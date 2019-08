Osijek pobijedio blijedog Hajduka; Eduok i Ismajli neće moći igrati protiv Dinama

Osijek je u derbiju kola HT Prve HNL na svom terenu pobijedio Hajduk s minimalnih 1:0.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Antonio Mance u 34. minuti i to nakon pogreške Ivana Dolčeka koji je omogućio Osječanima da iz tranzicije stvore šansu.

Hajduk je imao dvije velike šanse, u 5. minuti kada je Ivušić obranio udarac Jairu, i u 74. minuti kada je Žaper uspio skrenuti u korner dobar udarac glavom Darka Nejašmića.

Domaćini su igrali odgovorno i disciplinirano u obrani, a Bijeli nisu imali odgovora na to. Osijek je bio najopasniji iz kontranapada, dok igrači Hajduka u drugom poluvremenu pokušavali doći do izjednačenja brojnim ubačajima.

Nakon ove utakmice, Hajduk je ostao na drugom mjestu s 12 bodova, dok je Osijek skočio na treće, s 11 bodova na kontu. Četvrta je Rijeka koja ima 10 bodova, ali i utakmicu manje.

Dodajmo još to, kako zbog trećeg žutog kartona, Samuel Eduok i Ardian Ismajli neće moći igrati derbi protiv Dinama koji se sljedeće subote igra na Poljudu.

Osijek, 25. kolovoza 2019.

OSIJEK - HAJDUK

Sudac: Igor Pajač (Sv. Ivan Zelina)

Pomoćnici: Bojan Zobenica (Velika Gorica) i Vedran Đurak (Stupno)

Dodatni suci: Ivan Župan (Bjelovar) i Goran Pečarić (Zagreb)

HAJDUK: Ljubić - Juranović, Ismajli, Simić, Dolček - Kalik, Nejašmić, Barry - Caktaš - Eduok, Jairo

Klupa: Blažević, Čolina, Svatok, Vušković, Dellova, Beširović, Jradi, Teklić, Delić

OSIJEK: Ivušić - Šutalo, Majstorović, Škorić - Šorša, Kleinheisler, Pilj, Žaper, Bočkaj - Marić, Mance

Klupa: Malenica, Silva, Guti, Lončar, Talys, Lyopa, Kamenar, Dugandžić, Špoljarić

TIJEK SUSRETA

90+5` Utakmica je završila.

90+4` Kakva glupost Ismajlija. Zaradio je žuti karton zbog kojeg ni njega neće biti protiv Dinama.

90+2` Udarac Caktaša završio je u živom zidu.

90` Igrat će se četiri minute sudačke nadoknade.

90` Žuti karton za Žapera koji je srušio Barryja na rubu šesnaesterca. Ovo je dobra prilika za Hajduk.

89` Još jedna prilika za domaćine. Bočkaj je uposlio Marića, koji šalje loptu pored gola.

88` Nakon kornera, lopta je došla do Barryja, ali Gambijac loše puca. Lopta će biti za Ivušića.

87` I Osijek će mijenjati. Izlazi ozlijeđeni Igor Silva, a ulazi Dmytro Lyopa.

86` Posljednja izmjena u redovima Hajduka. Iz igre izlazi Simić, a ulazi Teklić.

85` Hajduk brani udarac iz kuta sa svih 11 igrača, što znači da se ne može izvesti kontranapad, već se svaka ispucana lopta vraća u posjed Osijeka.

83` Utakmica je ušla u fazu u kojoj taktika gotovo da i ne postoji. Hajduk svim silama pokušava doći do izjednačenja, ali to se čini dosta daleko. Domaćini pokušavaju sačuvati vodstvo, ali djeluju čak i opasnije, jer dobro iskorištavaju svaku pogrešku Bijelih.

81` Fantastičan prodor Kleinheislera, koji je izvrtio Ismajlija i poslao loptu u peterac, ali Dolček dobro reagira i otklanja opasnost.

79` Katastrofalno izveden visoki presing Bijelih dovodi Osijek u polupriliku, ali Simić dobro reagira.

76` Druga izmjena u redovima Osijeka. Umjesto Pilja, u igru ulazi Talys.

74` Još jedan dobar ubačaj Juranovića i još jedan dobar skok Nejašmića. Zahvaljujući reakciji Žapera, mreža Osijeka ostaje mirovati.

72` Vremena je sve manje, a Osijekova obrana ne popušta, stoga Bijeli pokušavaju zaprijetiti putem ubačaja, kojih je sada sve više.

68` Prva izmjena kod domaćina. Iz igre je izašao Antonio Mance, a ušao Igor Silva.

67` Juranović je uputio dobar ubačaj iz slobodnog udarca, a Nejašmić je dobro pucao glavom. Ipak, Ivušić je na visini zadatka i uspijeva sačuvati svoju mrežu.

66` Žuti karton za Kleinheislera, koji je faulirao Bassela Jradija.

64` Opasno je sada bilo pred Ljubićevim golom. Marić je odlično prošao po lijevoj strani i ubacio loptu koju Simić zamalo šalje u svoju mrežu. Bit će samo udarac iz kuta.

63` Caktaš se sada dobro izborio za udarac, ali domaći branič ga je blokirao.

62` Osijekovi napadači odlično koriste međuprostor između Hajdukovih veznog reda i obrane, što Hajduku stvara velike probleme.

58` Hajduk sada pokušava što prije doći do lopte, ali presing pomoću kojeg to pokušavaju postići, kao ni do sada, nije dobro organiziran.

56` Iz igre izlazi Anthony Kalik, a u igru će Dino Beširović.

