Današnja pobjeda nad Varaždinom bila bi pravi lijek za kritike koje frcaju bez obzira na prvo mjesto Hajduka, kojima je tek bod osvojen u Puli dao novo pogonsko gorivo.

A najbolji lijek je – trijumf sa stilom. Nešto u stilu varaždinskih 3:0 iz prvog dijela prvenstva. Za šestu uzastopnu domaću pobjedu Burićevog Hajduka. I mirniji odlazak na prvenstvenu stanku. U mir Postira.

Ni najmanje ne podcjenjujemo Varaždin, dapače momčad Borimira Perkovića jedina je uz Hajduk ove sezone u ligi uzela skalp Dinamu. No, to je Varaždincima i jedina pobjeda, a samo sedam osvojenih bodova u deset kola je učinak za ljutu borbu za ostanak. Jedinu gostujuću pobjedu Hajduk je ove sezone ostvario kod Varaždina. Na svom travnjaku nije se tako mučio.

No, lako je sve to reći, treba to pokazati i na terenu, travnjaku o kojem je proteklog tjedna bilo više toga izgovorenog i napisanog nego o onima koji na njemu trče i igraju.

Teren baš i nije u reprezentativnom stanju, zbog njega Hajduk i igra dan ranije, u subotnjoj matineji. No, neovisno o tome hajdučki “up&down” mora danas opet otići u prvu krajnost i tamo se ustabiliti.

Dobra naznaka je što Damir Burić ima konačno većinu kadra na raspolaganju. Lagano se kompletiraju redovi, konačno nema ni suspenzija zbog kartona. Nakon odrađene suspenzije zbog “žutice” vraća se na dispoziciju Barry koji je preskočio gostovanje u Puli.

Mogao bi napokon Burić imati na papiru najjaču momčad na raspolaganju, iako svi još nisu baš posve spremni. Poput Eduoka koji još od dolaska nije fizički pravi, ali ni na razini igara s početka prvenstva prije zdravstvenih poteškoća (povišena temperatura) zbog kojih je preskočio Rijeku (prethodno i Dinamo zbog kartona).

Bulos je pak, kaže Burić, spreman za nekih petnaestak minuta. Hoće li debitirati?

Očekuje se zadnja linija s Juranovićem, Ismajlijem, Simićem i Čolinom koji bi u standardnoj postavi trebao dobiti prednost pred ipak ofenzivcem Dolčekom.

Vezu vidimo s Jradijem, neizostavnim Bradarićem i Nejašmićem, a navalni dio s Caktašom, Jairom koji je ostao dužnik u Puli, Jakolišem kojem je to bila solidna partija. Zbog toga ima vjerojatno prednost pred Eduokom koji se tek vraća. Ali priliku očekuju i Barry, Jurić...

Na suprotnoj pak strani prijeti poznati napadački dvojac Benko – Lisakovič. Benko je veteran HNL-a, u Varteksu, Slaven Belupu, kroz zlatno razdoblje u Rijeci i sada opet s klubom iz rodnog grada.

U sezoni 2012/13 bio je i najbolji strijelac lige (15 golova). Pamtimo ga i na probi u Hajduku, još u ljeto 2008. nakon neuspješne epizode u Nürnbergu, ali nije tada ostao na Poljudu, nisu se našli.

Bjelorusa Lisakoviča već smo gledali u zanimljivim rolama u dresu Rudeša, druge momčadi Dinama u koju je stigao još lanjskog siječnja.

Nema dinamovca na posudbi u Varaždinu Đuraseka koji nema pravo nastupa, pocrvenio je u domaćem porazu od Rijeke.