Zašto se nisu vratili? Četvorica bivših hajdukovaca mogli su ili trebali imati svoju epizodu povratka na Poljud, neki su bili bliže, a neki dalje u kombinacijama

Rezime prijelaznog roka s aspekta Hajduka nadasve je zanimljiv, odavna nije bilo takvih uzbuđenja baš zadnjeg dana otvorenog transfernog prozora. Na stranu oni koji su došli, evo Filip Bradarić je sletio kući u Split i počinje njegova epizoda povratka. Tu je i Peruanac Ivan Bulos Guerrero kojega posebno predstavljamo na susjednim stpocima, ali još je nekolicina likova što su vezani uz Hajduk zaintrigirala finiš transfernog roka.

Čak četvorica bivših hajdukovaca nisu se vratila u Hajduk, a svaki na svoj način je mogao ili je trebao imati svoju epizodu povratka. Netko bliže, netko dalje u kombinacijama. Ali sve su to igrači koji su svojedobno otišli iz Hajduka na način da su u Poljudu, u klupsku blagajnu ostavili i znatnu odštetu, pa su se sad mogli i - vratiti.

Ivan Strinić – nada još tinja

Nada ostaje otvorena da se još može vratiti u Poljud. Jer, iskusni lijevi branič ima odriješene ruke. Imao je kombinaciju da ode u Tursku, zadnji čas. U ponedjeljak dok se čekalo konačno rješenje za Filipa Bradarića, Strinić je mogao odabrati – Fenerbahce ili Basaksehir, svaki sa svoje strane Istanbula reflektirali su na Strinićeve usluge. I požurivali ga, jer u Turskoj se ne bi moglo registrirati igrača nakon prijelaznog roka, bez obzira što je slobodan. Turci su željeli stvar riješiti u ponedjeljak, ali je na kraju Strinić ostao neodlučan. Čekat će nešto bolje, dalje...

Tu se otvara priča i s Hajdukom, Strinić bi još mogao doći, nije isključeno. Sad kad je ostao "neriješen" još može doći u Hajduk makar do zime, da se vrati minutaži koja mu zadnju godinu dana, nakon Mundijala i zdravstvenih problema toliko nedostaje.

Podsjetimo da nije htio iz Milana na posudbu u SPAL, nije htio u SPAL ni kad je raskinuo ugovor s Milanom. Traži nešto sigurnije, bolje, a u međuvemenu bi doista mogao s Hajdukom oživjeti pregovore.

Hajduku bi mogao pomoći i kao – lijevi stoper, ne zaboravite tu kombinaciju, ako su već na lijevom beku opcije dobro popunjene s Davidom Čolinom i Ivanom Dolčekom. Dakle, Strinića je još moguće nagovoriti.

Tino Sušić – da nije došao Bradarić

I on ima otvorene kombinacije i dalje i slobodne ruke, jer je raskinuo s nizozemskim klubom VVV Venlo. Međutim, Hajduk više nije baš izgledan, jer su mjesta popunjena. Kontakti su bili otvoreni, no čini se da bi Hajduk za njim posegao e da se nije dogovorio s Bradarićem. Ili Filip ili Tino. Treba reći da je Sušić došao u Hajduk svojedobno - džabe, što bi se reklo, za malu plaću, samo da se afirmira, a u odlasku je Hajduku donio dva milijuna eura. I još je kup osvojio... Nije bilo tko. Da je Hajduk odmah "topao" na njega i zaželio ga vratiti, zacijelo bi u tome i uspio. Kombinacija je bila interesantna i za Tina, ali nije došla na razinu da bi mu iz Poljuda poslali ponudu. Možda je ponudu i očekivao kao igrač koji bi se rado "obnovio" u Hajduku, dobro bi došli jedan drugome, a možda je to čak i – zaslužio? Igrač koji voli Hajduk poput Filipa Bradarića, rođen na Hajdukov rođendan. S Bradarićem i Sušićem zajedno, smatramo da bi Hajduk imao još jaču dimenziju, trener Damir Burić ga je prvog koristio kao "lažnog špica". No, ima i mjesta i ta tvrdnja da je momčad "bukirana". Sad ćemo vidjet koju će opciju Sušić odabrat nakon što je napustio nizozemski Venlo.

Franko Andrijašević – vratio se ali u Rijeku

Hajduk ga je zvao, kazat će nam kako je "razgovor trajao sasvim kratko", a kombinacija se nije prihvatila o plodno tlo. Možda ima repova prošlosti od Frankova odlaska, premda je u anketi većina bila za to da se Franko vrati u Hajduk. Smatramo da je tu bila opcija "samo jedan od njih", pa kako je Bradarić bio uporan u povratku, a i posebno je potreban baš njegov profil igrača, kad je Filip posao privodio kraju, ostalima su šanse okopnile.

Andrijašević se na kraju našao u – Rijeci, što otvara posebno interesantnu priču glede jadranskog derbija kroz prvenstvo, Bradarić na Andrijaševića...

Josip Maganjić – odabrao Istru

Ima tome mjesec dana, spomenuli smo na našim stranicama kako će za milijun eura prije tri godine prodani juniorski dragulj iz Hajduka u Fiorentinu – negdje na posudbu. I zašto ne bi u Hajduk?! I on svoj seniorski nastup veže uz ime Damira Burića, mislili smo da bi ta kombiacija bila dobra, a nismo mogli ni sanjati da će na kraju Maganjićeva destinacija posudbe iz Firence biti – Pula. S Michelangelova Davida da stigne kod – Vespazijana. Sasvim zanimljiv odabir za mladog napadača?! Što li će donijeti Istri? Hoće li Hajduk promisliti, hm, pa možda je i kod nas mogao biti, premda, ruku na srce, tko bi mu jamčio minutažu, a ona mu je neophodna.

Dakle, Strinić i Sušić traže povratak kroz inozemstvo, osim ako se Strinićne predomisli, Andrijašević se skrasio u Rijeci, a Maganjić, sasvim egzotično u – Istri. I to su četiri hajdučke priče zadnjeg dana "mercata".