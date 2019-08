Evo vam Dinamo, izvadite se! Ništa drugo nego razočaranje, to je jedina riječ koja oslikava Hajdukov nastup u Osijeku

Krenulo se s puno ambicija i nade, sve urađeno i pripremano kako spada, put avionom do Zagreba, noćenja koliko treba, momčad odmorna i orna... I nije da nije željela, dapače, ušlo se i željno i agresivno, ali su “crveno-plavi” pali pod utjecaj igre, veće agresije, te taktike Osijeka.

Hajduk je krenuo po pobjedu, nije kalkulirao, a Osijek ga je sačekao i udario na kontre. Izašla je na vidjelo sva nespremnost Hajduka da zrelo kontrolira i balun i događanja na utakmici. Iskontriralo ih. A kad su Osječane stisli, iskazali i neefikasnost.

Nema druge nego im poručiti, evo vam Dinamo, izvadite se! Uz podsjetnik nekoliko osječkih sličica:

1. Mijo Caktaš

Od najboljega očekujemo najviše, prvi strijelac lige u prošloj sezoni znao je donositi pobjede na gostovanjima i biti presudan, a ovaj put se trener domaćih Dino Skender pohvalio kako mu je bilo najbitnije zaustavit Caktaša.

Svu taktiku je podredio kako Miji stavit soli na rep, udvajao ga je, zatvorio “u ćibu”, kako bi se reklo, spriječio dotok lopte i Caktaš je ostao odsječen, nevidljiv, nije se nametnuo. I to baš pred očima izbornika Zlatka Dalića je okopnio, a Dalić je uživo gledao formu potencijalnih kandidata.

2. Ivan Dolček

Tako smo ga hvalili i veselili mu se još tamo u pobjedi protiv Maltežana, u gostima Gziri. Pa je bio sjajan u Varaždinu, strijelac, igrao je tada lijevo krilo. Sad u Osijeku nanizao je nekoliko teških pogreški, ispadanja iz igre tako da bi se uzdrmala cijela momčad. Gubio je balune...

Tako je i pao jedini gol. Pokušao se refat udarcem, početkom drugog dijela, ali je Ivušić taj udarac obranio. Dolček zna da je pred njim puno rada, a ovo mu je gorko iskustvo.

3. Anthony Kalik

Još jedan rekli bismo ljubimac s dobrog starta sezone, pohvalili smo njegov ulazak u sastav, vrlo važan je bio u pobjedi protiv Gorice, nastupio i na media-dayu u Poljudu, pred novinarima, ali sad je baš bio nadigran od Osječana i Kalik za kojeg smo voljeli reći da je pravi adut, karik, sad je postao najslabija karika.

Pitanje je hoće li Burić ponovno posegnuti za njim protiv Dinama.

3. Buriću, moramo postavit pitanja!

Često ga hvalimo, s razlogom i argumentima, a sad imamo pitanje: kad ćemo opet vidjeti kombinaciju da Čolina bude lijevi bek, a Dolček krilo ispred njega? To je bila fantastično u Varaždinu, a onda se Čolina ozlijedio. Tragalo se za nekim drugim rješenjima, međutim ta je kombinacija bila dobitna i trebali bismo je opet vidjeti.

Ujedno, pitamo se i gdje je Adam Gyurcso? Bi li pomogao u napadu u Osijeku kad je već jalovost bila izražena? No, njega ni ne vode na put čekajući da ga se do kraja prijelaznog roka riješe. Je li to pametno?

4. Kako protiv Dinama

Nema sad Ismajlija i Eduoka, to je hendikep, ali njihov treći karton ispravno je dodijeljen. Nema se ni njima što posebno zamjeriti, to je borba, Hajduk nije kalkulirao, pa je Eduok visoko podigao nogu, a Ismajli faulirao. No, što sad? U momčad će na stopera ući Svatok, možda i Čolina umjesto Dolčeka na lijevom beku, a što se tiče Eduoka, zagrijava se već Jakoliš koji je odradio kaznu nakon Koprivnice.

Jurić će bit spreman tek za Rijeku, a s Posavcem je situacija upitna, mada treba reći da je Ljubić branio vrlo korketno, Treba dobro promiješati karte. Prvenstvo je dugo, očito je da će “velika četvorica” zgusnuti svoje redove na samom vrhu. Izgubilo se, ne treba sad padat u afan, nego tuć Dinamo.

5. Tko je Šutalo?

Crticu zaslužuje jedan od junaka osječke pobjede, 19-godišnji Boško Šutalo, on je godište 2000., vršnjak Čoline, Dolčeka, Palaverse... Intriga je što je Šutalo iz Metkovića, počeo je u Neretvi, a onda ga je kao kadeta uzeo RNK Split. No, kako se raspala priča u Parku mladeži prije nepune dvije godine Šutala je iz Parka mladeži doveo Osijek i što Zoran Zekić, što Dino Skender, pričaju kako ga pripremaju za velike stvari. Mladi reprezentativac.

Momak iz Hajdukova susjedstva, što Metković, što Park mladeži, eno ga sad u osječkom Vrtu. I odigrao je sjajnu partiju. Nekako je promakao Hajdukovim skautima, ma koliko se Šutalo o tome, da završimo u gorko-šaljivom tonu.