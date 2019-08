Bodul u redovima Bijelih o sazrijevanju i razlici između nogometa u Hrvatskoj i Australiji: Nisam se predavao i vjerovao sam da me šansa u Hajduku čeka

Bodulska balada. Lijepo nam je kad Hajduk ima svoga bodula, otočanina, kad ima i tu dimenziju, otočku. O Australcu Anthonyju Anti Kaliku koji korijene vuče s Korčule ne pišemo prvi put, ali ga volimo u press-dvorani sresti uvijek i iznova, daje svojim naglaskom poseban timbar "bijelima".

Jest on "Aussie" i ta vrsta engleskog mu je "domaći" jezik, ali je porijeklom i s Korčule i sve bolje govori hrvatski s onim malo posebnim akcentom, dok baka Palmina, eno je u Blatu na Korčuli cijeloj storiji daje poseban štih.

Pa prije nego udremo u talambase hvale što se Kalik vratio u dobru formu i o tome kako ga je Damir Burić zatekao gdje ga je i "napustio" prije tri ljeta, skoknimo malo do Korkyre:

- Ja nisam stigao ovo ljeto do bake Palmine u Blato, ali hoću prvom zgodom. Zato je majka Frances bila u Splitu sa mnom, a ona je znate iz Vela luke. Moja obitelj spaja Korčulu, vezani smo za svoj zavičaj, koliko se stigne od obaveza. Otac Denis se ovog ljeta nije zaputio iz Australije do Hrvatske, ima dosta posla, on je građevinar, al' kad stigne doći će...

Kalik nastavlja priču o hajducima bodulima, otočanima, sa Korčule su bili Ante Žanetić, Ive Šeparović, jesmo li koga zaboravili? Makar je Kalik i s jednog malo većeg otoka, "down under", iz Australije:

- Ja sam se već navikao ovdje, makar sam u međuvremenu bio i natrag, na posudbi u Australiji.

Da se podsjetimo:

- Došao sam iz Golden Coast Marinersa, a na posudbi sam kasnije proveo neko vrijeme u FC Sydney. Preporučio me Josip Skoko za Hajduk, tako je, ali nisam u zadnje vrijeme vidio Skoku, u kontaktu smo samo povremeno.

Kalik je kao iz priče kad nekome smrkne, drugome svane, sad Tahiraj, Sahiti, Špikić... idu na posudbe, a Kalik se već dovoljno iskalio, što Sydney, što Rudeš, evo ga natrag na pjatu Buriću:

- Puno je vremena prošlo. Trener Burić se vratio i stavio me u igru. Ja sam se trudio najviše što mogu i ranije, na pripremama, pa sad ne znam ima li to veze samo s novim trenerom. Ne gledam tako, igrao sam i kod Oreščanina. Treba radit i dokazat se i to je to.

Istina - prekidamo ga - i kod Oreščanina ste došli sasvim blizu, govorilo se kako vas je pun teren na treningu, pripremnim utakmicama?

- Stalno sam radio maksimalno i vjerovao. Nisam se predavao i vjerovao sam da me šansa u Hajduku čeka. Pomogle su mi posudbe, Iša' san na posudbu tamo-vamo, a u Rudešu sam igrao sve utakmice, to mi je falilo, to mi je trebalo. Nismo ostvarili rezultate u Rudešu, ali ja sam se naigrao i imao veliku minutažu.

Niste klonuli kad su vas ranije gurali sa strane, recimo sportski direktor Mario Branco?

- A, nisam bio ni na mapi! Ali, razumijem to, bio sam još mlad i bilo je potrebno vrijeme da sazrim. Bilo je teških trenutaka, nije da nije, ali nisam se predao. Najbitnije mi je da sam opet ovdje.

Razumijemo i mi. Primjerice Savvas Gentosglou, u Hajduku dosta osporavan Grk, sad igra za Apoel iz Nikozije, protiv Ajaxa na vratima Lige prvaka. Čudni su putevi, 'ko bi gori, sad je doli... Svi presretni u vašem povratku, a i Savvasa bit će da ga više cijene na Cipru nego ovdje. Nailazi vaše vrijeme?

- Ja vjerujem u sebe.

U veznom redu ste doma?

- Mogu igrat zadnjeg veznog, ali i "osmicu", s desne strane, duboko ili prema naprijed.

Lakše vam je desno?

- Ma može i lijevo, nije problem. Bilo gdje u veznom redu.

Kakav vam se čini ovaj Hajduk u odnosu na onaj iz 2016. godine kad je trener isto bio Burić i vodio računa o vama?

- Teško mi je to kazivati. Drugačija je momčad. A ja sam zreliji.