56` Nakon ubačaja Juranovića, Kalik je smirio loptu za Jradija, čiji je udarac odbijen u korner.

54` Žuti karton za Antonija Mancea, a dobio ga je zbog zakašnjelog starta na Simića.

52` Prva zamjena na utakmici. Iz igre izlazi Samuel Eduok, a ulazi Bassel Jradi.

50` Osijek je ponovno pokušao odigrati kontru, ali Hajdukova obrana je uspjela otkloniti opasnost.

47` Žuti karton za Darka Nejašmića. Hajdukov veznjak je pametno srušio Marića koji je potencijalno mogao doći u dobru priliku.

46` Odličan prodor Ivana Dolčeka po lijevoj strani, nakon kojeg je uputio dobar udarac vanjskom stranom stopala, ali Ivušić je bio spreman na to. Bit će samo udarac iz kuta za Hajduk.

46` Počelo je drugo poluvrijeme u Gradskom vrtu.

Nakon prvog poluvremena u Gradskom vrtu, Osijek vodi 1:0 pogotkom Mancea u 35. minuti.

Nakon dobrog početka i velike prilike u 5. minuti, Hajduk je djelovao sve lošije što se poluvrijeme bližilo kraju.

Bijeli loše stoje na terenu, vezni red nije kompaktan i gubi sve ključne duele, a najveće prilike za domaćine došle su nakon pogrešaka Kalika i Dolčeka, koji večeras nisu na potrebnoj razini. Iz jedne takve je, uostalom, pao i pogodak.

Također, moramo naglasiti da, zbog trećeg žutog kartona, Samuel Eduok neće moći nastupiti u utakmici protiv Dinama.

Trener Burić morat će nešto promijeniti na poluvremenu, jer u suprotnom se Hajduku ne piše dobro.

45+1` Sudac Pajač označio je kraj prvog poluvremena i poslao igrače u svlačionicu

45` Igrat će se minuta sudačke nadoknade u prvom poluvremenu.

45` Eduok je servirao loptu za Dolčeka koji katastrofalno puca i Ivušić nema potrebe reagirati.

44` Bijeli u ovim trenucima loše stoje na terenu. Vezni red nije kompaktan, a igrači djeluju umorno, Osijek lagano dolazi u Hajdukovu trećinu.

42` Fantastičan potez Bočkaja koji se riješio trojice gostujućih igrača i odlično podvalio loptu za Marića, ali napadač Osijeka je neprecizan.

41` Osijek se odlično brani, a Hajdukovi igrači nemaju ideje kako im zaprijetiti.

38` Nova pogreška lijevog beka Bijelih i ponovno je bilo opasno pred Hajdukovim golom. Marić je pokušao isprovocirati kazneni udarac, ali Pajač je to dobro vidio i dodijelio mu žuti karton zbog simuliranja.

34` Gol za Osijek! Nakon pogreške Dolčeka, Šorša, Marić i Mance su iz dobro izvedene tranzicije došli pred Hajdukov šesnaesterac. Šorša je asistirao, a Mance odlično pogodio donji lijevi kut Ljubića

33` Domaćini u posljednjih nekoliko minuta izgledaju opasnije. Agresivniji su na lopti, dok Hajdukovi igrači izgledaju poprilično nonšalantno.

31` Velika šansa za Osijek! Ljubić je odigrao loše dodavanje za Simića, a nakon dobro odrađenog presinga Osječana, Mance je uputio udarac prema golu, no Hajdukov vratar se iskupio dobrom obranom.

29` Eduok je pokušao zaprijetiti glavom iz blizine, ali nije bio precizan.

26` Prvi žuti karton na utakmici dobio je Samuel Eduok zbog neopreznog starta. Nigerijac je burno reagirao nakon dobivene opomene jer zna da zbog nje neće smjeti igrati protiv Dinama.

24` Juranović je pokušao uhvatiti domaćine na spavanju i iz auta dodao loptu Jairu koji je bio pozicioniran iza leđa Osijekovih stopera, no Brazilac ju nije dobro zahvatio.

23` Osijek pokušava brzim dugim loptama prema napadačima doći u priliku. Za sada Simić te situacije rješava, no često ostaje sam na širokom prostoru što bi moglo biti kobno.

20` Juranović je ubacio loptu na drugu vratnicu na kojoj je Ismajli bio sam, no Ivušić je dobro izašao i uhvatio loptu.

17` Bočkaj je dugom loptom pronašao Mancea koji je ostao jedan na jedan sa Simićem, ali Hajdukov igrač je dobro reagirao i otklonio opasnost.

15` Velika pogreška Kalika! Izgubio je loptu pred protivničkim šesntaestercem, nakon čega je krenula kontra Osijeka. Mance je zaobišao Ljubića, ali pogodio je samo vanjski dio mreže. Velika sreća za Hajduk.

14` Domaćini se brane u srednjem bloku, što Bijelima otežava iznošenje lopte. Stoga često možemo vidjeti duge lopte iz veznog reda.

11` Utakmica je visokog ritma, obje ekipe žele što prije doći do protivničkog gola.

8` Prvi udarac prema vratima Hajduka uputio je Bočkaj, ali bio je preslab i Ljubić je loptu ukrotio bez većih poteškoća.

5` Velika prilika za Hajduk! Jairo je odlično ušao iza Osijekove obrane i pucao Ivušiću kroz noge, no domaći vratar je uspio dotaknuti loptu i preusmjeriti je u gredu.

3` Obje su momčadi u susret ušle odlučno. Igra se čvrsto i većinom na sredini terena.

1` Utakmica je počela.