Trener Hajduka nezadovoljan prikazanim u Puli: Ovo je bila jako razočaravajuća večer za nas, ovo je za nas nedovoljno. Imamo razloga bit ljuti i neke stvari moramo popravit

Damir Burić je opet bio nezadovoljan, kao u Petrinji, ponovila se večer razočarenja. Rekao je:

- Gledali smo zanimljivu utakmicu, mi smo igrali dobro prvi dio, pa ušli dobro i u drugi dio i onda iz neobjašnjivih razloga prepustili igru Istri, ušli u pasivnu fazu - to je bio uopćeno.

I onda je izlio svoju gorku čašu pred novinarima:

- Ovo je bila jako razočaravajuća večer za nas, ovo je za nas nedovoljno i što prije moramo analizirat što se sve dogodilo.

Dojma smo da je Hajduk pao izlaskom Bradarića, tako se poklopilo, zašto ste ga vadili?

- Imao je Bradarić žuti karton i osjećao je bolove. Pa je morao izać. Ali, u sredini terena imali smo potom igrača koji je u zadnjoj sekundi imao zicer na nozi (to je bio Stanko Jurić, pucao je visoko preko gola, op. a.).

Burić je zdvajao:

- Puno toga nam nije išlo u prilog, na primjer realizacija, iz jednostavnih situacija nismo dolazili do prilike. Što se tiče ofenzivnih akcija bilo je trenutaka da je desno sve slobodno, a mi odigramo ulijevo... To sve nije bilo dobro. Ako smo bili u trenutku bez igrača i s desetoricom (Jakoliš je bio aut, op. a.), to nije bio razlog da odmah primimo gol.

Istra je na momente igrala s petoricom i šestoricom otraga, dosta toga vas je ometalo?

- Nismo odigravali kvalitetno. Prošlu sedmicu nismo radili kako treba, imali smo dvi momčadi, jedna je putovala, druga igrala. Za sve ima neki razlog. Tako to ispadne sad kad analiziram. Naći ćemo stvari koje nisu bile predobre. Analizirat brzo.

Jeste li dobili od igrača s klupe ono što ste tražili zamjenama?

- Ne! - to je bilo odrješito.

Bilo je i dobrih stvari, recimo Jakoliš, zaslužuje vašu crtu?

- Jakoliš je imao dosta dobrih akcija, bio je vrlo aktivan, kod gola je poveo akciju i bio je stalna opasnost za momčad Istre. On je odigrao dobru utakmicu.

Nastavio je obrazglat za čim žali:

- Prvo poluvrijeme Hajduk dominira, bio je siguran, jak, želim toga Hajduka vidjet svo vrijeme, a ne samo 60 minuta. To nam je zadatak. Imamo razloga bit ljuti i neke stvari moramo popravit – Burić je bio britak i otvoren.