Bivši prvotimac Hajduka o novom skautu Bijelih: Čim ga je Udinese zvao, to je golemo priznanje

Franko Bogdan, bivši prvotimac Hajduka, a prije svega jedna od perjanica rada s mladim nogometašima, s time da je podigao na noge svoj Adriatic i napravio od Adriatica posebno važan i djelotvoran pogon proizvodnje mladih talenata, pozna Argurija:

- On je bio direktor u Cataniji i Luku, mog sina poželio je dovest. Luka je bio u Vicenzi i Argurio je posegnuo za njim. Tada smo se upoznali i znam da je Argurio često dolazio u Hrvatsku i baš u Split na turnire, na glasu je kao čovjek koji ima odlično oko i lovac je na talente. Čim ga je Udinese zvalo, u dijelu karijere, to mu je golemo priznanje. Udinese je poznato po raširenoj skautskoj službi, time opstajuna prvoligaškoj sceni, a zapravo malo Talijana imaju. Već to je posebno priznanje za Argurija – rekao nam je Bogdan.

Dodao je:

- Vidio je Luku i po njega došao da ga vodi u Cataniju. Sad je moj Luka u Livornu, a Argurio dolazi u Hajduk. Dobar je s Bjelanovićem, znam da je cijenjen i u nogometnim krugovima hvale njegovo oko – kaže Bogdan.

Dok se ne nađemo sa signor Christianom, ostaje nam zapisati neke njegove izjave dostupne po internetu. Na primjer kako je to prepoznao Petkovića, Metkovca danas u Dinamu:

- Ostali smo zatečeni njegovim talentom, makar je uvijek bio poseban karakter. Znali smo, ako se uozbilji može do kraja iskazati svoj talent – internet bilježi proročanstvo Argurija.

Tada se, lanjske jeseni, dotakao i Hajduka:

- Hajduk ima bogatu tradiciju i povijest, rekao bih da je to hrvatski Napoli. Saša Bjelanović je moj prijatelj, odlična je osoba i vrlo je stručan. S njim Hajduk može naprijed – govorio je Argurio i godinu kasnije mu postaje desna ruka.

Sad su od utorka na zajedničkom radu i jedva čekamo da ga Hajduk predstavi.

U prvom dojmu već smo rekli, sad je Argurio mamac da se željeni eksponati iz Italije nagovore da ipak dođu u HNL, u dres Hajduka, a ne da se plaše i bježe kako je HNL-natjecanje ipak ispod njihove razine...

Ako cijenjen skaut iz prvoligaških sredina Messine, Catanije, Udinesea (a dotakao je kratko i Juventus) može doći u Split plesti nogometnu mrežu, onda će privući i nogometaše koji mu upadnu u oči.