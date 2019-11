Dajte nam to 'kinder jaje'! Pobjeda Hajduka nad Osijekom za navijače bi bila jednako slatka, dobili bi i čokoladu i igračku

Eventualna pobjeda Hajduka nad Osijekom, osvojena tri boda bila bi kao kinder jaje – trostruki dobitak. Nisu ovdje u pitanju čokolada, igračka i iznenađenje, ali za navijače "bijelih" bilo bi jednako slatko, bio bi im to pravi poklon, a i ugodno bi se iznenadili sve skupa koliki. Ajmo redom.

1. Kažu da čokolada pozitivno utječe na raspoloženje. Isti efekt imaju i pobjede. Pobjeda za mir u kući. O posljednjim turbulencijama u i oko kluba gotovo sve je već napisano, situacija je daleko od idealne. No, u slučaju trijumfa nitko neće dovoditi u pitanje status trenera Damira Burića.

Uostalom, bio bi to nastavak njegovog rekordnog niza, čak osma uzastopna domaća pobjeda na startu prvenstva. Zapinje Hajduku na gostovanjima, ali je zato dosad na Poljudu učinak bio maksimalan. Pobjedom bi se u miru otišlo na prvenstvenu pauzu zbog utakmica reprezentacije.

2. Evo i poklona za navijače, igrač(k)e. U slučaju pobjede nad Osijekom Hajduk bi momčadi iz Gradskog vrta, direktnom rivalu u borbi za vrh tablice, pobjegao na velikih sedam bodova. Osjetna bi to bila prednost u borbi za plasman u kvalifikacije Lige prvaka u koju vode prva dva mjesta.

Za usporedbu, lani u ovo vrijeme, nakon odigranih 14 kola, Hajduk je imao čak 11 bodova manje u odnosu na Osijek (20 manje od Dinama). Naravno, ni ta prednost ništa na garantira, ali osim u šumi ili možda u "Potjeri" bolje je biti lovina nego lovac.

3. Ako Hajduk pobijedi tu je i bonus, iznenađenje! Danas je veliki dan HT Prve lige, dvostruki derbi program velike četvorke. Nakon Hajduka i Osijeka na teren će na Rujevici Rijeka i Dinamo. U slučaju trijumfa Splićana Hajduk će imati i bonus. Ukoliko Dinamo pobijedi, pobjeći će Hajduk Rijeci na velikih osam bodova (sada joj bježi pet).

Ako na Kvarneru bude remi, Hajduk će se približiti Dinamu na dva boda, a Rijeci pobjeći sedam. U slučaju slavlja Rijeke, Hajduk će doći na bod od Dinama, a zadržati opipljivih plus pet u odnosu na Rijeku. Nismo zaboravili da Dinamo i Rijeka imaju i zaostalu međusobnu utakmicu, ali bez obzira na to uz pobjedu Hajduka svaki scenarij na Rujevici je program plus, nosi svoje prednosti.