Damir Burić o razlozima poraza: Morali smo biti bolje organizirani u kontroli lopte u prvom dijelu

Damir Burić, trener Hajduka, bio je svakako razočaran rezultatom, ali prvo je dao svoj ukupni dojam:

- Gledatelji su mogli uživati u jako dobroj i zanimljivoj utakmici, mi smo je dobro otvorili, ali smo iz neobjašnjivih razloga radili individualne greške iz kojih smo protivniku dali njihove prigode. Previše smo griješili da bismo na kraju izašli kao pobjedinici.

Osijeku je ovakva igra kako se namjestila odgovarala. I bilo nam je teško proći. Osijek je zasluženo pobijedio na račun prvog poluvremena, a u drugom dijelu smo se vratili, bili dobro, ili bolje organizirani i imali šanse za kojima možemo žaliti. Mislim da je domaći vratar imao nekoliko vrhunskih obrana. Kako je utakmica tekla i kako smo napadali imao sam osjećaj da oni igraju u gostima a ne mi, u dvije jako uske linije, duboko. Mi smo igrali dobro drugo poluvrijeme i ostaje nam žal zašto nismo prvo odigrali kao u nastavku.

Nastavio je:

- Morali smo bit bolje organizirani u kontroli lopte u prvom dijelu. Njihov golman (Ivušić, op. a.) bio je na nivou i žalimo što nismo zabili nijedan gol. Morali smo i strpljivije napadati.

Dočekalo ga je pitanje: Dolček nije imao svoju večer?

- Ma dobro, ne treba njega krivit, kad se izgubi lopta u napadu, treba bolje reagirati i pokriti prostor, cijela momčad. Napad moraš bolje osigurati. Protivnik je opalio kontru, prejeftino. Moramo brzo učiti, to je sigurno! Greške iz prvog dijela ne smiju nam se događati. Mi smo jedno vrijeme igrali kako treba i to me ohrabruje.

Kako komentirate žute kartone Eduoku i Ismajliju, nema ih protiv Dinama?

- Šta je, tu je, šteta zbog načina na kojeg su ih dobili, šteta za Ismajlija jer je karton dobio u zadnjoj sekundi utakmice. A šta se može, imamo druge igrače koji ih moraju zamijenit.

Eduoka ste izvadili, je li zbog kartona ili fizičkog stanja?

- Svega pomalo, jedno i drugo.

A kako ste zadovljni Jradijem, ubacili ste ga u sam napad u nastavku?

- Nije loše odigrao, kreirali smo dosta situacija i on je unio živost, kreirali smo dosta, ali na žalost to mi nismo uspjeli iskoristiti.

Osječke kolege je zanimalo kako Burić komentira sadašnji trenutak HNL-a, nakon svoga povratka na našu scenu nakon tri godine što ga nije bilo u HNL-u? Koliko je drugačije, tada je Dinamo, 2016. dominirao, a kakvo je sada stanje?

- Dosad su se iskristalizirale momčadi u vrhu, ima ih više, nije to samo Dinamo, nama je cilj bit i dalje konkurentni, vidimo da i Osijek ima jako dobre igrače. I Rijeka ima jako dobru liniju koju sprovodi. I Gorica... Za hrvatski nogomet to je jako dobro, podigao se hrvatski klupski nogomet u zadnje vrijeme, interesantna liga je postala, jako interesantna, drži jako visok nivo i to je za publiku zanimljivo. Kao ova utakkica večeras bit će ih sigurno mnogo – rekao je Burić.