Prva mi je želja osvojit naslov prvaka Hrvatske, a onda mogu razmišljat o inozemstvu. Gdje bih volio? Recimo da bi mi Njemačka odgovarala, zbog borbe jedan na jedan, tu bih se dobro snašao. Ali, daleko je to, ja mislim samo o sadašnjem trenutku. O inozemstvu misle moji zastupnici. A ja imam toliko toga svaki dan preko glave, utakmice sustižu jedna drugu...

Rekao nam je to Ardian Ismajli, u trenutku jedini pravi A reprezentativac Hajduka. Standardan je u izabranoj selekciji Albanije i sad ga po nedjelji čekaju kvalifikacijske utakmice u Turskoj i Moldaviji. Mijo Caktaš, Josip Juranović i Filip Bradarić su u stavu pripravnosti s Hrvatskom Zlatka Dalića, dočim je Stefan Simić stoperska pričuva Češke.

S Ismajlijem na - engleski. I – :), I-smajlić, mogli bismo i rebus napisat, nego zašto još pričamo engleski. Tri i pol godine je već u Splitu, a pravimo se Englezi. Zašto Ardijane?

- Nadoknađujem sad propušteno, baš sad za pola sata imam kontrolni iz hrvatskog, pismeni, kod profesorice Ane (Kegalj, op. a.) koja nas na stadion dolazi podučavati hrvatski. Jesam li nervozan pred ispit? Dobro sam se pripremio – smije se. - Mene i još petoricu uči, ispituje, jednom ili dvaput tjedno.

Tko je sve u razredu?

- Jairo, Jradi, Hamza Barry, Eduok, Bulos i ja.

Lako je Bulosu, Ivanu baka govori hrvatski.

- Hamzi najbolje ide, a rekli biste i za mene da mi nije teško jer većina na Kosovu pozna i priča hrvatski jezik, ali ja sam u Split došao kao momak koji je znao isključivo albanski.

I toliko ste čekali?

- Došao sam u Hajdukovu momčad u kojoj se mnogi govorili engleski. S Memollom sam pričao albanski, pa sam najprije počeo učiti engleski. Ionako svi govore engleski, mislio sam. Tako nisam vodio računa da mi je i hrvatski potreban. Sad uzimam instrukcije, Split je moj drugi grad, udomaćio sam se, lijepo mi je, moram znati jezik.

I, kako ide?

- Dobro ide. Duga lopta, vertikalna igra, pazi leđa, sve to učimo. Shvatio sam da je znanje što više jezika vrlo bitno, želim znat i engleski, talijanski, njemački. I hrvatski. Mislio sam da je važno samo naporno trenirati. Bio sam mlad. Sad znam da ću svoju djecu odmah uputit da uče jezike, to je "most important thing".

A koji je jezik Hajduk govorio u Puli?

- Svi smo razočarani što nismo pobijedili, ali treba gledat samo naprijed (rekao je na hrvatskom – samo naprijed, op. a.). Da smo dali drugi gol zaključili bismo priču i pobijedili. Išli smo pobijedit, to se vidjelo po našoj igri, ali smo izgubili dva velika boda. Idemo sad pobijedit Varaždin, nemamo što žalit ili gledat za prošlim.

Kako vidite Hajduk?

- Možemo bit još bolji, ali ima već i dobrih stvari. Bolje prolazimo kući, moramo popravit rezultat u gostima.

Zašto je to tako? Sa Željkom Kopićem se primjerice igralo bolje vani, nego doma?

- Teško mi je objasnit. Mislim da ćemo se popravit i u gostima. Moramo.

Usput, kod Kopića lani niste uopće ni igrali, sve dok nije došao Zoran Vulić?

- Svaki trener ima neka svoja viđenja.

Nećemo dalje kopat po Kopiću, nego kako vidite svoju igru, postali ste standardan, ušli u reprezentaciju, silno napredovali i odabrali ste Albaniju?

- Albaniju sam odabrao na poziv, nisam pogriješio, igram, a nema tu nikakvih problema što sam Kosovo zamijenio Albanijom. To je sve ok. A u Hajduku sam puno napredovao.

