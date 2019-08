Nekadašnje ‘Hajdučko srce’ i kapetan, 12 puta igrao protiv Dinama u Poljudu: Kad 30.000 ljudi navija za tebe nema druge nego odigrati hrabro i dobro

Dolazak Dinama u Poljud u meni je uvijek budio posebne emocije. Taj se dvoboj ne može usporediti ni s jednim drugim. Mojoj generaciji, u kojoj su između ostalih bili Pletikosa, Deranja, Andrić i Bilić, baš je protiv Dinama bilo najteže igrati. Ne toliko zbog njihove kvalitete, koliko zbog toga što nismo znali što će se dogoditi ako izgubimo. Što će reći Torcida, što će se događati u gradu, što će ti reći doma...

Mi igrači znali smo se međusobno i posvađati ako netko ne bi “grizao“ na terenu. Bila je sramota da te Dinamo pobijedi u Poljudu. Ne bih pet dana izlazio iz kuće nakon toga. Sve je to u nama budilo dišpet.

Ali su zato pobjede bile najslađe. Navijači bi bili veseli, cijeli bi grad slavio... Pogotovo 2001. kad smo postali prvaci nakon šest godina dominacije Dinama. To mi je ostao najupečatljiviji trenutak karijere.

Sjećam se i svog prvog derbija na Poljudu kao tinejdžer. Davno je to bilo, ali znam da sam bio pozitivno nervozan i da je sve bilo nabijeno emocijama. No kad je utakmica krenula, sva je nervoza nestala. Kad 30.000 ljudi navija za tebe, tu ne može biti ništa negativno. Ako u takvim uvjetima ne možeš biti hrabar i igrati dobro, kada ćeš? I nas je bilo strah, to je normalno, ali smo bili i hrabri.

Tko je labilan, nije za profesionalni nogomet. U ovakvim se atmosferama stvaraju igrači. Uvjeren sam da će dinamovcima biti teže nego našima. Ako je tebe više strah od njega, onda nisi za nogomet. Tako je bilo u naše vrijeme kada su pretežito igrali domaći igrači koji najbolje osjećaju klub.

Što se same utakmice tiče, Dinamo je posljednjih godina dominantan, ali se sada dosta istrošio u Ligi prvaka i to je Hajdukova šansa. Utakmica će biti dobar pokazatelj našim igračima da vide gdje su u odnosu na Dinamo. Stadion će biti pun i borbenost je minimum koji moraju pokazati.