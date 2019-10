Golman Belupa prvo je slavio nepostojeći gol, a onda je napravio novu grešku: da je ostao na klupi, gol Hajduka ne bi bio priznat. Znate li zašto?

Od golmana nikad ne znate što možete očekivati. Tko bi rekao da je će Andrij Pjatov trenirati borilačke vještine na Mariju Gavranoviću kad lopta leti nekim dalekim prostranstvima, pišu Sportske novosti

Tko bi kazao da će Antonijo Ježina s klupom Slavena Belupa slaviti gol koji nije postignut, a onda još k tome neće sjesti i odmoriti se od svega toga uzbuđenja, nego sprintati prema svojim vratima i omogućiti Hajduku da njima zabije. Bez njega na terenu zaleđe bi omelo Juranovića da povisi rezultat na 2:0. A tko bi na toj utakmici računao da će Josip Posavec, čuvar mreže Hajduka s iskustvom u Serie A, sav u panici ispružiti ruku izvan kaznenog prostora i zagrabiti loptu kao dijete koje hoće milovati? Umjesto da se pomaknuo i tijelom je ili nogom ugurao u šesnaesterac, budući da mu gostujući igrač nije bio baš za vratom. Čudni znaju biti ti vratari…

Za Posavca bi nastao ozbiljan problem da je sudac Dario Bel to vidio jer pravila kažu da je vratar Hajduka zbog igranja rukom izvan kaznenog prostora morao dobiti crveni karton. To je bilo za isključenje koje bi mu VAR odredio, ali VAR na scenu stupa tek na proljeće. U tom času Hajduk je vodio 1:0, utakmica je bila tek u prvom dijelu. Vjerojatno ni glavni arbitar ni pomoćnik Marjan Tomas, a obojica su Osječani, nisu imali dobar pregled. To ih ne opravdava jer “sudac uvijek mora vidjeti“, kako nalažu postulati toga posla.

VAR bi zaista pomogao Koprivničanima da ga je bilo na Poljudu, valjda se u tom slučaju ne bi ni tako neopravdano radovali golu koji nisu dali, a taj je dvoboj još jedan odličan primjer koliko VAR vrijedi. Bez obzira na neke manjkavosti, a jasno je da će se s godinama razvijati. Ovako su pretrpjeli štetu. To nam je potvrđeno od nekih ljudi iz Komisije za suce HNS-a, iako nitko od njezinih članova ne smije javno komentirati suđenje.