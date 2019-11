Frane Vulas: U Bjelanovićevoj eri Hajduk je zaradio više od 19 milijuna eura, ali je imao previše promašaja prilikom dovođenja igrača

Samo 17 mjeseci proveo je Saša Bjelanović na mjestu sportskog direktora Hajduka. Prethodno je obavljao posao glavnog skauta, odnosno pomoćnika sportskog direktora. Kratko je trajala ta njegova epizoda, mada kada se preračuna u tzv. hajdučke godine, period koliko se netko od čelnika kluba uopće uspije posljednjih godina zadržati na nekoj funkciji, to možda i ne zvuči prekratko već kao standard. Njegov nasljednik bit će osmi čovjek na toj funkciji u osam godina.

U svom mandatu Bjelanović je imao čak četiri trenera, Kopića, Vulića, Oreščanina i Burića. Previše. A poznato je u kakvom je statusu posljednji. No, pored zadnjih rezultata i igara, svih promjena trenera koje je preživio iako je u više navrata već tada nudio mandat na raspolaganje, a izdržao je i velike ljetne turbulencije oko tadašnjeg voditelja Akademije Krešimira Gojuna, Gziru, ono što je na koncu ipak srušilo Bjelanovića bio je igrački kadar.

O tome je u dijelu u kojem je pričao o napadačima dušu otvorio i trener Burić. Vodio je Bjelanović tri prijelazna roka, a trećim promašajem se našao bejzbolskim rječnikom izvan igre. Od mnogih angažiranih, rijetki igrači su uopće zaslužili palac gore, mnogi su već i otišli, neke je šira javnost već i uspjela zaboraviti... Za razliku od prošloljetnih promašaja kada su dovođeni mahom igrači bez odštete, kada je Bjelanović naglo uskočio u užarenu stolicu na mjesto Marija Branca kada se trebao vratiti kući u Zadar, u ovoljetnom prijelaznom roku imao je dovoljno vremena za pripremu istog i konačno nekakav konkretan novac na dispoziciji. Konačno je činilo se postojala logičnija, smislenija sportska politika na tom polju.

Dovođeni su mlađi igrači od kojih bi klub trebao višestruko profitirati u budućnosti (Čolina, Dolček prije svih, pa i Posavec, Jakoliš), no koji od starta sezone očekivano igraju s dosta amplituda. Međutim, u onom dijelu gdje se Hajduk trebao odmah pojačati iskusnijim igračima, pogotovo u napadu (Eduok, Bulos, Jakoliš), to se nije dogodilo, to se ne vidi. Tu se manje i trošilo. Iz toga je prije svega proizašla i kriza rezultata. A potrošilo se, pa su narasle i ambicije. I više nego što bi objektivno trebale s obzirom na konkurenciju. Strpljenja za taj zaokret u sportskoj politici nije bilo. Netko drugi će je uopće i profilirati do kraja. Malo tko će reći da se u tih niti godinu i pol i poprilično zaradilo od prodaje mladih poput Palaverse, Bradarića, Letice, Bašića... Od sportskog direktora se tražio rezultat na terenu.

Četiri trenera u mandatu

Željko Kopić Zoran Vulić Siniša Oreščanin Damir Burić

Došli (po Transfermarktu)

Adam Gyurcso (450.000 eura) Stipe Vučur (bez odštete) Dino Beširović (nepoznato) Bassel Jradi (nepoznato) Mirko Ivanovski (bez odštete) Jairo da Silva (nepoznato) Božo Mikulić (bez odštete) Francesco Tahiraj (100.000 eura) Tomislav Duka (bez odštete) Goran Blažević (bez odštete) Oleksandr Svatok (375.000 eura) Ante Palaversa (posudba) Josip Posavec (posudba pa otkup 200.000 eura) David Čolina (700.000 eura) Ivan Dolček (500.000 eura) Stefan Simić (500.000 eura) Samuel Eduok (250.000 eura) Marin Jakoliš (100.000 eura) Ivan Bulos (bez odštete) Filip Bradarić (posudba) Ukupno: 3,17 milijuna eura