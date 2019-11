Burić se šokantnom pobjedom zadržao 'u sedlu': Pritisak me samo jača, ništa me ne može pokolebati, ja sam tvrda stina

Dramatičnom 3:2 pobjedom trener Hajduka Damir Burić zadržao se "u sedlu", rekordni niz domaćih pobjeda od starta prvenstva produžio je na osam, a konkurentima u utrci za LP Osijeku i Rijeci pobjegao je čak na sedam odnosno osam bodova. Jairo je pobjedu posvetio treneru.

- Čestitam momcima na srčanoj, hajdučkoj utakmici. Osjetilo se da smo u početku malo bili sputani. Kada smo se oslobodili tog tereta igrali smo baš po mom guštu, okomito, s puno prilika. Nismo dali dovoljno golova koliko smo mogli u prvom poluvrimenu. Sa 3:0 na poluvrimenu utakmica je mogla "otić doma". Navodno je i prvi gol Osijeka bija ofsajd. Taj gol nas je poremetio. Na drugo poluvrijeme smo izašli kao da smo se malo pogubili. Ali pokazali smo pravi hajdučki karakter i zasluženo pobjedili. Kada vidiš gol za 3:2, to je baš s malog baluna – govorio je Burić na presici nakon susreta promuklim glasom.

Promukli ste od vikanja?

- Vika' sam ja i u Gorici, ali nisu me baš čuli – našalio se Burić.

Sada ćete moći mirnije spavati, prije ovog susreta se dovodila u pitanje vaša pozicija?

- Ne, ništa se nije promijenilo – jasan je bio Burić.

Vjeruje da je i prije gola za 2:2 bio čist prekršaj na Ismajliju.

- I pored svega toga mi smo pobijedili i zato momcima svaka čast. Jedino što me boli je šta imamo jako puno kažnjenih igrača za derbi s Dinamom. Jaira će prije svega bit teško nadomjestit.

Kako komentirate odlaske dva od četiri najvažnija čovjeka kluba tijekom tjedna?

- Dogodilo se sve iznenada. Prije svega želim sve najbolje Lukši Jakobušiću, Saši da nađe neki novi angažman, sebe. Mi se moramo orijentirati na sebe. Čeka nas težak raspored u iduće dvije utakmice. Važno je da smo mi pobijedili konkurenta koji je kvalitetom gdje smo i mi. Prije prvenstva su svi vidili Rijeku i Osijek isprid nas, a sad bi mi tribali bit ispred Dinama – naglasio je trener "bijelih".

Torcida je podigla transparent o pritisku na igrače, vi ste dočekani zvižducima?

- Mene to sve motivira. Dobio sam i utakmicu u kojoj je klub mogao ispasti iz lige, sve sam to prošao u karijeri. Taj me pritisak samo jača, ništa me ne može pokolebati. Ja sam tvrda stina – istaknuo je Burić.

Hvalio je Burić Barryja, Jradija...

- Bass je još jednom pokazao "cojones", nosija je momčad, borija se ka lav. Kako je samo namistija treći gol...

I "kritizirao".

- Mi smo čak i s igračem manje tili dat gol, nismo odugovlačili. Svako drugi bi samo nabija balun. Gledam Goricu, gledam nas. Mi smo valjda dječji vrtić u odnosu na njih.

Prokomentirao je isključenje Jaira.

- On je Brazilijanac, pun emocija, strasti. Ako da gol onda se veseli, ne možeš mu to veselje uzet.

Otišao je i sportski direktor. Zadnji put ste na Poljudu jedno vrijeme obnašali i tu ulogu?

- U četvrti, pet misec trener je bija trener, sportski direktor i predsjednik. Sve sam mora potpisivat ja. Bija si sve u klubu i ima veliku odgovornost. Za nagradu si dobio otkaz, ali to su isto lipi momenti, nezaboravni – prisjetio se Burić.