'Trebao mi je mir, htio sam pričati na terenu': Mijo Caktaš nakon godinu dana prekinuo medijsku šutnju, evo što nam je rekao o igranju u inozemstvu, obitelji, odnosu s Bjelanovićem...

Mijo Caktaš dugo je šutio. Predugo. Točno godinu dana, ako ne računamo kratku medijsku aktivnost dok je bio u krugu reprezentacije, nije pričao s novinarima. Sve do sada. Od rujna do rujna.

- Hvala vam što ste me zvali za intervjue, ali mi je trebao mir. Htio sam pričati na terenu, a ne putem medija – objasnio je dvadesetsedmogodišnji Dugopoljac i dodao kako nije bilo nekog „okidača“ koji ga je natjerao na taj potez.

- Nije bilo posebnog povoda niti sam ikome išta zamjerio. Tako sam odlučio i pokazalo se da je to bila ispravna odluka jer je sezona bila vrlo uspješna za mene.

Caktaševa šutnja otvorila je prostor raznim špekulacijama, ali i spriječila javnost da dozna kako je Mijo reagirao na izjave sportskog direktora Saše Bjelanovića kako nije idealan za kapetana i da bi bilo dobro da mu je plaća manja.

- Ne bih to komentirao. Sve funkcionira, sportski direktor i ja imamo odličan odnos. Nastojao sam što manje čitati takve stvari – kratko je odgovorio na tu temu Caktaš, čiji je i odnos s navijačima bio toplo-hladno. Pamtimo i neke ružne grafite koji su se pojavili...

- Nije mi bilo lijepo to vidjeti, ali mi igrači smo svjesni da nas čeka kritika ako igramo loše. Na to je najbolje odgovoriti dobrim igrama i zalaganjem, što sam ja i pokazao. Navijači će to znati prepoznati.

No bilo je i ljepših povoda za intervjue s Caktašem. U prvom redu njegove titule najboljeg strijelca Prve HNL prošle sezone s 19 golova i najboljeg igrača naše lige.

- To mi je bila velika čast i zadovoljstvo, pogotovo jer sam vezni igrač. Što se kluba tiče, četvrto mjesto ne može biti prihvatljivo.

U ljeto 2018. momčad je igrala loše, s njom i Mijo koji se zbog toga našao pod udarom kritika. Čak mu je tadašnji trener Kopić oduzeo kapetansku vrpcu – koju mu je kasnije Zoran Vulić vratio – da bi pred kraj godine dolaskom Oreščanina „eksplodirao“. Novi mu je trener pronašao pravu poziciju i Mijo je proigrao.

Je li nakon takve sezone bilo ponuda iz inozemstva?

- Bilo je upita i interesa, ali postoje agenti koji o tome vode računa.

Kako ste proživjeli ovoljetni debakl protiv Gzire na kojem, doduše, niste bili u konkurenciji?

- Velik neuspjeh i svima nam je žao što je do toga došlo. Međutim, dobro smo se oporavili i trenutno smo prvi u prvenstvu.

Opet ste se spojili s trenerom Damirom Burićem?

- Da, on je već bio tu, poznaje situaciju u klubu i naš mentalitet tako da je prilagodba trajala kratko.

Stigao je i Filip Bradarić?

- Kvalitetan je igrač, iskusan. Svaka bi ga momčad poželjela.

Može li Hajduk ostati pri vrhu?

- Nismo slučajno prvi i pokušat ćemo se tu zadržati, premda nitko od nas ne može ništa obećati. Kvalitetu imamo, a o želji da i ne govorim. Želimo obradovati navijače koji dugo čekaju trofeje.

Klub je danas na višem nivou u odnosu na period kad ste prvi put bili tu?

- Klub ide u dobrom smjeru. Organiziraniji je i financijski stabilniji. Drugačije je nego prije 5-6 godina kad se na pripreme išlo u navlakama.

Osjećate li da vas suparnici drugačije gledaju nakon prošle sezone?

- Osjećam to, da. Logično je da će više obratiti pozornost na nekog tko je najbolji strijelac, a često čujem da govore kako treba pripaziti na Jaira i mene.

Čak je i bivši trener Osijeka Dino Skender rekao da je pola posla kad se vas zaustavi?

- To mi je kompliment, iako tu smo utakmicu izgubili tako da mi malo znači.

Koliko vam je epizoda u Rusiji (Rubin Kazan) pomogla?

- Izgradila me kao čovjeka. Nije lako otići negdje van, u zemlju s drukčijom kulturom i životom. No zadovoljan sam, bilo je to lijepo iskustvo. Pomogao mi je vaterpolist Jure Marelja koji je tada igrao u Kazanu.

Primjetno je da ste kao nogometaš i osoba sazreli. Zasigurno je tome pridonijela i stabilnost obiteljskog života sa suprugom i troje djece?

- Ne kažu bezveze da je za nogometaša najbolje kad ima suprugu i djecu jer onda više nema toliko vremena za druge stvari kao kad je sam. Obitelj mi je velika podrška.

Ugovor vam istječe u ljeto 2021., koliko se još vidite u Poljudu?

- Tu sam domaći i želim s Hajdukom postati prvak države. Neka to bude odgovor na vaše pitanje. A onda poslije toga može bit' svega.

Dakle, ide se na titulu?

- Duga je sezona. Ako se pruži prilika, probat ćemo je iskoristiti.