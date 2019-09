Po društvenim mrežama pojavila se navodna prepiska Sušića i nekolicine bivših igrača Hajduka: Sve je to lažno, montirano, ne znam zašto mi žele napakostit!

U žarištu završnice prijelaznog roka našla se i navodna prepiska, konverzacija na WhatsApp grupi između Tina Sušića, nekolicine bivših igrača Hajduka i njihovih prijatelja, na temu mogućeg povratka Sušića u Hajduk.

Spominju se poruke, razgovor između Ante Roguljića, Marka Bencuna, zatim Ante Zorice i samog Sušića, o tome hoće li Tino u Hajduk, pa se usred navodne konverzacije navode i ne baš lijepe riječi s kojima se - opet treba reći navodno - Sušić osvrće na Hajdukova predsjednika Marina Brbića.

Prepiska je, kako se to kaže, postala viralna, objavljena po društvenim mrežama i razdijeljena između privatnih korisnika, a je na naš upit sve je to demantirano iz stana Sušićevih u Liegeu, u Belgiji. Tino nam je rekao:

- Ne znam zašto mi to rade, zašto mi žele napakostit?! Ja zapravo nemam kome ni zbog čega da se pravdam, jer nisam ništa ni uradio. Sve je to fotokopirano i montirano! Treba li to reći!? Evo, ja vam tvrdim, sve je to lažno, sve se to lako može iskonstruirat. Netko zna s kim komuniciram, tko su mi prijatelji, pa mi pakosti i izmišlja nekakvu prepisku.

Nudi i dokaz:

- Piše čak i da čekam avion i dolazim?! Ma gdje čekam avion, kod kuće sam u Liegeu! Mislio sam stavit na Instagram da to naprosto nisam ja, ali onda se mislim pa kome da se pravdam, to nisam ja i gotovo – odlučan je Sušić.

U Hajduku nema komentara, jer što da komentiraju, smatra se doista da je prepiska lažna, jer takvu laž lako je stvorit u današnje vrijeme tehnologije.