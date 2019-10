(UŽIVO) Hajduk - Varaždin 1:0: Jairo zabio na asistenciju Juranovića

Hajduk u 11. kolu Prve HNL na Poljudu dočekuje zadnju momčad tablice, Varaždin. Okršaj je to dviju momčadi koje su ove sezone nanijele poraz Dinamu.

- Čeka nas teška utakmica, u stanju su favorita izbacit iz takta, pokazali su to s Dinamom. Mi se moramo nosit s pritiskom, prije smo gledali tablicu odoli, sad smo gori, nije to isto i osjeća se razlika, ali moramo se učit nosit s tim pritiskom. Baš će nam ova utakmica bit prilika da pokažemo što želimo, a to je dominacija, koncentracija, realizacija, izjavio je u najvi utakmice trener Hajduka Damir Burić.

Split. Gradski stadion u Poljudu. Sudac Marin Vidulin (Kanfanar), pomoćnici Goran Perica (Šibenik), Jerko Crnčić (Vrbovec), četvrti Marko Linić (Rijeka). Delegat Martin Šarić (Vrbovec).

Hajduk: Posavec, Juranović, Ismajli, Simić, Čolina, Nejašmić, Bradarić, Hamza, Jradi, Caktaš, Jairo.

Varaždin: Nevistić, Prce, Adžić, Težak, Senić, Štefulj, Lisakovich, Tkalčić, Glavina, Guera, Mehdikhani.

TIJEK UTAKMICE

44 - 'Bomba' Nejašmića po vratima gostiju, dobra intervencija Nevistića.

41 - Nejašmić je proigrao Caktaša koji je krenuo sam na vrata Varaždina, ali slab udarac, Nevistić je bio siguran.

40 - Pucao je Juranović s 20-tak metara, lopta odlazi preko grede.

33 - Žuti karton za Štefulja.

26 - Nova prilika za Jaira, pucao je iskosa, ali ovaj put Nevistić brani.

1:0 (Jairo)

21 - Juranović je prošao po desnoj strani, poslao loptu u peterac, Jairo se najbolje snašao u gužvi i zabio za vodstvo Hajduka.

19 - Dobra lopta Bradarića pred vrata, pucao je Jairo glavom, brani Nevistić.

16 - Nevistić izvanrednom intervencijom spašava Varaždin, Jairo je s desne strane poslao brzu loptu po podu, uklizao je Adžić, ali i zamalo zabio autogol.

9 - Korner je izveo Juranović, loptu je glavom spustio Ismajli do Caktaša, udarac, ali lopta odlazi uz vratnicu.

7 - Pucao je Jradi s vrha šesnaesterca, lak plijen za vratara Nevistića.

1 - Dobra lopta Jradija za Jaira, krenuo je Brazilac prema vratima Varaždina, ali sudac svira zaleđe.

0 - Utakmica je počela...