Bijeli imaju problem u napadu kojeg moraju što prije riješiti, samo jedan igrač je iznimka

Kakav vam je bio Eduok u Maksimiru? Boh, onako, ništa specijalno... Više se kasnije dojmio Jakoliš nekom, rekli bismo, latentnom brzinom; barem su ga tako oslikale ZG-kolege možda više strahujući da bi mogao zakoračiti prema Livakoviću, nego što je to stvarno i uradio.

Kako smo predmnijevali, Hajduk je bez kartoniranog Jaira imao sasvim tup napad, nož bez oštrice, samo s drškom. Pa je i ta predstava u Maksimiru, koju je Hajduk srčano okončao remijem (sretno i spretno kako su i sami priznali), pokazala kako ove jeseni Hajduku nedostaje prava napadačka dimenzija.

Jairo, koji je više krilo nego centarfor, popunjava centralnu poziciju i ima solidan učinak. Nije da nije. A ostatak po vokaciji napadača, nije ni blizu.

Neki nisu ni dobili pravu priliku ili se nisu nametnuli na treningu. Ako ih trener, u ovom slučaju Damir Burić, ne stavlja u momčad, znači da ih gleda na treningu i valorizira njihove domete. Pa onda sukladno tome, ima svoja rješenja.

U napadačkoj ulozi često se nalazi(o) Jradi, ali on nije po vokaciji napadač. Radije je Burić od polušpiceva i veznih kovao napadački trozubac, nego što bi posezao za napadačima s lagera.

Ima i opravdanih okolnosti, “afrički uragan” Eduok nije bio sasvim “u šejpu”, nakon uraganskog starta, snaga mu je oslabila, bio je i ozlijeđen. Suma sumarum, gledamo samo ukupni učinak u napadačkom segmentu.

U Poljudu nemaju namjeru prodavati na zimu, kao što su lanjske godine baš žurili s prodajom Tome Bašića, na što se nadovezao devizni plasman i Ante Palaverse, te kasnije i Domagoja Bradarića.

Momčad sad može ostati na okupu, ali bi je morali osvježiti u napadu. U to ime je Lamin Jallow, kao jedna od opcija, sasvim živa, o čemu smo jučer pisali.

Brojno stanje u magazinu municije, odnosno spremištu streljiva navodi da se nabavi još poneka puška, samo da ne bude prazna. Nego samokres. Jer, previše je praznih pušaka bilo ove jeseni.

1. Jairo

On nije upitan, najbolji je Brazilac svih vremena što je igrao za Hajduk, takav je kalibar da se često govori kako bi ga trebalo do kraja karijere zavezati za Hajduk. Gdje će mu biti bolje? I tko bi to Hajduku bio bolji? U tom statusu je mogao biti tek svojedobno Franck Ohandza, da je bio zdrav i da su vjerovali da će biti zdrav.

2. Eduok

Nigerijac je puno obećavao, a do danas se još nije ispostavio kao pogodak; premda se skanjujemo da mu već unaprijed kažemo da je ćorak. Ima nešto u njemu, kako li je samo u Varaždinu nastupio, ali to je bila i posljednja pobjeda Hajduka u gostima. Spletom okolnosti, a znajući da je uz Caktaša najskuplji igrač Hajduka (uz bonuse koje pak na žalost svoju i klupsku ne uspijeva ostvariti), ne bi bilo loše zamijeniti ga za nekog novog... Ne znamo koliko je to moguće, ali je sigurno da bi Hajduk rado napadačko pojačanje, a Eduok, hm... Mislimo da je i on došao Bjelanovića funkcije.

3. Jakoliš

Doveden je velikim nadama da će se nametnuti, s ove pozicije više smo ga puta najavili kao “šibensku napast”, nego što mu je Burić, a pozna ga iz Austrije, dao prilika. Sve sad će, sad će, a Marin bi najčešće ostao na klupi. Njegova rubrika brojki jasno kazuje da se nije nametnuo.

4. Delić

Gdje je Ivan iz siječnja koji je razbio Šahtar u Turskoj, ovaj isti ili slični Šahtar? Oreščanin je za njim redovito posezao, sad to više nije slučaj. Možda bi bilo bolje da je stvarno otišao na kaljenje u Varaždin kako je to u prvi mah bilo dogovoreno, pa je onda stopirano. Kroz šumu polu-špiceva nije se ni progurao do prilike. Burić voli napučiti vezni red, kao što je to uradio u Velikoj Gorici, tako se osjeća sigurnije, a napadački ešalon ne dolazi do izražaja.

5. Tahiraj

On je bio redovit u Oreščanina, a sad isključivo (mada redovito) klupu grije. Možda u ovu priču ni ne spada izričito kao polušpic, ali je točno da je bivši junior Torina i Juventusa doveden iz Kidričeva e da pojača ofenzivni potencijal. Kako je to bilo ove jeseni, jasno je da bi Hajduk radije potražio neka nova rješenja. Zato jer se postojeći kadar ne nameće na treninzima.

Zato se zaključak nameće: osim Jaira, nema tu vele vajde. Nije to procjena od oka, nego od - Edu-oka. Kad bi imao vrsne napadače, možda bi Burić i na gostovanjima pobjeđivao i gdje bi mu onda bio kraj!?