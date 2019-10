Hajdukovi dobri i loši momci: evo kako smo vidjeli glavne aktere dvoboja protiv Slavena

Poljud gostima tjera strah u kostima, već smo opjevali niz pobjeda "bijelih", ali nije sve bilo idealno. Nikad nije. Pa nije ni ovom prigodom.

Ako su Jairo, Juranović i Ismajli iznijeli pobjedu protiv Slaven Belupa, tri su nam velika dužnika ostala. Doduše, svatko sa svojom pričom i posebnostima, nisu u istom košu, ali na svoj način od te trojice očekujemo da budu nositelji svega dobrog, a ne da ih stavljamo pod povećalo i pincetom čačkamo. A ta trojica su Posavec, Caktaš i Eduok.

Evio kako smo to vidjeli sa Slaven Belupom, pozitivne i negativne strane:

PLUSEVI

1. JAIRO – on se zapravo muči od početka ove sezone prekomandom s krilne pozicije na mjesto centarfora, ali se s time sve bolje nosi. Kako rekosmo, kod prvog gola "brazilskom lakoćom" je prošao protivničku obranu. Trudi se i hoće, to mu je glavno obilježje, pa mu i opraštamo kad nije zabio kad je zapravo trebao povisiti na 2:0. Pa ne bi ni bilo posebne priče o kasnije bizarnom 2:0 golu. Već bi pobjeda bila na kontu, okrugla. No, opraštamo, Jairo je vukao Hajduka naprijed i bio glavna opasnost po - "ježa će gucat" – Ježinu.

2. JURANOVIĆ – golemom energijom profilira se u najboljeg desnog beka HNL-a, potkrade mu se pogrešno dodavanje, ali njega naprosto osjećaš kako "dimi" po desnoj strani, gore-dolje. Zar nije iz one neobične pat-situacije "gol - nije gol - stativa" brzo shvatio što se dogodilo i utrčao prema naprijed na sastanak s loptom i laganih 2:0. Djeluje kapetanski u svakom pogledu.

3. ISMAJLI – on je pak postao pravi zapovjednik obrane, kad se samo sjetimo da je lani u ova u doba Željka Kopića bio sasvim "aut". Vremenom je stekao i samopouzdanje, a i nastupi kod Edoarda Reje u albanskoj reprezentaciji sigurno su mu pomogli. Da kucnemo o drvo i ne ureknemo ga, čvrst je, presretač, utrčava ispred protivnika i pravi je oslonac obrane u kojoj mu vrlo dobro sekundira i Stefan Simić, nije da nije.

A ono što po nama nije valjalo ili je bilo nedostatno, ovako smo vidjeli.

MINUSI

1. Josip Posavec – reprezentativni je kalibar, zadnji put je u Zagrebu protiv Lokomotive nastupio na svu silu, junački. Međutim, da mu lopta onako pobjegne van kaznenog prostora (prava je sreća za Hajduk da sudac Dario Bel iz Osijeka to nije mogao pravilno procijeniti, bio je zaklonjen), pa da u drugom dijelu dodavanjem rukom iz čista mira počasti Nemanju Glavčića, nedopustivi su kiksevi. Kikser, umalo tragičar. Sreća ga je pomazila. Malo više koncentracije očekujemo od našeg Velog Jože kojemu smo nadimak dali zbog simpatija i uvjerenja što je sve kadar obraniti. Nema smisla da nas demantira ovakvim harakiri potezima.

2. CAKTAŠ – nije to toliko loše, koliko očekjemo od našeg Mije – više. Puno više. Da bude ono što je bio i u proljeće. Možda je to i od nas pretjerano, ali Caktaš bi morao neke utakmice sam preuzeti u svoje uzde, te ih rješavati. Na primjer, prošlog tjedna u Zagrebu nije bio na razini, sad je bio... onako. Osrednje. Istina je i to da se protivnik prilagođava Hajduku tako da prije svega zatvara Caktaša. Treba to izdržati, nadvladati.

3. EDUOK – evo Ohandze, pomislili smo kad smo ga vidjeli, pa još gol-dva kad je zabio, ushićenju nije bilo kraja. No, onda su njegovi topovi utihnuli, počeo se mučiti i s ozljedicom, više-manje tajanstvenom. Nije sad očito u stanju top fizičke spremnosti. Od najboljeg posla Saše Bjelanovića začas se prometnuo u - Upitnik. S velikim U. Tanka je nit s vrha do dna. Može se svidjeti samo nastupanjem, neka igra, pa dajmo i njemu placet da nas demantira u rubrici minusi.