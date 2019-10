'Prvi smo i bit ćemo prvi! Kritike me posebno jačaju, imam iskustva u tome'; Ovakvog Burića još nismo vidjeli

Damir Burić, dan prije Varaždina, potvrdio je, nismo ga vidjeli tako rezolutnog inače:

- Prvi smo i bit ćemo prvi! Varaždin nam je ispit zrelosti, koliko smo napredovali na planu dominacije i realizacije. Meni je važno ono što ja vidim, a ja vidim dosta toga dobrog.

Bilo je kritike na račun Burića nakon Pule i samo 1:1 s Istrom, mnogo oporih komentara, a i sam trener je poslije utakmice u Puli bio ljutit, pa je pričao i o tome, podigao glas:

- Prvo mjesto nas čini jačim, ajmo se pokazat! Nama daje snagu i vjeru da ćemo nastavit tako. Posebno mene kritike jačaju, jer imam iskustva u tome, a morate znat iz kojega kantuna vitar puše, a znam točno što je i kako je – Burić je intrigantan, kao da je pronašao, locirao "neprijatelje", kritizere, jačaju ga. Nastavio je:

- Kad vidim način kako se u klubu radi, od čistačice do predsjednika vidim hajdučki duh i to nas krasi i u momčadi! A to šta nekome paše ili ne paše, ja mu tu ne mogu pomoć. Činjenica je da smo mi nakon dugo godina prvi. I ja vam kažem bit ćemo još prvi, eto ga, to vam mogu pokazat! Bit ćemo još prvi!!!

Je li vam igranje subotom remeti plan?

- Nama nije poremetilo plan rad, ali možda jest gledateljima, nadam se da će naši vjerni navijači doći nas podržat. Ura, subota u tri popodne, takva je, kakva je, malo neobična. Ovaj put smo svi spremni, male blesure tek imaju pojedinci. (Blesura je francuski izraz za ozljedu, stari Splićani su ga rado upotrebljavali, pa eto ga i Burić vadi iz naftalina, op. a.). Možemo se pojavit u u najjačem sastavu. Bulos je došao do spremnosti za 15 minuta, možda ih dobije. Bit će na klupi.

Stiže Varaždin, jedino ste njih dobili u gostima?

- E, pa da, ove sezone je liga jaka, puno klubova investiralo je u momčad i trenere, liga je nevjerojatno izjednačena, pa i veliki favoriti gube. Čeka nas teška utakmica, u stanju su favorita izbacit iz takta, pokazali su to s Dinamom. Mi se moramo nosit s pritiskom, prije smo gledali tablicu odoli, sad smo gori, nije to isto i osjeća se razlika, ali moramo se učit nosit s tim pritiskom. Baš će nam ova utakmica bit prilika da pokažemo što želimo, a to je dominacija, koncentracija, realizacija.

U Puli ste bili ljutit, na televiziji ste dali kratke odgovore?

- Koristim priliku da se ispričam i televiziji i gledateljima, dugo sam čekao da dam izjave, a u međuvremenu trpio nezaslužene uvrede s pulskih tribina, domaćih navijača. Ušao sam u intervju malo ljut,vruć, čekam da dođem na red, a slušam uvrede s tribina, pa ne možeš sve progutat. U Puli je utakmica nama išla niz vodu, nismo blistali, ali smo dominirali. I onda "naivitet" nas je koštao izjednačenje, kako smo tako naivni da kad imamo igrača manje na terenu baš primimo gol?! Nismo popratili akciju. Primamo gol i mi smo odjednom nervozni, protivnik se diže, a to su jeftinne stvari. Mi to moramo bolje odigravat i iskoristit. To me ljuti, taj "naivitet".

Objasnio je još:

- Mi nismo bili nešto "vau", ali ni Istra nije stvorila priliku. Mi smo sve to vidjeli, analizirali i nevjerojatna samokritika je bila tu, u našoj svlačionici dok smo analizirali. Alo, mi želimo više i sigurno će to biti to! Momčad mi pokazuje dobru reakciju!

Možete se upisat u klupske rekordere sa Stankom Poklepovićem i Lukom Bonačićem, sa šestom domaćom pobjedom zaredom?

- Vjerujte, to mi je usputna priča, te stvari me ne interesiraju, naša momčad me interesira tu di jesmo i treba dat sve od sebe da tu budemo i dalje.

Kako komentirate istup predsjednika Marina Brbića da je nezadovoljan Pulom, ali da se zna gdje Hajduk ide?

- Ja osjećam podršku unutar kluba svakodnevno. To mi je prava satisfakcija. A kad je više ne budem osjećao ja ću to prvi znat.

I za kraj, rekoste, najjači sastav?

- Imamo dosta igrača u kadru koji su tu, dobro su, ali nisu u stanju odigrat cijelu utakmicu. Dugo su izostali, imali povrede, treba sve to izbalansirati.

A plan za sljedeći tjedan?

- E, to je lipa tema, odlučili smo ze za mini-pripreme, na Brač, u Postira, tamo gdje Hajduk uvijek puni baterije, gdje imamo sjajan teren i domaćina, objeručke smo primljeni, baš, baš lipi momenat i veselimo se Braču. Idemo u utorak, vraćamo se u subotu.