Može se reći da sad trener Burić ima puno bolje napadače na raspolaganju, tada su bili Velez i Arteaga, a sad su tu Jairo i Eduok, bitna je razlika u korist sadašnjeg trenutka.

- Stvarno ne gledam na to, nego se trudim dati sve od sebe i ako se treneru svidi, to je to.

Trener Burić je protiv Gorice promijenio postavu, dodao vas u vezni red, pojačao momčad protiv agresivne Gorice?

- Istina, trener je mijenjao, pa je ubacio tako i mene. Meni pašu takve utakmice, volim duel. Čvrstu igru. Ubacio me zbog duela. Ne plašim se ja, odigrali smo čvrsto, bilo je dobrih stvari s kojima smo zadovoljni, a one manje dobre nastojat ćemo popraviti.

Kod Burića ste ostvarili i prvi nastup, iznenadni debi u blatu Kranjčevićeve, u veljači 2016. Arteaga se klizao i proklizavao naveliko, obuo je kopačke koje nisu bile adekvatne, nije mu to bila Venezuela, pa je Burić "pošizio", kako da to zaboravimo! No, za vas prigoda, trener je na poluvremenu izvadio Arteagu i vas ubacio, tada ste debitirali?

- Pamtim tu utakmicu, izgubili smo 1:2, a sjećam se da sam ušao na poluvremenu. Fran Tudor je dao gol, a za nas nije dosuđen penal u finišu utakmice, toga se dobro sjećam.

Da, Barišić je igrao rukom, a sudac Pejin ništa. Puno se pelina otad prolilo. A kako vidite ovu sezonu? Stanje se u klubu smirilo nakon Gzire?

- Pokušali smo već zaboraviti što je bilo u Europi. Samo gledamo prema naprijed. Idemo utakmicu po utakmicu, sada je pred nama Osijek. Fokusirani smo samo na taj susret.

Dobro, to je mantra koja se stalno ponavlja, lajt-motiv, radit, radit i prva iduća, nego da vas pitamo malo, Australija ili Hrvatska, kakva je razlika u ligi, u nogometu?

- O, ima velike razlike, tamo u "Ostraliji" to je ono više fizički, jako trčanje i to, a ovdje je više taktika i kvalitetnije je ovdje. Po meni. Dosta kvalitetnije je ovdje.

A vama je želja uvijek bila Hajduk? Vi ste baš navijač?

- Ma jesam, kako ne, otkad sam rođen ja sam navijač Hajduka, meni mater i otac su veliki navijači, gledao bih utakmicu s ocem dolje kod kuće u Australiji, budio bih se navečer kasno, noću da gledamo utakmice i sve pratimo kako ide Hajduk.

Sad u momčadi, da se vratimo balunu, konkurencija u vezi je velika?

- Istina, ali to je sve zdravo, tako i treba biti. Zdravo. Ja se nadam svome mjestu.

Jeste li napokon zadovoljni? Ulazite sve češće, ukupno dosad 26 utakmica za Hajduk, malo pomalo kupe se?

- Zasad sam zadovoljan. Nisam skroz, ali to će sve doć. Treba radit i treba se dokazat. Ako trener mene stavi moram dat sve od sebe. Ako me ne stavi, treba radit i to je to – tako se kalio Kalik.

Anthony je rođen 5. studenoga 1997. u St. Leonardsu, u državi Novi Južni Wales, na australskom kontinentu, da se i tog podsjetimo. Nisu mu niti 22, a na leđima je broj 23.

'Hajduk ima navijača u Australiji' Pred vama je teško gostovanje u Osijeku, a Hajduk bi eventualnom pobjedom izbio na prvo mjesto budući da Dinamo i Rijeka ne igraju ovo kolo? - U Osijeku je uvijek teško igrati. Ove sezone imaju dobru momčad s pojačanjima koja su doveli. Mislim da mi možemo ostvariti dobar rezultat, nadam se da će biti tako. Mi smo fokusirani na sebe. Jeste li Osijek snimili, tamo su Kleinheisler, Bočkaj, Mance, Marić... - To sve radimo sad na treningu. I još ćemo radit do utakmice. Idemo po rezultat tamo, u Osijek. Koji je to rezultat koji bi vas zadovoljio? - Normalno pobjeda! Ulog je velik, dočekali biste Dinamo onda s vrha? - Iskreno, ne mislimo još o tome. Fokus je totalno na Osijeku. A jeste li gledali Dinamo protiv Rosenborga? - Nismo. Prvo Osijek da odradimo. I zbog vas će Hajduk imat još više navijača u Australiji? - Pa ima ih i bez mene dosta po Australiji, nije to problem, ha, ha... Ima ih koliko hoćete. Neka navijači budu uz nas, a mi na svakom treningu i utakmici dajemo maksimum.