnjak, a češće lijevi stoper. O njemu kao i o još jednom mladcu, Jakovu Blagaiću, ofenzivcu, trener Damir Burić ima puna usta hvale. Toliko, da nas je u najavi pokolebao, usmjerio kako će baš Radiću ukazati povjerenje u obrani uz Ukrajinca Svatoka.

Radić ili Vučur, pitanje je koje intrigira, koji Stipe? Obojica imaju pro et contra, a Radić zaslužuje nešto više pozornosti u medijima jer je nova faca za širu Hajdukovu publiku:

Stipe Radić je rođen u Splitu, a zapravo je Solinjanin, nosi tako tipično solinsko prezime:

- Rođen sam 10. lipnja 2000., učio sam u školi da budem komercijalist, ali se svo vrijeme nadam karijeri stopera. Varane iz Reala je moj idol, a imponirao mi je i Lorenco Šimić. Gledao sam Lorenca od malena na treninzima mladih kategorija i želio bit kao Lorenco. I kao Varane – govorio nam je.

Kakva koincidencija, jer Šimić je sad bio u Rijeci, ali su ga taman vratili Sampdoriji, prije nego što je uopće uspio zaigrati za “riječke galebove”. Ujedno, baš bi Radić protiv dojučerašnjeg kluba Šimića mogao debitirati. Protiv Rijeke u kojoj je glavna faca još jedan Solinjanin, bivši hajdukovac Franko Andrijašević.

Radić je sad s Blagaićem najbolji, najbliži, jedan drugoga podpupiru posebno otkako su nedavno zajedno preseljeni iz druge na treninge prve momčadi. Domaća dica, o njima je Burić govorio, “kad god nam netko fali, nastojat ćemo se oslonit na domaće i na drugu momčad”, to su Burićeve riječi od prekjučer.

Radić, donedavna i kapetan Hajdukovih juniora, pričao je:

- Nogometom me opčinio otac otkad me doveo na utakmicu Hajduka, imao sam samo šest godina. Fenomenalan je osjećaj nosit dres Hajduka, to je san svakog diteta u Splitu i okolici. Moj uzor je Varane, mislim da imam slične predispozicije i uz mnogo truda želim se približit toj razini – mladenački su snovi.

Stipe Radić, zvuči baš po domaću. Devetnaest godina, član hrvatske selekcije “do 20”. Broj 55, visok 198 centimetara, skoro dvometraš. Koketirao je kao dječak s košarkom, ali se brzo posvetio balunu, iz Solina stigao u Hajduk još tamo 2011., s nepunih 11...