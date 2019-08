Trenersko nadmudrivanje pred derbi: kakav će biti Hajduk, napasti ili biti mudar i čekati svoju šansu

Je li to druga momčad Dinama pred Hajdukom? Nema Olma. I kakav Hajduk onda? Napast? Bit mudar, čekat? Pa popunit sredinu. Čuvat bod do zadnjeg časa, a onda udrit? Ako je Kalik zglajza u sredini, ima tu Jradi kojemu je bolje neka u sredini radi. Nego da se gubi na špicu. Ima i Beširović, koliko puta su nam govorili da je proljetni preporod Hajduka B koincidirao s povratkom Beširovića utakmicama...

Ili će se Damir Burić vratit na 4 – 2 – 3 – 1, pa s više rizika jurnut, jer popodnevni Dinamo nije onaj iz kvalifikacija za Ligu prvaka nego će – kako javljaju iz Zagreba – Nenad Bjelica kombinirat sastavom.

Da zaigraju Ivanušec i Majer, pa to Lokomotivi sliči i još da možda Zagorac bude na branku? Ili Atiemwen? O, to je opasno, to je već Gorici nalik.

Ima ih koji smatraju da je ovo derbi koji baš nikome ne može puno dobra donijet, osim Hajduku u slučaju pobjede.

Hajduk ne bi da se porazom uzdrma, bio bi to već treći poraz u sedam utakmica, zato ni bod ne bi(smo) odbacili.

Dinamu pak, gostovanje u Poljudu ne dolazi u sretan čas, nebitno im je, nakon što su se opili od sreće i zgrnuli bogatstvo plasmanom u Ligu prvaka.

Hajduku je večeras – važnije. Jer, treba se refat nakon posrtanja u Osijeku, a nema kartoniranih Ismajlija i Eduoka, uz ozlijeđšene Posavca i Jurića, te naglašeno loš nastup Dolčeka na beku, te Kalika u veznom redu u Osijeku.

S takvim premisama Burić traži konkluziju, kakav sastav suprotstaviti Dinamu.

Burić je tijekom tjedna "šarao" treninzima na način da nije podastro razmišljanja, nismo mogli dokučiti taktička promišljanja Hajdukova trenera. Pa se pitamo:

1. Je li vrijeme da Čolina opet nastupi, ode na beka, a Dolček naprijed na krilo? Jel' se uopće nametnuo Čolina na treninzima?

2. Je li vrijeme za nastup od prve minute Jakoliša, napadača, kažu Burićeva "lieblinga", kad već nema "požutjeloga" Eduoka?

3. Je li vrijeme za ozbiljniju minutažu mladih tića Teklića (ušao u Osijeku) i Vuškovića? No, s Vuškovićem treba oprezno, pa je bliže da sa Simićem zaigra na stopera iskusniji Svatok, dok Ismajlija, podsjetimo, nema zbog žutih kartona.

4. Je li Jradi vratio povjerenje za prvi tim i što je zapravo Jradi odigrao u Osijeku kad je ušao, je li zadovoljio kao špic? Hoće li opet kao u Koprivnici promašivati?

5. Je li ovo utakmica na kojoj Barryja dolaze gledati emisari iz inozemstva, konačno, pa da odmah poslije derbija sklope posao i odvedu Hamzu koji neće da produži ugovor?

Puno pitanja, a želja "bijelih" samo jedna: da srcem dođu do pobjede. Kako rekoše, mentalitetom na kvalitetu! Ima Hajduk i Jaira i Caktaša, svoje najjače adute.

Kroz iskazane dileme na tragu smo Hajdukove taktike. A pričekajmo i Dinamo. Je li to sastav velikog protivnika, Ivanušec, Majer, Šitum, Pinto, Moubandje??? Ništa Olmo...

Ako Hajduk pobijedi, tko te pita: važna mu je samo – pobjeda. Bilo bi to baš – napokon.