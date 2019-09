Je li ovo najjači dida u Dalmaciji?! Na Poljud je stigao sa svih sedam unuka i unučica! Nije Car cicija, navijalo se s istoka, a tek kad mu vidite bazen s tovarom...

Dica su bila savršena! Dida je bija uporan da ih vodi na Poljud, a mi ostali smo se plašili kako će to sve skupa ispast; ipak su to mala dica, mislili smo da neće izdržat puste sate na stadionu, pogotovo mali Ivan, tek su mu dvi godine – govori nam Milivojeva kći Daniela Jadrić StojanČim su došli u krug stadiona, udrili su po ćevapima. I, normalno, odma su ožednili, a mi smo ih opominjali da ne smiju puno pit, jer ko će ih stalno vodit na WC. Najlakše nam je bilo radi malog Ivana, jer je on još u pelenama, ali ajde ti svako malo vodi nekog na zahod, prođe ti utakmica – kaže DanielaBila je utakmica Hajduk i Dinamo i Marin se bidan bija pripa jer su taman dok je bija na WC-u naši dali gol, cile su se tribine zatresle. I sad opet na utakmici protiv Intera, on na zahodu, a Hajduk zabija iz penala. Zezamo se u familiji da ćemo Marinu kupit pretplatu za WC i da će onda Hajduk sigurno biti prvak

Nije lako sa sedmero male djece "upravit" ni na ograđenom dječjem igralištu, a kamoli na utakmici Hajduka na Poljudu. Međutim, Milivoj Stojan je prošloga vikenda prelomio da se više nema što čekati, da je "baš lipo vrime i još uvik dug dan" i da njegovi unuci moraju na Poljud, i to u punom sastavu. Od najmlađeg dvogodišnjeg Ivana do najstarije jedanaestogodišnje Nine. Tako je i bilo. Dida Milivoj, a svi ga u njegovim Dogradama kod Marine zovu Car jer je prije 57 godina u starom splitskom rodilištu rođen na carski rez, prošle je nedjelje "pokupio" svojih sedmero veličanstvenih i pravac s njima na utakmicu Hajduk – Inter. I ne, ne boj se, nije Car cicija. Nije ih dida odveo na jeftiniju dječju južnu tribinu, nego na istok. Od rituala se ne odustaje, a Milivoj je "uvik na istočnoj tribini". Svima je nabavio bijele (najljepše!) Hajdukove majice i dao otisnuti na leđima ime i broj, i to ne bilo kakav broj, nego baš ono po redoslijedu kako su dolazili na svijet: Nina, Anđela, Natali, Marin Milivoj, Sara, Lana i, najmlađi, Ivan. Koja je to radost bila kad su se tako sređeni pojavili na Poljudu! Sretni oni, još sretniji ponosni dida. A ljudi okolo samo komentiraju "a šta su smišni", "svaka vam čast, šjor", a Milivoju srce ka kuća. Teška euforija. I još vani baš lijepa sunčana nedjelja, bablje ljeto u svom najboljem izdanju, pa onda na sve to još voljeni klub zabije tri gola za pobjedu i ostanak na prvom mjestu tablice. Di ćeš bolje? – Burić je to dobro posložija, baš sam gušta na utakmici. Dobro su naši krenili ove godine, računam i da će Dinamo bit umoran od Lige prvaka, moglo bi to izać na dobro. Daleko je do kraja prvenstva, ali da nemam vire u Hajduka, ne bi ni dolazija, a kamoli unučad vodija – s velikim optimizmom na tablicu HNL-a gleda Milivoj Stojan Car. Jedno je sigurno, kako god za Hajduk završilo, njegovu podršku, ali i podršku svih mu potomaka, "bijeli" će uvijek imati.

