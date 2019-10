(UŽIVO) Gorica - Hajduk 0:0: nogometna uspavanka, Bijelima posjed i dominacija, stalan pritisak, ali bez šansi

Hajduk i Gorica od 17 sati u Velikoj Gorici igraju susret osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa.

Damir Burić odlučio se za jaku postavu, čime je ostao dosljedan svojoj izjavi da želi pobjedu i danas u kupu i u subotu u prvenstvu, kada će Bijeli igrati protiv istog protivnika, također u Velikoj Gorici.

Najznačajniji izostanak onaj je Darka Nejašmića.

Velika Gorica, 30. listopada 2019.

GORICA - HAJDUK

Sudac: Fran Jović (Zagreb)

Pomoćnici: Ivica Modrić (Zagreb) i Vedran Đurak (Stupno)

Četvrti sudac: Marko Cestarić (Sisak)

GORICA: Čović - Muhammed, Maloča, Jovičić, Čabraja - Marina, Čanađija - Dvorneković, Suk, Hamad - Zwolinski

Klupa: Kahlina, Steenvoorden, Mathieu, Babec, Periša, Lovrić, Ndiaye

HAJDUK: Posavec - Juranović, Ismajli, Simić, Čolina - Jurić, Bradarić, Barry - Caktaš - Eduok, Jairo

Klupa: Blažević, Jakoliš, Svatok, Kalik, Dolček, Vušković, Teklić

TIJEK SUSRETA

49 – velika šansa domaćina, Lovrić je ubacio s desne strane, prizemnu loptu koja je prošla kroz peterac do Suka koji je s par metara prebacio preko gola

47 – Lovrić se vrtio po lijevoj strani, pokušavao ubaciti, na kraju je lopta pogodila Juranovića, domaći su tražili kazneni udarac, tražeći da je kapetana pogodila lopta u ruku, ali ako se to i dogodilo, bilo je napucano iz blizine

46 – izmjene kod domaćina, umjesto Maloče i Hamada u igri su Steenvorden i Lovrić

46 – počelo je drugo poluvrijeme

45 + 1 - kraj prvog poluvremena

45 + 1 - samo za statistiku, Gorica je došla do kaznenog prostora, Dvorneković je dodao loptu do Posavca, nije to bio pravi šut

45 - igrat će se minuta sudačkog dodatka

42 – peti korner nije ništa novog donio Bijelima, puno gužve i prekršaj Jurića u pokušaju da dođe do lopte

39 – Jairo je najjaktivniji od Bijelih, stalno nešto pokušava, no dvostruki blok domaćina je prečvrst

36 – odlično je Jairo okrenuo Marinu, izborio se za prostor, oštro ubacio na peterac, ali je Eduok ostao predaleko

31 – odlična dubinska lopta Jurića prema Jairu, prošla je stopere domaćina, sačuvao je Brazilac i vratio do Hamze koji je poslao visoko u gol-aut, niti šut, niti centaršut

28 – ponovno Juranović i Jairo s desne strane, Brazilac je odlično ubacio, ali je Marina izbio u korner

25 – odlična akcija Bijelih, Juranović je osvojio dosta prostora, dao na stranu za Jaira koji je odlično ubacio u peterac, obrana Gorice je odbila do Jurića koji je pucao s dvadesetak metara, malo je nedostajalo da je Caktaš s par metara glavom ugura u mrežu

18 – Caktaš je dobio žuti karton, prvo je bio prekršaj za Hajduk, ali je napadač Hajduka produljio ruku prema licu Čanadžije i zbog toga je kažnjen javnom opomenom

17 - igra se na sredini terena, nema previše rizika, sve su alibi dodavanja najbližem suigraču

9 – Maloča je neoprezno startao na Caktaša, sudac Jović nije ništa pokazao, tek nakon što je prekinuta igra prišao je igraču Hajduka, ali nije pozvao medicinsku ekipu u teren

7 – nova gužva pred golom Čovića, nabacio je Juranović, sada je Simić imao sjajnu priliku, lopta je prebačena do Caktaša koji s desne strane vraća pred vrata, Simić je pucao s pet metara, ali Marina blokira njegov udarac i šalje loptu u novi korner

6 – ubacio je Juranović loptu iz kornera, pala je preed Jurića, no Suk je očistio, izbio u novi korner

3 – Caktaš je izborio faul na nekih dvadesetak metara, namjestio se na šut, pucao je preko živog zida, ali i pored gola

1 - počela je utakmica