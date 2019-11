Burić zadovoljan remijem: Imali smo jako puno sreće; Bjelica: Hajduk nije imao nijednu polupriliku, a uzeo je bod

Nakon najvećeg hrvatskog derbija, okršaja Dinama i Hajduka na Maksimiru u sklopu 16. kola Prve HNL, svakako zadovoljniji mogu biti gosti.

Naime, Dinamo je bio dominantna momčad od prve do zadnje minute i bod Hajduka je svakako dobar za splitske 'Bijele'.

"To je tako u nogometu. Mi danas u prvom poluvremenu nismo imali manje šansi nego protiv Rijeke. Tamo smo vodili 4:0 na poluvremenu, a ovdje je bilo 1:1. Danas Hajduk nije imao nijednu polupriliku, a uzeo je bod. Normalno je da je to šok, primiti gol na poluvremenu u kojem smo apsolutno dominirali, ali to je tako", rekao je Dinamov trener Nenad Bjelica u prvoj televizijskoj izjavi nakon remija, prenose Sportske novosti.

"Zadovoljan sam s momčadi, jednio nisam s rezultatom. Ali ništa se bitno nije promijenilo. Imamo četiri boda prednosti i utakmicu manje. Najvažnije da su svi igrači završili zdravi", dodao je Dinamov trener.

Kakvo je zdravstveno stanje s Petkovićem koji je u nekoliko navrata šepao?

"Izdržao je i neće biti problema s Atalantom".

Onda se oglasio Hajdukov trener Damir Burić.

"Dinamo je napravio jak pritisak. Imali smo jako puno sreće u tim trenucima, nismo se dobro snašli. Imali smo dosta problema oko sastava i oko svega. Jednom borbenom i sretnom i spretnom utakmicom smo iščupali bod. Svjesni smo kvalitete suparnika."

Zašto je Hajduk izgledao nemoćno na startu?

"Nismo radili pritisak na loptu i Dinamo je sigurnim pasovima lako ulazio u prostor. To smo promijenili u drugom dijelu. Nismo mogli odraditi dobar trening uoči utakmice i loše smo izgledali. Protiv Rijeke ćemo sigurno bolje izgledati", dodao je Burić.