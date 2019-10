Veliki problemi za Hajduk pred put u Zagreb: Posavec gotovo sigurno neće moći, tri stožerna igrača su vrlo upitna, ali trener Burić je optimističan

Ima ih "blesiranih", dosta ih se s reprezentativnih akcija vratilo "škorcano", voli takvim domaćim, starim splitskim rječnikom pričati Damir Burić, trener Hajduka.

No, njegov raport koliko god nam bio simpatičan riječima tipa blesura i škorcan prije svega brine hajdučki puk 48 sati prije utakmice s Lokomotivom u Zagrebu:

- Posavec je malo zapeo o teren, rame se malo iščašilo, smeta ga i ne znam kad će moć, Nejašmić se vratio ozlijeđen s utakmice "do 21" i ozljeda mu se zapravo vratila, nisam siguran koliko će bit spreman do polaska na put. Nije dobro ni Ismajli, jako upitno stanje, u sudaru s golmanom dobio je udarac u leđa sad protiv Moldavije, a Simić je igrajući za Češku morao izać zbog udarca u glavu... I ne samo to, Vušković je za "do 19" selekciju igrao tri utakmice u sedam dana, vratio se ka' isciđeni limun, neću ga ni vodit na put, mora se oporavit – Burić je gotovo šokirao auditorij pressice.

Kad to zbrojimo, nije lako, ako je Simić najbliži da će ipak moći igrati, preostala trojica očito nisu u blistavom stanju?

- A ne mogu vam to odmah reći kolike su šanse da ipak nastupe, mogu samo kazati na muci se poznaju hajduci. Vidjet ćemo. Moramo vodit računa i o zdravlju igrača, ne smijemo ih forsirat. Nejašmić ne izgleda dobro, Ismajli jako teško da će moć, a Posavec, ako se rame iščašilo a tko zna kad će i kako moći... - ponovio je.

Raport je kao s ratišta, a ne s reprezentativne akcije (doduše Posavec nije bio po reprezentacijama). Donekle sve to poništava blagost, med i mlijeko što su tekli u napornom radu u Postirama, u mini-ciklusu priprema, na čemu se Burić osoblju hotela Lipa i domaćinima iz kluba Postira Sardi najsrdačnije zahvalio još jednom. Doći će opet, kaže.

Međutim, kako s Lokomotivom?

- Oni su momčad koja u defenzivi stoji usko, a u napadu imaju nekoliko zanimljivih opcija i još sad s Budimirom koji im se vratio. U tranziciji su opasni, moramo pazit.

Ako je Hajduk baš ovako oslabljen, što očekivati? U gostima ionako ne cvjetaju ruže?

- Naš je cilj uvijek isti, idemo na pobjedu. Nadvladat teškoće, rekoh vam, na muci se poznaju junaci! - ne da Burić da se snizi optimizam.

Pobjedu u gostima nemaju košarkaši Splita, idu Ciboni, čekate i vi dugo, dugo pobjedu, kako bi to bilo da pobijedite oba za promjenu -pitanje je bilo sugestivno, taman da Burić zakuca:

- Bio bi to lipi splitski vikend. Želim ga od sveg srca, nama i košarkašima – rekao je Burić.

Ali, čim se spusti niz skaline iz press-prostorije dolje u ambulantu, gdje prolaz nije dopušten nego službenim osobama, lice će mu se smrknit. Međutim, prema vanka, neće dat gušta. Hajduk ide Lokomotivu pobijedit. A zdravstvena služba ima pune ruke posla.

Za napomenu, ako vam još i on pada na pamet, s momčadi još ne trenira Ivan Bulos, Peruanac još uvijek radi odvojeno, u fazi rehabilitacije, nije ni bio na Braču. Prije će zaigrat Stipe Vučur, nego Ivan Bulos, pari nam se.