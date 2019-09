Bio je jedan od boljih Hajdukovih igrača protiv Istre: Mislim da smo zaslužili bolje i više, sve je bilo na našoj strani, ali ta nesretna akcija i jedan šut na gol i mi ga primimo

Marin Jakoliš, jedan od boljih, prišao je za izjave davat:

- Od prvog do zadnjeg igrača nismo zadovoljni rezultatom 1:1, mislim da smo zaslužili bolje i više, sve je bilo na našoj strani, ali ta nesretna akcija i jedan šut na gol i mi ga primimo... Po svemu sudeći mi smo zaslužili sva tri boda, ali eto, to je nogomet i sad žalimo.

Što je nedostajalo za pobjedu?

- Da smo mogli dat drugi gol, a mogli smo ne bi bilo nervoze, sve bi bilo smirenije i oni ne bi imali nikakvih šansi, kao što ih nisu ni imali do 65. ili 70. minute, tako da jednostavno, eto, jedan još pogodak bi odlučio susret u našu korist, na žalost nije ga bilo, a oni su se izvukli iz jedne poluprilike i napravili to, zabili gol.

Je li vas Istra čime iznenadila?

- Ma nije, mi smo bili pripremljeni na nju, znali za njihove duge lopte i akcije. Nikakvih iznenađenja nije bilo, 1:1 iz jedne greške i to je to.

Idući je Varaždin, opet se treba vadit? A i dalje je Hajduk prvi, s bodom više, makar ima i utakmicu više? Zadržali ste se bodom na vrhu?

- Hvala bogu, ali trebali smo uzet sva tri boda. Prvi smo na tablici, to je ok, ako se time zadovoljavamo, to je u redu, ali sad protiv Varaždina idemo u našem Poljudu na sva tri boda, što drugo – rekao je Marin Jakoliš, teško je provario remi u Puli, rado bi se odmah prebacio na Varaždin u Poljudu, a finiš u Puli da se prespava kao ružan san...

Dugo je prvenstvo, jel' to zvuči kao isprika ili nada? Sva tri boda je Hajduk htio u Puli, ali ova liga ponudit će još svakojakih iznenađenja, očito.