Hajduk je u Poljudu i dalje stopostotan, to Buriću širi jedra kontra bure, kad zapuše protiv njega

Detalj iz 74. minute dugo će se prepričavati, pamtit će se, vrijedi ga pregledavati na desetke puta, postat će viralan diljem virtualnog svijeta gdje se pregledavaju nogometne dogodovštine.

Posavec je krivo dodao sa svoje branke do Glavčića koji ga je potom odmah lobovao i ... Posavec je pokušao spasiti svoju grešku, balun se odbio od – stative... a u brže-bolje kontri eto gola Juranovića za 2:0, ušetavao se nakon što je Ježina neobjašnjivo napustio svoja vrata; išao je Ježina slavit imaginarnih 1:1 i ne samo on nego i pola omađijane, začarane gostujuće momčadi?!? Kako bizarno, how bizarre, ima pjesma...

Uostalom, gol smo vam opisali u kutku kronoloogije utakmice, nema smisla dvaput, ali on najbolje oslikava kako je to Hajduk prelomio "brutalno tešku utakmicu", kako je dvoboj protiv njemački energičnog Slaven Belupa trenera Tomislava Stipića najavio Hajdukov kormilar Damir Burić.

Doista upečatljiv trenutak susreta kojega je obilježila i proslava Torcidina 69. rođendana s mnogo barjaka, ali i baklji, te topovskih udara.

Fešta se razlijegala gledalištem cijelom utakmicom, premda Hajduk nije igrao svečarski šampanj-balun, nego je imao problema da protivnike položi na obje plećke. Ipak, upisao je i sedmu uzastopnu pobjedu u Poljudu od početka prvenstva, zasluženo.

Dakle, Burić je u Poljudu i dalje stopostotan i to Buriću širi jedra kontra bure, kad zapuše protiv njega.

Hajduk je igrao na valove, na refule, dobro, solidno, pa onda opet nekako prestrašeno, pažljivo da mu Slaven ne naudi. S klupe je Burić racionalno povlačio poteze, mudro, s Jurićem popunjavao sredinu kad je momčad padala.

Onda se greška pretvorila u – 2:0, umjesto da bude 1:1.

Sreća uzme, sreća vrati. Pregledajte taj prijelomni detalj u 74. minuti, kao "breaking news". Hajduk i Burić idu dalje.

Notirajmo i to da je sredinom prvog dijela Torcida izvjesila poruku a propos brisanja grafita/murala u centru Splita: "Uspjesi Jugoplastike ostat će zauvijek upisani u povijest našega grada, a vi ste simbol svega lošeg, tuge i jada. Sramite se." Uz poruku su skandirali i "Ajmo, žuti", što je podržala publika u Poljudu.