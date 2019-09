Burić je pokazao da ima recept za utakmice u kojima nije favorit, ali za kontinuitet rezultata morat će stvoriti prepoznatljivu igru

Dinamo je pao na Poljudu po prvi put nakon tri i pol godine, kada je na klupi također bio Damir Burić, a Hajduk je ovom pobjedom zasjeo na prvo na kojem će ostati barem dva tjedna.

Agresivnost, želja i disciplinirana obrana najzaslužniji su za taj podvig, ali treba spomenuti i dobre napadačke prekide, koji su bili vidljivi već u Osijeku.

Juranovićevi dobri ubačaji nerijetko su pronalazili glave njegovih suigrača, a kod jedinog pogotka na utakmici ponovno je u središtu zbivanja bio Darko Nejašmić. Odlično je skočio i iz blizine pogodio Livakovića koji je prvo loptu odbio u zrak, a zatim se poskliznuo i omogućio Jradiju da ju ugura u mrežu.

Kao što je i sam Nenad Bjelica rekao nakon utakmice, Dinamo je imao svojih šansi, ali ih nije iskoristio. U prvom poluvremenu apsolutno su dominirali i bez većih problema razbijali strukturu Bijelih te im nisu dopuštali iznošenje lopte. Ali onda se prvo ozlijedio Ademi, a zatim je pao i pogodak te je utakmica otišla u jednom sasvim drugom smjeru.

Gosti su izgubili ritam, a Bijeli su, pogonjeni navijanjem prepunog Poljuda, letjeli terenom. Čolina je donio stabilnost na poziciji lijevog beka koju Dolček do sada nije mogao, dok je Juranović izgledao kao pravi moderni desni bek. Zahvaljujući njima dvojici i Simiću, ali i Nejašmiću koji je bio odličan u obveznoj igri, već standardno nesigurna predstava Svatoka ostala je u drugom planu.

Također, mora se naglasiti i poprilično ispodprosječna utakmica Brune Petkovića koji je često carinio loptu i omogućavao domaćim braničima da ga izoliraju i zatvore linije dodavanja, zbog čega su gosti onda bili prisiljeni svoje prilike tražiti preko bočnih pozicija.

Ademijev izlazak stvorio je rupu između obrane i veznog reda Modrih, a ostavio je i traga na njihovoj duel igri. Hajduk je tako u drugom poluvremenu čak i uspijevao dolaziti u napadačku trećinu pa čak i zaprijetiti Livakoviću, čime je ova pobjeda zaradila pridjev 'zaslužena'.

Usprkos početnoj nervozi Marina Ljubića koja je bila evidentna, svaki njegov uhvaćeni centaršut bio je popraćen gromoglasnim pljeskom s tribina, što ga je ispunilo samopouzdanjem i dijelom bilo zaslužno za fantastične obrane koje je izveo, a od kojih se posebno treba naglasiti ona iz 59. minute, kada je sam pred njega izašao Mislav Oršić. Hajdukov vratar odlično mu je 'ušao u udarac' i zatvorio tijelom svoj gol te se nametnuo kao jedna od ključnih figura u pobjedi svoje momčadi.

Uzme li se u obzir utakmica u cjelini, Hajduk ponovno nije ništa pokazao u segmentu organizacije igre i lako je sve moglo otići u drugačijem smjeru, kao i mnogo puta do sada. No, gotovo svaki derbi na svijetu pita samo za rezultat, a ni ovaj nije iznimka.

"Pobjednici pišu povijest", rekao je trener Modrih nakon utakmice i dao najbolji kontekst onoga što je bitno u susretima ovakvog tipa. Jer džabe ti igra, dominacija i prilike ako ne zabiješ gol. Ovakvu utakmicu treba dobiti na silu, a upravo je to Hajduk uspio. I tu nipošto ne želim reći da je Dinamo sveukupno bio bolja momčad, već samo to da je ovo bila još jedna utakmica koja je mogla otići na bilo koju stranu.

Mnoge vrhunske momčadi ne znaju odigrati na rezultat kada situacija to zahtijeva, dok Burićev Hajduk gotovo isključivo igra upravo tako, a to je sinoć imalo logike. Uz uvjet da trener Burić razvije neke mehanizme u igri, ova sezona mogla bi biti najbolja u dugo vremena, u suprotnom ni fanatična podrška ni borbenost na terenu neće biti dovoljni. Jer isključivo oslanjanje na individualnu kvalitetu, prekide i pristajanje na '50-50 utakmice' teško će donositi pozitivne rezultate iz tjedna u tjedan i dovesti do željenog cilja na uzorku od 36 utakmica.

Europski Dinamo je pao i hajdukovci će na reprezentativnu stanku u dobrom raspoloženju i na prvom mjestu prvenstvene ljestvice, uvelike zahvaljujući pravom 'mindsetu' i motivaciji . Dodamo li tu i spomenutu fantastičnu podršku s tribina, dobijemo recept za jelo koje se u posljednje vrijeme ne viđa često na Poljudu, a kojega najbolje kuha Damir Burić.

Sada slijedi teško gostovanje na Rujevici protiv Rijeke koja se muči, ali koja je bez obzira na to opasan protivnik. Dva tjedna je i više nego dovoljno za adekvatnu pripremu i podizanje igre na barem malo višu razinu.