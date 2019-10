Ustalio se u momčadi Damira Burića, zaradio je poziv u mladu reprezentaciju, a Split mu je draži od Monte Carla: lijevom bočnom Bijelih cvatu ruže, ali on poručuje da će raditi još više

Ljepše mi je u Splitu, nego u Monte Carlo, a iskren da vam budem, baš ni Monaco nešto ne pratim. Samo usput koji put pogledam kako su prošli, a vidim da im ne ide kako su htjeli, nije u skladu s njihovim ambicijama – priča nam David Čolina, mlada nada Hajduka, momak koji je prigrabio dres lijevog beka i debitirao taman za "do 21" selekciju Igora Bišćana.

Kako vam to ne fali Monte Carlo, pitamo ga.

- Ne fali, kad je Split ljepši. Split je mali, navikneš se, kad je lijepo sve je lako, pa mi Monte Carlo nimalo ne nedostaje.

Da pitamo ono klasično, lokal-patriotski, sunce, more, obala, palme, nema smisla. Jer, svega toga ste imali i u Monte Carlu?

- Ali mi je Split draži.

Već ste neko vrijeme u Hajduku, jeste li pogodili tim potezom?

- Trenutno sam prezadovoljan! Atmosfera u i oko kluba je fantaastična, na nama je da ostanemo na prvom mjestu što duže... Osjećam i napredak u svojoj igri, sve sam bolji.

Nakon početka i dobre igre u Varaždinu, pet utakmica vas nije bilo, pa ste se kasnije ustalili?

- Ozljeda me zaustavila nakon početka, ali to je sad prošlost. Lakše istegnuće je bilo, ali sad je sve dobro, imat ću i kontinuitet kojeg u Monacu nisam imao. Volim kad počnem utakmicu da je i završim, to znači da nije bilo ozljeda i da je predstava bila na visini.

Svježi ste s nastupa za mladu reprezentaciju, debitirali ste u selekciji "do 21" kod Igora Bišćana, kakva iskustva nosite?

- Za mene velika stvar, korak naprijed. Igrao sam protiv Mađarske i San Marina, sretan sam što je izbornik prepoznao moj potencijal, a konkurencija je velika.

Da, lijevih bekova odjednom ima kao u priči, pozicija nije deficitarna ni u Hajduku, ni u selekcijama. Ako ćemo nabrajat od A selekcije tu su Barišić i Melnjak, pa onda u mladoj Domagoj Bradarić, Sosa, klupski suigrač Dolček, još ako se Strinić reaktivira...

- Radit ću još više, to jedino mogu obećat. Dobro sam počeo sad s ovim pozivom za mladu, pa ćemo dalje vidjet.

Teško se Čolina "raspričava", ali na Davidovu licu titra blagi osmijeh. Smiren je, opušten, vidi se da je zadovoljan. Nije prvi put ni s novinarima, trema je iščezla. Potpirujemo malo vatru:

A to što ste lani otišli iz Dinama, tada je već bio Nenad Bjelica u Maksimiru, nije vas on zadržao?

- Nismo se mi ni vidjeli tada, niti bilo što u vezi mog odlaska. Na to se ne bih vraćao, sad sam tu i prezadovoljan sam.

Čoline su porijeklom iz Tomislavgrada, a vi ste dečko iz Velike Gorice, iz Dinama, baš kao i Dario Špikić, nije ni Jurica Pršir daleko? Traje moda da je gušt doć iz Dinama u Hajduk, makar preko Monaca?

- Da, ima nas, mislite da smo već grupa pomalo postali...

Ma, nije, nego samo nabrajamo.

- Sa Špikićem sam iz istog mjesta, on je sad u B momčadi, ali družimo se, potpomažemo, pričamo. Držimo se skupa i dosta smo igrali zajedno. I s Dolčekom još u kadetima Dinama.

S Dolčekom ste konkurencija u klubu?

- Ma, nema tu nikakvih problema, a trener Burić odlučuje o sastavu.

Dolček je više krilo, a jeste li se vi opredijelili između defenzivnih obveza i ofenzivnih sklonosti?

