Burić i Jakoliš najavili susret s Mladosti iz Petrinje: 'Moramo dati sve od sebe da bismo ovu prepreku preskočili. Sigurno ćemo biti koncentrirani i pravi'

Trećeligaš Mladost iz Petrinje u šesnaestini finala kupa ugostit će Hajduk (15.30 sati).

Trener Hajduka Damir Burić na put je jučer poveo kombinirani sastav. U Splitu su ostali neki od najiskusnijih igrača Bradarić, Caktaš, Simić, potom Nejašmić koji ima veliku minutažu u nogama, povratnik nakon ozljede Posavec...

No, s druge strane opet će "bijeli" u Petrinji istrčati u vrlo jakom sastavu protiv momčadi koja se nakon pet odigranih kola Treće HNL Središte (od ove sezone imamo pet trećih liga) nalazi na trećem mjestu. Nije Mladost nipošto protivnik za podcjenjivanje, pa neka je u zadnjem kolu stradala (k)od Kurilovca 1:4. Nema razmišljanja - koji Kurilovec.

Svako opuštanje može vrlo lako biti kažnjeno. Znaju to jako dobro i na Poljudu.

- Moramo biti fokusirani. Niti minutu nam misli ne smiju biti okrenute u nekom drugom pravcu. Moramo dati sve od sebe da bismo ovu prepreku preskočili. Sigurno ćemo biti koncentrirani i pravi – najavio je Burić.

Da je stožer "bijelih" vrlo ozbiljno shvatio Mladost prisnažio je i sam Burić potvrdom.

- Gledali smo ih, znamo da su dosad u prvenstvu jako dobro startali, puni su samopouzdanja. S druge strane i mi smo, imamo dosta kvalitetnih igrača. Idemo uz maksimalan angažman i koncentraciju na ovu utakmicu – kazao je Burić.

Već tradicionalno ne otkrivate karte što se tiče sastava uoči susreta, ali sigurno će biti nekih promjena u momčadi?

- Ne bih o tome, ali bit će ih, morat će. To je normalno jer nas opet u nedjelju očekuje utakmica. Igrat će oni koji su zdravi i sto posto spremni, koji su u stanju ovu utakmicu odraditi 95 minuta.

Ove su utakmice teške za motivaciju, no igračima Hajduka one su šansa za dokazivanje, prije svega treneru, ali s druge strane domaćim igračima ovo je na neki način i utakmica karijera, prilika života?

- Svi znamo kakav je hrvatski kup, da se u tom natjecanju sve može dogoditi. Maksimalno smo fokusirani na Petrinju, idemo tamo da pobjedimo. Ne znamo mnogo o protivniku, ali vjerujem da će sve biti u redu – rekao je mladi napadač Marin Jakoliš, jedan od onih kojima bi to trebala biti prilika za nametanje Buriću. U prvenstvenom susretu protiv Intera nije dobio minutažu. Očekuje se da bi i recimo Hamza Barry mogao zaigrati, kada već zbog tri žuta kartona neće biti na dispoziciji za nedjeljno gostovanje u Puli kod Istre 1961.

Jesi li imao sličnih iskustava dosad u kupu?

- Igrao sam tako u Austriji protiv drugoligaša, trećeligaša. Nisam imao dobbih iskustava, dva-tri puta smo ispali – priča nam Jakoliš. Opareni, dakle i na hladno puše.

- Mislim da će ovaj put biti drugačije.

Što vam je kazao trener?

- Trener najbolje zna tko treba igrati, on će to odlučiti kada za to dođe vrijeme.

Očekuješ li na ovom susretu možda i svoj prvi gol za Hajduk, službeni prvijenac?

- Naravno da se tome nadam. Težim tome da zabijem, da što lakše pobijedimo.

Kup je recimo to tako lakša šansa da se dođe do trofeja?

- Mi našom igrom možemo doći do trofeja. Ako nastavimo ovako igrati nema za to velike prepreke.

Što očekivati u nastavku sezone? Još su dvije utakmice do reprezentativne stanke?

- Trenutačno smo fokusirani na kup, da ovo odradimo kako treba. Poslije ćemo se okrenuti prvenstvu da i to odradimo kako treba – naglasio je Jakoliš.