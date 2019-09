Damir Burić nakon pobjede spušta loptu na zemlju, ali ne skriva zadovoljstvo viđenim: Imali smo bezbroj šansi, trebali smo dati i više golova

Hajduk ostaje na vrhu tablice, povećao je prednost nad Dinamom, no trener Damir Burić spušta loptu na zemlju. Na konferenciji za medije nakon pobjede nad Interom rekao je:

- Gledali smo tešku utakmicu. Teško je probiti protivnika kad se ovako postavi. Imali smo bezbroj šansi, trebali smo dati i više golova. Čestitam momcima i idemo dalje.

Publika je već unaprijed upisala bodove, takve su utakmice najteže?

- Tako je. U prvom poluvremenu golubovi su sletjeli na našu polovicu, protivnik nam nije ni ušao tamo. Dominirali smo, bilo nas je lijepo gledati. Momci čitaju, gledaju, bilo im je teško i treba se znati nositi s tim pritiskom, ali su dobro odradili.

Nastavio je Burić o utakmici kazavši kako mu se puno toga svidjelo, ali ipak se dvoboj zakomplicirao.

- Kod 2:0 smo na trenutak zaspali i protivnik nas je odmah kaznio. To je u nogometu brutalno. Onda moraš patit', satrat' se za pobjedu. U toj euforiji ne smiješ napraviti grešku. To nam je pouka za dalje.

Objasnio je zamjene. Barry?

- Nije dobro ušao u utakmicu. Promašio je par dodavanja i dobio žuti, pa smo se plašili da dobije i drugi.

Jradi?

- Bio je umoran. Rekao sam momcima da idemo do granice. Nije sramota dignuti ruku ako više ne možeš.

A Jurić je ulaskom s klupe odmah donio prevagu.

- To je naša snaga i perspektiva. Na klupi imamo puno opcija.

Travnjak je u početku djelovao prebrz?

- Je, bilo je teško, pogotovo nama koji težimo igri. Trebao nam je dodir više. Tako je kako je.

Slijedi pakleni tjedan, kaže Burić. Prvo Kup u Petrinji, pa u nedjelju Istra u Puli.

- Napravili smo regeneraciju odmah iza utakmice tako da igračima damo slobodan dan. Više viđaju mene nego svoje žene. Zaslužili su.

U kakvom ćete sastavu biti u Petrinji?

- Vidjet ćemo u kakvom su stanju igrači. Neki su dobili puno udaraca. Sastavit ćemo momčad koja je u stanju pobijediti u Petrinji, ali moramo misliti i na Istru.

S druge strane, Interov trener Samir Toplak nije djelovao previše utučeno. Čestitao je Hajduku na pobjedi i nastavio:

- Ovo je bilo prvi put da se s Interom u Poljud nisam došao nadigravati. U prvom poluvremenu bili smo OK u defenzivi, ali nažalost odlučila ga je jedna odluka koju nisam vidio. Šok drugoga gola nas je sputao, ali smo na vrijeme zabili i onda imali neke situacije koje smo morali riješiti. Hajduk je bio bolji, imao je više prilika i zasluženo slavio.

Najdugovječniji trener u HNL-u nije navikao biti na dnu tablice, no Toplak tvrdi kako to nije ništa neočekivano.

- Pogriješili smo u prijelaznom roku i sada imamo uzak kadar. Moramo nekako izdržati do zime i onda se posložiti. Nije nikakva panika. Jučer (op.a. subota) se dogodilo iznenađenje svih iznenađenja, ne sviraju se dva penala za Dinamo protiv Varaždina, a protiv nas se svira. Puno više griješimo mi nego suci, ali neke nas njihove odluke koštaju. To što sam najdugovječniji trener lijepo je čuti, ali to nam ne donosi bodove – zaključio je Toplak.