Bit će posla za disciplinskog suca: delegat zabilježio neprimjereno skandiranje na utakmici Rijeka - Hajduk

Na tribinama Rujevice sinoć je bilo zanimljivo. Armada je nastavila bojkot navijanja na domaćim utakmicama, a četiristotinjak pripadnika Torcide u kavez je došlo s majicama na kojima je pisalo “Novinari crvi”, dok su također istaknuli transparente “Sloboda navijačima” te “Neprijatelj broj 1”.

Kako javlja Nogomet plus, delegat Ante Vučemilović zabilježio je sljedeće:

Organizacija utakmice u skladu sa Propozicijama za natjecanje HT Prve lige 2019/20. Bilo je nazočno 7108 gledatelja. Ponašanje naviačke skupine Torcida ” : u 1 min. transparent”ovinari crvi neprijatelj br.1″, od 3 do 10 min pjevaju “I purgera i riječana i šakama i nogama, bocama i letvama sve za našeg Hajduka”, u 12 min “Ubi ubi srbina”, u 17 min”Gdje si srbine”, u 18 min. Armada šaka jada , u 34 min. jedna dimna kutija , od 38 do 40 pjevaju “Šugava Rijeko smrdljivi grade , pobit ću pola tvoje armade, Šugava Rijeko puna si srba, ne brini rijeko ima još vrba”, u 50 min. zapaljena jedna baklja, u 62 Ubi ubi srbina, u 71 Ubi ubi srbina , od 72 do 76 zapalili 13 baklji i 2 bljeskalice i pjevali Ubi ubi srbina . Baklje su ugašene na tribini gdje se nalazila navijačka skupina Torcida i nije bilo prekida igre. Sukladno Propozicijama prijavljujemo nacionalno trenirane igrače kako slijedi: Rijeka br: 32, 8, 6, 13,19,31, kod Hajduka : br. 70.6,17,24,28,35.