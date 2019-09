Opet su skupa na Poljudu, u najdražem dresu: Mijo i Fila Hajdukova su sila

Obilje je to igračkog kadra, možete mislit kad nabrajamo tko je sve u veznom redu Hajduka za susret protiv Inter Zaprešića u nedjelju, te ovaj, te onaj i onda sugovornik s kojim bistrimo sastav dometne ...a Jradi?!

Nemojmo zaboravit Bassela Jradija, on je bio junak i najbolji igrač derbija protiv Dinama, uz golmana Marina Ljubića, a kad sastavljamo onda nam se Jradi negdje zaturio u mislima.

No, neće se i Buriću zametnit, to je jasno, a u obilju materijala kako sastavit vezni red dvije su poluge neizostavne i o njima zapravo pišemo.

Mijo i Fila, Hajdukova sila!

Mijo Caktaš i Filip Bradarić, dakle. Prvi je potencijalni reprezentativac, sad friški (upao je kao zamjena za ozlijeđenog Matea Kovačića) s akcija u Trnavi i Bakuu, sjedio je na klupi, te uz njega je - nositelj srebra s Mundijala u Rusiji!

Njih dvojica, akteri su još osvajanja juniorskog kupa 2010. godine u Umagu u sastavu Hajduka što ga je vodio Saša Glavaš, a koji je njedrio Stipicu na golu, Livaju i Lendrića u napadu, Bradarića i Andrijaševića u veznom redu, ali i na klupi J. Vukovića, danas profesionalca u Portugalu (Maritimo), te – Caktaša, aktualno najvrjednijeg igrača Hajduka.

Caktaš najskuplji, drugi za njim Bradarić. Potonji u dolasku na posudbu iz Cagliarija, kao zalog da ova sezona Hajduku bude – uspješna. Nećemo upasti u zamku da je nazovemo trofejnom, šampionskom, a nećemo upasti ni u zamku da je a priori krstimo lovom na drugo mjesto, jer kakav je to Hajduk ako mu je cilj biti – drugi?! To ne može biti...

Sezonu nazvat šampiosnkom je nerealno, a lovom na drugo mjesto nimalo nije simpatično.

Razumjeli ste: Hajduk da bude bolji nego što je dosad bio. To je to. Uložilo se u igrački kadar, a u tom obilju materijala kako to volimo nazvati, arhitekt i inženjer Burić danas bi trebao stavit u momčadi prvi put i Caktaša i Bradarića. Prvi put poslije četiri i pol godine. Mije, podsjetiumo, nije bilo u Rijeci zbog kartona.

Gdje su njih dvojica bili u međuvremenu i šta su radili, nećemo sad ponavljati, ali evo ih natrag, doma, prvi put opet zajedno pred splitskom publikom. Treba ih doći pozdravit.

Bradarić u pozadini, a Caktaš u vršku veznog reda, sasvim blizu napada danas bi se trebali pokazat kao glavna snaga u sezoni: "da bi bilo dobro", kao šta kaže reklama!

Obojica su već sa 27 u zrelim godinama, a lijepo je i kad Hajduk ima svoje reprezentativce.

Burić je izrekao pozivnicu navijačima za sutrašnju utakmicu, a ispisao je tako što će od prve minute zaigrati Caktaš i Bradarić. Ne zove ih na svetkovinu slaveći pobjedu unaprijed, bože sačuvaj i nipošto, nego zove da bude krasan ambijent, a za igru će se pobrinuti prije svega Mijo i Fila, glavni aduti Hajdukova preporoda i renesanse.

Naravno, pobjeda neće pasti sama s neba.

E da, još i ovo, listajući mnoštvo kandidata za sastav, ako dolazimo prije svega uživati u izvedbi Bradarića i Caktaša, prvih violina nogometnog znanja, onda treba reći da najteži put do prvih 11 sad ima - Hamza Barry.

Nije se nešto istakao na Rujevici, a već otprije nije našao zajednički jezik s upravom oko produženja ugovora s "bijelima"; u zadnjoj je godini kontrakta.

Pa ako je igrački kadar prebukiran, posebice u veznom redu, onda bi prekobrojan, da preseli na klupu, vrlo lako mogao biti baš Hamza Barry. No, o tom potom, igra se tek sutra...

Caktaš i Bradarić, Hajdukova dica opet zajedno u glavnoj ulozi, sad kad su već iskusne face.