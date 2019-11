Trener Hajduka smireno i tiha glasa govorio pred novinarima: Momci su razočarani, sad smo vidjeli gdje smo i koje greške radimo, kako u budućnosti ne bismo opet gubili

Damir Burić, trener Hajduka bio je smiren, tiha glasa:

- Isti scenarij, identične greške kao u srijedu, nismo ništa naučili. Gorica se opet pokazala u realizaciji jako dobra. Moramo jako brzo učit i greške nam se ponavljaju. U prvom dijelu morali smo mi povest, dominirali smo, ali mi naše situacije ne iskorištavamo. Gorica jednostavno dolazi do golova. U prvom dijelu smo bili bolji, u drugom dijelu bile su obostrane šanse. Oni iz prekida daju gol, mi ne damo i to je to.

Drugi gol je bio ofsajd, svi kažu?

- Eto, još i to. Nevolja nikad ne dolazi sama – Burić je govorio skrušeno, tiho, primio je usud na svoja leđa.

A nije loše igrao Hajduk.

- Što ti vrijedi, mi nismo ništa naučili iz prve utakmice.

A da ste još neku zamjenu radili?

- Mogao sam mijenjat, ali sam mislio jedno vrijeme da jako dobro stojimo i da će doć pravi pas. Ali nije. U Istri primamo gol s igračem manje, sad isto (Jairo je bio van igre, ukazivala mu se pomoć, op. a.). Ni danas neke stvari nisu išle k nama u korist. Pričali smo puno o utakmici o srijedu, ali nismo ništa naučili.

Očekujete li razgovor oko ostanka na klupi Hajduka?

- A to nije moje, za to su zaduženi sportski direktor i predsjednik. Ako bude takav razgovor, saznat ćete – rekao je stoičkim mirom. Pa nastavio:

- Momci su razočarani, sad smo vidjeli gdje smo i koje greške radimo, kako u budućnosti ne bismo opet gubili. Trebali smo ostat neriješeno, ovako je razočaranje još i veće. Sad mi govorite i daje ofsajd drugi gol, šta da kažem...

Izlaskom Nejašmića dojma smo da je Hajduk pao, Beširović to nije sve povezao?

- To smo morali mijenjat, ali to nije izlika.

I što sad? Ako predsjednik i sportski direktor ne pozovu na razgovor?

- Treba skupit glave i jedan drugome kazat sve ono što znamo. Protiv Osijeka trebamo pokazat da smo jaka i dobra momčad, pokazat se opet doma, doma nam ide, snažni smo, pokažimo to opet, a valjda ćemo za gostovanja steć više pameti.