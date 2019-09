Najlipše mu je bilo vratiti se doma: Svi pričaju o plasmanu u Ligu prvaka, ali moj je cilj osvojit naslov prvaka s Hajdukom

Filip Bradarić u svome Hajduku. Emotivan je taj nastup pred splitskim novinarima, od zime 2015. ga nije bilo, u međuvremenu je osvojio duplu krunu s Rijekom, postao reprezentativac i srebro lani na Mundijalu osvojio, pa se u Cagliari plasirao. I sve je to malo pred osjećajem da je opet – tu.

- Došao sam pomoći da se urade najveće stvari, svi pričaju o plasmanu u Ligu prvaka, ali moj je cilj osvojit naslov prvaka s Hajdukom! Vidim da je momčad dobra, ima puno mladih za razliku od onog doba kad sam odlazio prije četiri i pol godine, kad je bilo dosta starijih. Ja sam se sad vratio kao bolji igrač, zreliji, tu nema nikakvih dvojbi i želim sve najbolje svoje dat Hajduku. Od malena me učilo u obitelji kako je Hajduk naš najbolji, najveći klub i ta emocija ostaje, samo raste.

Došli ste i sebi pomoći?

- Pa da, zajedno ćemo. S trenerom Burićem sam evo i sad dugo pričao.

Čekali smo, naime, Filipa strpljivo u press-prostoriji, vrijedilo je. A taman je dolje s trenerom, valjda pred školskom pločom imao na progeramu opširan razgovor, o taktici. Pa smo ga čekali. Pa ga pitamo:

Kakva će vam bit pozicija, zadnji vezni u tandemu s Nejašmićem?

- Imali smo uvodni razgovor, treba sve posložit, trener ima svoju viziju, ja ću se prilagodit svemu. Osjećam da je dobra atmosfera. Na trening dolazim sa željom i veseljem. Prije četiri godine iz Hajduka se odlazilo, a sad se dolazi. To je razlika u doživljaju. Ako nema novca, ne možeš ništa napravit. Počelo se pametnije radit. A ovo što vidim i od momčadi, svi su super, nitko se ne ističe, bitno je da se družimo i da se držimo svi zajedno. To je pobjednički recept.

Kako je uopće došlo do toga da se vratite?

- Kad sam shvatio da u Cagliariju nisam prvi u planovima. A nisam jer se Radja Nainggolan zaželio vratit. I objavio je da dolazi igrat zadnjeg veznog.

Da pojasnima, Radja se vratio iz Intera, njemu se supruga razboljela, pa se vratio njenoj kući, na Sardiniju, u Cagliari.

- Vratio se, izravno na poziciju na kojoj konkuriram. Prethodno sam mogao u PAOK, ali se klubovi nisu dogovorili. Otvorila mi se prilika vratit doma, ispunit svoju veliku želju. I napravio sam sve da dođem! Želim biti onaj koji će baš puno dat!

Kad ste odlazili prije četiri i pol godine u Rijeku, a što je Hajduku bilo dragocjeno zbog novca u tadašnjoj situaciji, bilo je i nesporazuma s upravom, s predsjednikom, grbavo s Brbićem?

- Prošlo je puno godina, nikome ništa ne zamjeram. Što je bilo, bilo je. Bitno je da sam tu. Nema problema.

I baš se Rijeka namjestila za vašu prvu utakmicu u povratku na scenu HNL, idućeg vikenda. Kakva će bit reakcija na Rujevici?

- Imam ogroman motiv, a bilo bi nekorektno da kažem bilo što kontra, zašto bih? U Rijeci sam sazreo kao igrač, igrao nekoliko godina. A reakcija kakva bude... Znaju moj stav. Ja sam se uvijek nastojao ponašati korektno.

U Rijeku se sad vratio Franko Andrijašević?

- Čuli smo se, svu sreću mu želim, to je njegov put, a ja sam tu.

S Matjažom Kekom imali ste poseban odnos?

- Jesam, Kek je stao iza mene i vodio me godinama. Ekipa Rijeke me lansirala i postao sam reprezentativac. Rekoh, sad sam puno bolji igrač, skupilo se velikih utakmica i stekao sam puno samopouzdanja.

Što vam je falilo sve te godine zvan Splita?

- A sve... I Rijeka i Cagliari su na moru, ali Split je Split, moj grad, falilo mi je sve splitsko.

U karijeri niste baš puno trenera mijenjali, Tudor u Hajduku, Kek u Rijeci, sad je tu Burić?

- I bio bih najsretniji da se trener opet ne mijenja, to bi značilo da nam dobro ide, da je sve super.

Odrekli ste se financijskog kolača, 200, 300 tisuća eura ode u vjetar ove sezone? A sve biste to dobili da ste prihvatili otić u Getafe?

- Ali sam želio kući! I da igram. Jer ako ne igraš nema te nigdi. Javili su se još neki klubovi, međutim ja sam se baš zapeo vratit. A to što sam se odrekao, koliko, brojke, ne želim uopće pričat. Razumijem vašu znatiželju, međutim nema potrebe sve to ni spominjat, a još manje da kupim jeftine poene.

U Rijeci ste bili kapetan, imate odlike kapetana, hoćete li bit Hajdukov kapetan iz sjene?

- Bitno je da se mi svi u svlačionici dobro slažemo. To je bio recept Rijeke za titulu prvaka, momčad koja je klapa i druži se izvan terena. Držali smo se zajedno i želim to prenijeti na našu, Hajdukovu svlačionicu. Tu je Mijo (Caktaš, op. a.) s kojim sam odličan i svi zajedno možemo pomoć. Imamo odličnu momčad. Velika je odgovornost bit kapetan i nije na meni da o tome razmišljam, nego s iskustvom kad ga imaš, moraš pomoć svima oko sebe. I ja to jedva čekam.

A zašto broj 28?

- Jer sam ga imao kad sam počinjao u Hajduku. Uspomena. I neka me prati. Zato sam opet 28.

U uskoro će mu i 28. rođendan, 11. siječnja 1992. je rođen u Splitu. Povratak Filipa. Nije Latinovicz, kao u Krleže, ali je zato Bradarić. I Hajduku – puna šaka Brade!

Ili kao Šime: vratija se Šime. Di je bija, da je bija, lipo mu je bilo. Ali mu se najlipše sad bilo – vratit doma. Jer, nigdi nije ka' šta je doma.