Jens Andersson pojasnio svoje izjave: Ja sam se u Hajduku uvijek osjećao kao doma, u Splitu se nikada nisam sretao s naoružanim ljudima

Riječi što su iz Švedske doletjele do Splita, kako je bivši sportski direktor Hajduka Jens Andersson oslikao neka događanja iz svog mandata 2013. godine, to kako se susretao s osobama koje su nosile pištolj, kako mu je nuđeno mito za bliskost s menadžerima i kako nije razumio običaje da mu tajnica donosi kavu... ponukalo ga je da nam se javi i pojasni kako nije to baš sve tako mislio kako je izašlo u podcastu švedskog kolege novinara Olofa Lundha.

Zakotrlja se lavina i - novinar nije sve to dobro prenio... Dogodi se. Jens Andersson se javio:

- Ako ste dobro slušali što sam sve rekao u podcastu sa švedskim novinarom čut ćete da nikada nisam rekao da sam sjedio sa naoružanim osobama u gradu Splitu ili u prostorijama kluba Hajduka. Isto tako nisam rekao niti da su to službene osobe Hajduka. Tko su točno te osobe bile ne znam, jer ih ne poznajem. Moje je osobno mišljenje da su imale određene ekonomske interese s pojedinim igračima koji su nam nudili da ih kupimo ili potpišemo za Hajduk. To nije imalo nikakvu poveznicu sa postojećim igračima Hajduka, niti sa klubom.

Jeste li se susretali s pokušajem korupcije?

- Na ovo pitanje ću vam odgovoriti potvrdno premda ja tome ne bih pridavao neku veliku pažnju jer svi koji pratimo nogomet pretpostavljamo da se to događa i u puno većim ligama od vaše. Moj karakter i odgoj a pogotovo moja funkcija sportskog direktora mi nalaže da poslujem u interesu kluba za koji radim i nikako za svoj interes. Odbio sam te pokušaje vrlo oštro i hitro završio sastanak.

Andersson kaže:

- Prije Hajduka sam radio u Švedskoj i nije mi poznat slučaj da je netko primio bilo kakvu vrstu mita. Da li je bilo pokušaja stvarno ne znam. Meni dok sam bio u Švedskoj nitko nikada nije nudio mito.

Neobična nam je priča o donošenju kave i da ste se tome začudili?

- Opet mislim da nije sve dobro prevedeno. Ja sam se osjećao čudno što svaki put kada želim popiti kavu da mi tu istu kavu donosi tajnica ili bilo tko drugi. Ja sam zdrav čovjek i imam dvije zdrave noge i bez ikakvoga problema mogu prošetati sam po kavu ako mi se pije. To je za mene bio kulturni šok da mi netko nešto radi, a nema potrebe. Gospodin Brbić je rekao da shvaća što želim reći. On nikada nije inzistirao da tajnica ili bilo tko drugi meni kuha ili donosi kavu.

Niste prije o tome pričali ili možda nešto prijavili?

- Ne, nikada nisam pričao sa policijom ili ljudima iz kluba o ovoj temi jer je nikada nisam shvaćao toliko ozbiljno da bih se trebao nekome požaliti. Ja sam se u Hajduku i gradu Splitu uvijek osjećao kao doma i danas se tako osjećam. Posjetio sam Split više puta nakon odlaska i moram vam reći da se u Splitu osjećam kao kod kuće. Opet napominjem da se ja nikada nisam sretao s naoružanim ljudima u Splitu. To je netko drugi tako preveo, ali vas molim da preslušate podcast i nađete dobrog prevoditelja, pa ćete shvatiti što sam htio reći. O ovome nisam ranije pričao, jer me nitko nije ranije pitao. Novinar me je sad pitao i ja sam u tom trenutku iskreno odgovorio.

Hajduk kao klub nema nikakve veze s onim što sam ja izjavio. Za mene Hajduk i grad Split ostaju jedna od lijepih epizoda u mojoj profesionalnoj karijeri. Sve drugo je izvrtanje istine. Naravno da bih opet radio u Hajduku, ako bi se ikada ukazala prilika. Hajduk i AIK iz Stockholma su dva kluba koja zauvijek ostaju u mom srcu – zaključio je Andersson.