Nema šanse da ovo bude zadnja utakmica na koju ih je vodio. Zapravo, već se spremaju u listopadu svi čoporativno na utakmicu Hrvatske protiv Mađarske, a odmah zatim, budu li djeca poslušna i dobra, i na sljedeću utakmicu Hajduka. Prvi su ispit položili. – Dica su bila savršena! Dida je bija uporan da ih vodi na Poljud, a mi ostali smo se plašili kako će to sve skupa ispast; ipak su to mala dica, mislili smo da neće izdržat puste sate na stadionu, pogotovo mali Ivan. Tek su mu dvi godine, inače još spava popodne, ali u nedilju uopće nije bija grintav iako je priskočija popodnevni san. Bili su stvarno prva liga – još uvijek puna dojmova prepričava nam Milivojeva kći Daniela Jadrić Stojan. I ona i starija joj sestra Marija su išle s ekipom na utakmicu, jer nisu svi mogli stati u jedno auto. Bila je to, kaže nam, teška komedija. – Čim su došli u krug stadiona, udrili su po ćevapima. I, normalno, odma su ožednili, a mi smo ih opominjali da ne smiju puno pit, jer ko će ih stalno vodit na WC. Najlakše nam je bilo radi malog Ivana, jer je on još u pelenama, ali ajde ti svako malo vodi nekog na zahod, prođe ti utakmica – upućuje nas Daniela u roditeljske muke kad dijete poželiš odvesti na utakmicu. Stalno su, kaže, gladni i žedni. Pa daj sladoled, daj kokice, pa ti se osuše usta, pa daj pit i sve se završi s onim što najmanje želite čuti, ali je neizbježno – "meni se piški". Doduše, kaže Daniela, do sada se pokazalo dobro kad bi njezin Marin, jer mali Marin je već i prije odlazio na Poljud, za vrijeme utakmice otišao na WC, jer bi redovito u tim trenucima Hajduk zabio gol. – Bila je utakmica Hajduk i Dinamo, a on se bidan bija pripa jer taman dok je bija na WC-u, cile su se tribine zatresle jer su naši zabili gol... Dite se pripalo. I sad opet na utakmici protiv Intera, on na zahodu, a Hajduk zabija iz penala. Zezamo se u familiji da ćemo Marinu kupit pretplatu za WC i da će onda Hajduk sigurno biti prvak – smije se Daniela. Navijali su ko veliki, a kako i ne bi, kad se u Stojanovih na svim feštama i okupljanjima pjevaju "hajdučke". Ali, stanite, nije Car samo vlastite potomke regrutirao u navijače "bijelih". Zadnje dvije godine Car se počeo baviti i turizmom. Šteta je bilo ne iskoristiti potencijal lijepog sela u okolici Marine i ostati samo na škverskoj plaći... Milivoj je, naime, brodomonter, radio je u brojnim škverovima u Hrvatskoj i Njemačkoj (uh, kad je bio tamo, žena mu je preko telefona prenosila Hajdukove utakmice!), a zadnjih šest-sedam godina radi u trogirskom brodogradilištu. I tako, malo po malo, preuredio je obiteljsku kuću u "Villu Rozu" (po ženi Snježani, nego kako), napravio bazen i uredio okućnicu i zadnje dvije sezone prima turiste. Naravno da i "Villa Roza" ima Hajdukova obilježja. Bazen mu je ukrašen grafitom tovara koji nosi Hajdukov šali i natpisom "Iz ljubavi i dišpeta", a odmah pored su i stihovi koji počinju s "mater nas je rodila kod staroga placa..." – Turisti misle da su to pravila ponašanja na bazenu, a onda se smiju kad im objasnimo šta piše – kaže nam Daniela, a Milivoj dodaje kako je i djeci svojih gostiju poklanjao Hajdukove majice. – Odsvakle nam dolaze turisti. Lani je bilo najviše Poljaka, a ove godine ih je bilo iz Litve, Engleske, Belgije... Svima njima prenosimo našu ljubav prema Hajduku. Niko nema takve navijače. Hajduka na dvi utakmice gleda više ljudi nego Dinama u cilom prvenstvu. Ljubav je to – zaključuje dida Car. Da bi slovo dodali.