- Dolček radije igra krilo, a ja sam bek. Koji treba još popravljati formu. Volim se analizirati na videu, te pogledati utakmice na televiziji i pratiti kako to lijevi bekovi igraju.

Već ste rekli kako vam je Marcelo uzor?

- Jesam i tu se nije ništa promijenilo.

Pojavio se na sceni i izvjesni Lodi, potentni Brazilac u Atletico Madridu?

- On mi se baš nešto i ne sviđa.

Pošteno, iskreno, nego s kim ste ono još bili u Dinamu od sadašnjeg kadra prvotimaca?

- Jedino s Marinom, on sada bude na klupi, a bio sam s Morom, s njim sam baš dobar.

I kako je bilo igrati protiv Dinama, u Poljudu, 30.000 ljudi?

- Bio sam pod pritiskom prvih dvadesetak minuta, ne zbog Dinama, nego mi je bio početni pritisak izać pred toliko naših navijača, kako ću se snaći. Kao da su mi se noge odsjekle, prvo takvo iskustvo. Brzo je prošlo, uhvatio sam korak.

Pobjeda i sad stalno čuvate prvo mjesto?

- Sve je trenutno odlično, rezultati, atmosfera, suigrači.

Još samo da proradite u gostima?

- Puno pričamo o tome i sad pred odlazak u Zagreb Lokomotivi.

U čemu je problem s gostovanjima, samo jedna pobjeda, odnosno pet bodova u pet susreta?

- Iskreno, ne znam. Fali malo sreće. Valjda će nam se okrenit na bolje i isplatit trud koji ulažemo. Atmosfera je među nama sjajna. I gostovanja nisu nipošto psihološki problem. Valjda nam je lakše kad nas nose naši navijači na domaćem terenu.

Idete sad Lokomotivi, imaju prijetnji za Hajduk?

- Imaju odličan napadački dio, tamo su na krilima Kastrati, Uzuni, a Sammir iza njih dijeli dobre lopte. Bit će posla i za mene na beku. Ključ je da idemo sto posto i zaustavimo njihove kontranapade i da realizacija bude bolja nego sad protiv Varaždina.

Odigrali ste u nizu utakmice bez kartona, što to znači?

- Volim rješavat duele bez kontakta, postavit se što pametnije, odnosit lopte bez faulova. Nastojim vladat situacijom, da ne moram posezat za prekršajima.

Je li vam Simić pomaže kao stoper, šef sa strane?

- Zapravo bih rekao da je šef obrane Ismajli, on puno priča i vodi nas u igri. Kako priča? Hrvatski. Naučio je dovoljno da zapovijeda u igri.

Kako gledate na rasplet borbe na vrhu?

- Nadamo se ostat na prvom mjestu, ostvarit plasman najbolje što može.

Hoće li vam pomoć što je Dinamo uspavan Europom?

- Uopće nije uspavan, otkad mu je Varaždin lupio šamar, nakon toga igraju sve utakmice u najboljem sastavu, ne kombiniraju i ne odmaraju se. Dinamo je dobar, Rijeka se diže i ne može se reć da će Dinamo bit uspavan. Na nama je da budemo na visokom nivou.

Slijedi udarni dio sezone?

- Spremni smo za to, moramo bit pravi. Atmosfera u klubu i oko kluba je trenutno fenomenalna, držimo prvo mjesto i nadamo se da ćemo na njemu ostati što duže. Sad Lokomotiva, pa onda i dvije kod Gorice u gostima, jedna u kupu, a s njima je uvijek teško. To će sve bit utakmice istine za nas – kaže Čolina.

Davidova računica Čolina je ljetos doveden iz Monaca, otkupljen, smatra se da je odšteta bila 750.000 eura plus postotak od budućeg transfera za Monaco. Čolina, kao projekt Hajdukova ulaganja. Lani je pak Dinamo za Čolinu dobio 1,1 milijun eura od Monaca, a ostatak predviđen bonusima da transfer još više poraste nije se realizirao, jer se Čolina nije baš naigrao za Monaco.