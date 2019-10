Hajduk izgleda kao da ni najbanalnije kretnje igrača nisu uigrane, a nastavi li se Burić zavaravati brzo bi mogao ostati bez argumenata za ostanak na klupi

Hajduk je sinoćnjim remijem u Kranjčevićevoj definitivno izgubio prvo mjesto, a od Rijeke je ostao udaljen samo dva boda uz utakmicu više.

Ovim bodom, Burićeva momčad ostala je na ukupno šest osvojenih iz isto toliko gostovanja te je danas već 85. dan bez da su Bijeli nekoga pobijedili van Poljuda.

Taj negativan niz isisao je i ono malo strpljenja što je bilo ostalo kod navijača pa se sinoć moglo čuti pozivanje stratega Bijelih na odlazak.

No, iako se mora reći da je veliki broj navijača treneru dao vremena da pokaže da je vrijedan klupe Splićana, ostaje dojam da je takav potez ipak malo oštar prema nekome tko je i dalje na putu da ostvari zacrtan cilj.

Istina, igra je daleko od zadovoljavajuće, ali što se zapravo promijenilo od prve utakmice koju je Damir Burić vodio? Apsolutno ništa. U čemu je onda problem?

Stopostotni uspjeh kod kuće i oslanjanje na jednu izglednu šansu u gostima, koju ćeš iskoristiti ili ne, ovisno o trenutku, taktika je kojom se može boriti za drugo mjesto HNL-a s ovakvim kadrom, ali ništa više od toga.

Bijeli i dalje nemaju odgovor na protivničku postavljenu obranu jer ne postoje nikakvi mehanizmi izgradnje napada. Sinoć smo svjedočili nerijetkim situacijama u kojima bi Čolina povukao loptu i ušao u sredinu, a kada bi išao dati zadnji pas, nije imao kome.

Također, bezbroj dugih lopti na izoliranog Jaira koji bi se onda borio s dva ili tri protivnička braniča ne bi imalo smisla ni da je u pitanju najbolji target man na svijetu, a pogotovo ne kada je u pitanju igrač prostora. Da, Jairo se baš kod šanse u 15. minuti izborio s dvojicom, ali lopta mu je bila poslana po tlu i Barry nije zabio.

Neki sportski novinari danas pišu kako je problem u formaciji te da bi se Burić trebao vratiti onoj od početka sezone, jer formacija je ipak ta koja je presudna, a ne sustav i ideja. 4-2-3-1 ima više ofenzivnih igrača nego 4-3-1-2, 3-5-2 je napadačkija od 5-3-2 i tako dalje. Mislim da je čak i Guardiola jednom rekao da raspored igrača na papiru određuje kako će momčad igrati...

Naravno, malčice sam bezobrazno sarkastičan jer takav pristup nogometnoj igri nije dostojan sportskog novinarstva, pogotovo u vremenu u kojem živimo. Već od davnih dana treneri rade na definiranju uloga igrača u momčadi, a ne njihovoj poziciji kao takvoj, stoga je formacija ništa više od okvirne skice, što je uostalom i sam trener Burić nekoliko puta naglasio.

Možda najbolji pokazatelj izostanka ikakve ideje što napraviti u sredini terena je situacija iz prvog poluvremena kad se moglo čuti Hajdukovog stratega kako poziva Bradarića da priđe po loptu koju iz auta ubacuje Juranović.

Dakle, reprezentativnog veznjaka, svjetskog viceprvaka i čovjeka koji je bio kapetan Rijeke koja je osvojila naslov državnog prvaka, Damir Burić upozorava na jednu takvu banalnu stvar. Zbog čega? Pa zbog toga što na treningu nisu uigrane ni one najbanalnije kretnje igrača, stoga Bradarić ni ne može znati kada treba prići po loptu.

Ako je jedan segment igre bio za pohvaliti sinoć, to je obrana. Čvrsto, disciplinirano i bez mnogo propusnih točaka, Bijeli su limitirali Lokomotivu, koja je na trenutke izgledala vrlo dobro, na samo jednu izglednu šansu. No, to je ustvari minimum koji se očekuje kada se taktika svodi na kontre, druge lopte i dosta rigidnu filozofiju igre.

Trener Bijelih nakon utakmice je ukazao na to da su se igrači "satrali" i na ostale stvari koje su sporedne u svim utakmicama osim možda u onima protiv Dinama, a konstantno traženje izlika u lošoj realizaciji i manjku sreće nije dostojno ako se već cijela igra svodi upravo na ovisnost o takvim situacijama.

Također, njegova jučerašnja izjava da se izmjene rade samo ako se loše igra nije u skladu s njegovim prijašnjim postupcima kada je mijenjao igrače zbog kartona, a konstatacija da je Hajduk sinoć igrao "jako dobro" također zaslužuje osvrt.

Ako Damir Burić zaista smatra da je ono čemu smo svjedočili u Kranjčevićevoj dobra igra, to je zabrinjavajuće, a ako je to rekao u afektu, pred naletom kritika, onda je u neku ruku razumljivo, jer nitko ne voli da ga se proziva.

Sve u svemu, u igri Bijelih se ništa nije promijenilo tijekom ovih 12 kola, osim "formacije", a Hajduk je i dalje drugi, što vodi prema ostvarenju postavljenog cilja, kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Burić bi pritom trebao biti svjestan da momčad ne izgleda dobro, a ako se nastavi zavaravati da nedostaje samo malo sreće, postoji velika šansa da sklizne s drugog mjesta te na taj način ostane bez glavnog argumenta koji ga drži na klupi unatoč svemu navedenom.