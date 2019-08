Hajdukov projekt kamp: mali ‘grad’ po uzoru na Brdo kod Kranja, Slovenci Bijelima širom otvorili vrata

Ako neće Muhamed brdu... Ili ipak hoće. Muhamed su u ovom slučaju čelnici Hajduka, predsjednik Uprave Marin Brbić i dopredsjednik Lukša Jakobušić. A brdo je u ovom slučaju s velikim B. Nacionalni nogometni centar Brdo (NNC Brdo), kamp Nogometnog saveza Slovenije (NZS) smješten kod Kranja. Čelni ljudi "bijelih" u Sloveniju su u Brdo otišli vidjeti kako su to naši susjedi napravili svoj kamp, a kako bi ta iskustva pokušali prenijeti i na Hajduk. Prije svega po pitanju financiranja izgradnje kampa, iako je naravno jako zanimljiva i sama infrastruktura, učiti na iskustvima drugih. Naime, Slovenci su većim dijelom izgradnju kampa financirali sredstvima povučenim od UEFA-e i FIFA-e, EU.

Odmah prilikom povratka na mjesto čelnog čovjeka Hajduka Brbić je još u ožujku na predstavljanju poslije imenovanja kao jednu od osam glavnih točaka svog četverogodišnjeg programa najavio izgradnju klupskog kampa.

- Ograničavajući faktor razvoju kluba je nedovoljni broj terena i sadržaja koji su potrebni za normalno održavanje trenažnih procesa svih kategorija. Dugoročno rješenje mora biti izgradnja vlastitog kampa - između ostalog istaknuo je na tu temu Brbić.

A početkom ljeta najavio je da se ozbiljno namjerava pozabaviti tom problematikom kojom se u prvom mandatu nije baš uspio uhvatiti u koštac koliko je htio zbog tadašnje teške financijske situacije u klubu. Te planove iznio je na skupštini kluba. Naglašeno je tada da je jedan od ciljeva kluba gradnja modernog nogometnog kampa s mini stadionom, terenima i pratećim objektima.

- Do kraja ove godine planirano je da se definira lokacija. Imamo dvije ozbiljne moguće lokacije u bližoj okolici Splita. Zbog financija zamišljeno je da se radi fazno. Prva faza bi trebala obuhvatiti polovicu od planiranih šest travnjaka i jednog manjeg terena plus infrastrukturu da bi se tamo moglo normalno trenirati, a planirana izvedba je do prosinca 2022. - govorio je u to vrijeme Brbić.

Dakle, plan i želja je da se u iduća četiri mjeseca definira mjesto na kojem će niknuti Hajdukov kamp, san generacija Hajdukovaca. To bi trebao biti ključni korak u novoj fazi razvoja kluba. Riječ je o lokaciji na području Splita i bliže okolice.

Zato su Brbić i Jakobušić bili u Sloveniji. Hajdukov dvojac sastao se u kampu u Brdu kod Kranja s glavnim tajnikom Slovenskog saveza Martinom Koželjom i voditeljem glavnog ureda Mladenom Čičmirom koji su im bili domaćini. Vodeći ljudi Hajduka obišli su kamp otvoren 2016. godine. Fokus interesa bio je na načinima njegova financiranja, iskustvima koja su imali u tim procesima, od pripreme dokumentacije do izgradnje.

Prema podacima iz slovenskih medija projekt koji su Slovenci napravili koštao je ukupno oko 8,5 milijuna eura. Međutim, navodno su čak 90 posto svih sredstava Slovenci povukli/dobili od UEFA-e i FIFA-e. Ne zaboravimo pritom da je predsjednik UEFA-e također Slovenac, Aleksander Čeferin. Iako to na koncu ne mora biti nimalo slično, da pustimo ipak malo i mašti na volju i steknemo bolju sliku, Slovenci su u svom kampu izgradili tri nogometna igrališta.

Ono glavno igralište naslonjeno na prateću zgradu kampa ima i tribinu za petstotinjak gledatelja. Prvo su napravljeni nogometni tereni, potom ta zgrada u kojoj su između ostalog i četiri svlačionice, teretana i medicinski centar, iz koje se mogu pratiti treninzi, s prostorom i za medije, zatim zgrada u kojoj je sjedište Saveza s uredima, konferencijskim dvoranama... U kampu se mogu organizirati i seminari za trenere, suce, mlađe kategorije...

Ideja je kod naših susjeda zaživjela 2010. godine kada je dobila zeleno svjetlo Saveza. Prvi manji pripremni radovi napravljeni su 2013., natječaj za gradnju je raspisan godinu kasnije. Potom su početkom 2015. krenuli radovi, a 2016. je kamp završen i otvoren. Dakle, šest godina je prošlo od odluke Saveza da se ide u projekt do otvaranja kampa.

Na otvaranje NNC Brdo stigli su tada i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, čelnici dvadesetak nogometnih saveza među kojima i prvi čovjek HNS-a Davor Šuker. HNS nije uspio napraviti ono što je pošlo za rukom NZS-u, nacionalni kamp. Po uzoru na iskustva Slovenaca nešto slično pokušat će napraviti Hajduk, klupski kamp. Uz pomoć sredstava iz fondova UEFA-e/FIFA-e, EU.