Nema panike do utakmice Hrvatska - Mađarska: poljudski travnjak izgleda dosta dobro, ni golubovi mu nisu mogli odoljeti

Travnjak izgleda dosta dobro, nitko ne bi rekao da nije zdrav, da je unutra, u suštini - gnjil. I da ga prijeili kasnije treba zamijenit.

No, nema panike do četvrtka i susreta Hrvatska – Mađarska, a agronom iz UEFA je stigao, ali dama koja je bila s njim u pratnji nije dopustila razgovor. Ni do agronoma ne možeš mimo glasnogovornika. Očito je tek da UEFA od svršetka susreta Hajduk - Varaždin preuzima brigu o travnjaku.

Sudeći po jatu golubova koje je ćokalo po travi tamo gdje nije bilo akcije, ni baluna, najčešće pred Posavcem, svjedoči nam da je travnjak "prihranjen", desetak, petnaest golubova osjetilo je hranu i nabadali su kljunom po travi, nisu se dali omest...

UEFA će dodatno doskočit efektima bolesti znane kao pyricularia grisae iliti magnaporthe grisea, pisali smo njena pojava nije rijetkost u mediteranskim klimatološkim prilikama. Bolest je otkrivena u kolovozu, Hajduk je potom štedio travnjak (ne gazi travu!), te ga liječio, "tretirao" raznim sredstvima da travu drži živom, pa i jučer.

Očito su sredstva hranjiva kad su privukla jato golubova, bio je to izazov za "fotiće".