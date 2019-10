Damir Burić: Jasno mi je da su navijači nezadovoljni, što se dogodilo u drugom poluvremenu, nije mi jasno

Jasno mi je da su navijači nezadovoljni i logično je to i mi smo dolje u svlačionici, svi igrači jako su razočarani – priznao je trener Hajduka Damir Burić nakon eliminacije iz kupa.

Odgovarao je strpljivo na pitanja i nije ispadao iz takta, pa i na to pitanje zašto bi ovo uopće bilo iznenađenje i nisu li očekivanja od Hajduka prevelika? Neš ti momčadi Hajduka da bi bila bolja od ove Gorice?

- Mi uvijek tražimo pobjedu i skupljamo bodove koliko god možemo. Htjeli smo i u kupu proći. Nismo imali nikakve kalkulacije... I svi bodovi što ih imamo, svi su zasluženo došli, nisu poklonjeni. Što se dogodilo u drugom poluvremenu, nije mi jasno! Prvo poluvrijeme odigrali smo jako dobro, a onda u drugih 45 minuta kao da to nije bila ista momčad.

Nastavio je:

- Ne želim ništa unaprijed govoriti iz trbuha, neke procjene, je li netko potrošio kredit, momci su odreda željeli i tu nemam nikakve zamjerke. Ali, trebamo dobro, dobro proanalizirati ovu utakmicu. Ne mogu reći ni je li i koliko Posavec kriv za gol, vidio sam samo balun u mreži. Sve ćemo pregledati i napraviti pravu analizu.

Nije mu lako, navijači skandiraju nezadovoljstvo:

- I mi smo jako razočarani, utučeni. Jedino pozitivno je to što imamo opet ovdje utakmicu u subotu pa da se probamo izvaditi. Žal je što u kupu nema popravnoga, ovaj poraz ne možeš ispraviti...

Kasno ste mijenjali?

- Ma, nije bilo potrebe jer nije bilo naročito slabog mjesta da sad moraš mijenjati, sve je naoko išlo dobro u igri, dominirali smo... Onda smo primili gol, pa sam mijenjao. Nisam vidio probleme u igri pa da mijenjam ranije. Međutim, jasno je da smo u nastavku bili puno slabiji i to moram analizirati, zašto se to dogodilo? Prvi dio smo odigrali kvalitetno i napadali i stvarali šanse i sve to radimo dobro, ali nema efikasnosti. Gorica nam je pokazala što to znači efikasnost i nema druge nego da im čestitam. Neke stvari naprosto ne možeš, ne uspijevaš korigirat, dat gol. Kažem vam, veliko je razočaranje i razumijem navijače.

Popričao je još o neefikasnosti:

- Fali nam killer instinkt, uvijek smo u prilici, ali balun ide pored ili preko gola, a nikako u branku... Gorica je prvu priliku kapitalizirala.

Sergej Jakirović, trener Gorice, opet je slavio protiv Hajduka, dočekao ga iz zasjede i matirao:

- U drugom dijelu smo postali hrabriji, pa je Hajduku postalo teže. Malo sam i riskirao sa sastavom, kalkulirao, a onda u nastavku smo dodali gas. Uveo sam Lovrića i Steenvoordena i sve je bilo drugačije. Hajduk je dobar u liniji napada, namučio nas je nisu nam davali ništa, sjeckali su nas... - komplimentirao je.

A onda je Gorica rasjekla "bijele".