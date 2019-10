Burić: Šteta što realizacija nije bila na nivou, mogli smo utakmicu mirnije privesti kraju

Damir Burić, na čelu kolone, trener Hajduka govorio je:

- Vidjeli smo našu momčad koja je htjela, željela i realizirala pobjedu doma. Nije to tako lako kako je djelovalo, Varaždin je dobra i neugodna momčad, ali su momci prezentirali igru, odigrali smo koncentriranu utakmicu i stvorili pregršt šansi, a one se stvaraju kroz kreaciju i igru.

- Šteta što stvarno realizacija nije bila na nivou, to nam se vuče kao neka "bila nit", mogli bismo sve mirnije privest kraju, ali zadrće noga pod pritiskom želje da se ostane na prvom mjestu. Možemo im kazat bravo momci, zaslužili ste pobjedu i ajmo još više radit! - reče Burić u dahu.

Kritike su pozitivno djelovale i na momčad i na vas?

- Najvažnije je da mi sami proanaliziramo svoje probleme. A upućene kritike valja vidit jesu li dobronamjerne ili zlonamjerne. Poslije današnje pobjede netko zlonamjeran može kazat kako opet nije bilo igre! Protiv Zaprešića 70 posto smo imali balun u nogama, a rečeno je da smo bili loši. To nije bila prava kritika – nastavio je:

- Ako se šanse stvaraju, postoji kreacija, postoji ideja. Nama je skoro svaku utakmicu protivnički golman najbolji igrač. I to puno govori. U igri u vertikali i u kreiranju sve smo bolji. To me veseli. Mi vidimo da smo na pravom putu. Šteta za Hamzu da mu udarac u stativu nije "liznija" u mrežu. I pravo je čudo da Mijo danas nije da' gol. Vidim od igrača "akceptancu" (prihvaćanje, op. a.) za ono što radimo i da sve krene bolje. Ima još posla ispred nas. Zaličit rane i podić fizičku spremu - nije to bilo sve.

"Zaličit rane" moraju Nejašmić, Barry, Jradi, sva trojica su zamijenjena zbog ozljeda. Burić je dodao, kao da se pravda:

- Mi smo odigrali puno dobrih utakmica, a dogodi se jedna Pula ili pet minuta kad smo spavali. Čvrsto smo na zemlji i znamo šta možemo – podvukao je za kraj.