Nogometaši Hajduka i košarkaši Splita kući imaju stopostotan učinak, ali problemi počinju kad prođu Klis...

Nima Splita do Hajduka. Dva sportska simbola grada Splita kao da ove sezone boluju od iste bolesti, nogometaši Hajduka i košarkaši Splita na ligaškim gostovanjima imaju katastrofalno lošiji učinak nego na domaćim utakmicama. Dok na svojem Poljudu odnosno Gripama "bijeli" i "žuti" nižu samo pobjede, nisu doma nijednom poraženi, zajedno su na gostovanjima samo jednom slavili. Hajduk je u šest ligaških gostovanja upisao tek jednu pobjedu, Split u četiri nijednu!

Dijametralno suprotna izdanja Hajduka na Poljudu i na gostovanjima ponovno su došla na tapet javnosti poslije mršavog remija na susretu kod Lokomotive. U gradu pod Marjanom momčad trenera Damira Burića upisala je šest prvenstvenih pobjeda u isto toliko susreta i uz impresivnu gol razliku od 14-1.

Međutim, na gostovanjima je poprilično drugačija priča. U šest ogleda na strani "bijeli" su samo jednom slavili, protiv Varaždina još u srpnju, uz tri remija i dva poraza te gol razliku 6-5. A rupa između posljednjeg ligaškog gostujućeg trijumfa i prvog idućeg mogućeg već sada je najmanje čak tri mjeseca.

Generalno Hajduk dobro gura, ali za držanje koraka s liderom i apsolutnim favoritom Dinamom treba i bolji učinak na gostovanjima. Naravno, onda se vraćamo i na priču o tome što je u odnosu na "modre" (ne)realno s obzirom na financije, kvalitetu, organizaciju...

Da je očito nešto "zarazno" u pitanju potvrdili su košarkaši Splita. I oni kao da imaju posebnih problema čim prođu Klis. Mada nisu briljirali na Gripama su slavili u sve četiri ovosezonske domaće utakmice u nacionalnoj HT Premijer i regionalnoj ABA 2 ligi (po dvije), uz koš razliku +61.

No, na gostovanjima je baš potpuno obrnuta slika, imaju skor 0-4. Pritom statistika susreta u gostima iskazuje i jednako poraznu koš razliku od čak -59. Zamrzla ih je u derbiju koji to uopće nije bio Cibona na čak minus 30, ali barem jednako bole porazi i u Zaboku (-11), Novom Pazaru (-7) i Tuzli (-11). U samo jednom od spomenuta četiri gostovanja Split je bio u većim dijelom egal završnici, protiv Novog Pazara. Tri poraza bila su baš uvjerljiva, što konačni rezultati osim onog iz Draženovog doma toliko i ne pokazuju, jer Zabok i Sloboda su imali i po plus 19.