U tri i pol godine, koliko, kako?

- Moja tehnika je sad puno bolja, neusporedivo sad bolje igram s loptom, a i fizički sam na svaki način ojačao. Sasvim sam drugačiji igrač nego prije kad sam tek došao.

Tko je najzaslužniji za vaš napredak, netko posebno da vas je zadužio?

- Svi koji su radili sa mnom, ali za sve najviše dugujem svome ocu. Moj otac Ilmi je čovjek koji me najviše gura naprijed, daje ambiciju i potiče na rad. Njemu sam zahvalan, on me gura s Kosova, a ja radim. U velikom klubu kao što je Hajduk, s tolikom tradicijom, radom, logično je da napredujem.

Je li vam lakše tako britkom čuvat visoke ili niže napadače?

- Najteže mi je kad nam se protivnik zatvori i sad mi napadamo i napadamo. A ja se na centru skoro sasvim ohladim po nekoliko minuta. Onda stigne kontra protivnika i ja moram biti odjednom spreman skočit, utrčavat, uklizavat. Kad bi svi igrali normalan nogomet, da se nadigravamo, bilo bi nam lakše i meni bi bilo lakše, ali nam se protivnici vole zavući u bunker.

Želite titulu?

- Svi je želimo. Borit ćemo se za nju. Ne misliti na Pulu, nego gurati naprijed. Sad odmah protiv Varaždina. I tako dalje...

Učenje jezika u punom jeku Završava razgovor, curi nam pješčani sat, požuruju nas. U to je u "učionicu" ušla profesorica Kegalj, imala je svežanj kontrolnih u ruci. Za njom Jradi, Hamza... Čekao ih je Ardian. Duga lopta, vertikalna igra, pazi leđa. Jesu li naučili? Kakav je kontrolni priredila? - Dobri su mi svi, pričamo mi hrvatski uvelike – uvjerava profesorica Ana. Pa će brzo dan i da s nama Ardian više ne bude Englez.

U reprezentaciji Albanije ima i bivših Hajdukovaca U reprezentaciji Albanije je i dio Hajduka, tehnički direktor je Ervin Bulku, izbornik je Edoardo Reja, kondicijski Gigi Febbrari. - Pričamo mi i o Hajduku, Bulku je rekao svratit u Split, a mister Edy i naročito Gigi se raspituju kako ide, što ima nova. Gigi kaže da je posebno vezan za Hajduk i Split, njegov drugi grad i da će za Novu godinu obavezno doći.

Na Poljudu bučnije nego na Stade de Franceu - Jako je dobro iskustvo igrati protiv Francuske na njihovom St. Denisu pred 75.000 ljudi, to te jako motivira. Da su neki moji suigrači odigrali hrabrije, napravili bismo bolji rezultat, izgubili smo 1:4, uplašeni ili impresionirani, ne znam. Tamo bude 75.000, ali u Splitu sa 30.000 je bučnije, jer naša Torcida stalno navija... U Albaniji smo dobili Island sa 4:2, baš smo ih razbili, makar su se stalno vraćali. Edy Reja pravi mladu momčad, dobar posao, dosta nas je podigao. Još imamo izgleda za Euro, sada s Turskom igramo u Istanbulu na stadionu Fenerbahcea. Ako dobijemo, ima šanse, ako izgubimo, gotovo je.

Na titulu bez pritiska - Naravno da želimo titulu. Svi smo kao braća i međusobno se pomažemo. Kad idemo na sastanke i utakmice, svi smo motivirani, želimo „pojesti" travu za klub, za navijače. Oni to zaslužuju. Ali, moramo biti mirni, bez pritiska, jer kad smo bili pod pritiskom, vidite što se dogodilo, izgubili smo dva boda u Puli. Uvijek smo imali publiku uz nas, a sada mi se čini da još više stoje uz nas. Zato i razbijemo svaku momčad koja dođe na Poljud, pa smo tako dobili i Dinamo...